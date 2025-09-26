Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Crime
    Posted On
    date_range 26 Sept 2025 11:19 AM IST
    Updated On
    date_range 26 Sept 2025 11:19 AM IST

    കോട്ടക്കലിൽ വൻ രാസലഹരിവേട്ട;136.965 ഗ്രാം ​എം.​ഡി.​എം.​എ​യു​മാ​യി ര​ണ്ടു​പേ​ർ പി​ടി​യി​ൽ

    കോട്ടക്കലിൽ വൻ രാസലഹരിവേട്ട;136.965 ഗ്രാം ​എം.​ഡി.​എം.​എ​യു​മാ​യി ര​ണ്ടു​പേ​ർ പി​ടി​യി​ൽ
    കോ​ട്ട​ക്ക​ൽ: ദേ​ശീ​യ​പാ​ത കേ​ന്ദ്രീ​ക​രി​ച്ച് വ​ൻ രാ​സ​ല​ഹ​രി​വേ​ട്ട​യു​മാ​യി കോ​ട്ട​ക്ക​ൽ പൊ​ലീ​സ്. വ്യ​ത്യ​സ്ത കേ​സു​ക​ളി​ലാ​യി ര​ണ്ടു​പേ​ർ അ​റ​സ്റ്റി​ലാ​യി. 136.965 ഗ്രാം ​എം.​ഡി.​എം.​എ​യു​മാ​യി ഊ​ര​കം മേ​ൽ​മു​റി കീ​ര​ൻ​കു​ന്ന് സ്വ​ദേ​ശി വ​ട്ട​പ​റ​മ്പ് വീ​ട്ടി​ൽ അ​രു​ൺ (27), വേ​ങ്ങ​ര വെ​ട്ടു​തോ​ട് സ്വ​ദേ​ശി കാ​പ്പി​ൽ വീ​ട്ടി​ൽ റ​ഫീ​ഖ് (36) എ​ന്നി​വ​രെ​യാ​ണ് ഇ​ൻ​സ്‌​പെ​ക്ട​ർ സം​ഗീ​ത് പു​ന​ത്തി​ൽ അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്ത​ത്. തൃ​ശൂ​ർ റോ​ഡി​ൽ ചെ​ന​ക്ക​ൽ പെ​ട്രോ​ൾ പ​മ്പി​ന് സ​മീ​പം വി​ൽ​പ​ന​ക്കാ​യി സൂ​ക്ഷി​ച്ച 22.00 ഗ്രാം ​എം.​ഡി.​എം.​എ​യു​മാ​യി അ​രു​ണാ​ണ് ആ​ദ്യം പി​ടി​യി​ലാ​യ​ത്. ഇ​ൻ​സ്പെ​ക്ട​ർ സം​ഗീ​ത് പു​ന​ത്തി​ൽ, മ​ല​പ്പു​റം ഡാ​ൻ​സാ​ഫ് സ്ക്വാ​ഡ് എ​സ്.​ഐ കെ.​ആ​ർ ജ​സ്റ്റി​ൻ എ​ന്നി​വ​രു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലാ​യി​രു​ന്നു പ​രി​ശോ​ധ​ന.

    2022ൽ 781 ​ഗ്രാം എം.​ഡി.​എം.​എ​യു​മാ​യി അ​രു​ണി​നെ വേ​ങ്ങ​ര പൊ​ലീ​സ് പി​ടി​കൂ​ടി​യി​രു​ന്നു. ഇ​തി​ൽ ജാ​മ്യ​ത്തി​ലി​റ​ങ്ങി പ്ര​തി വീ​ണ്ടും സ​ജീ​വ​മാ​യി. ഒ​മ്പ​തി​നാ​യി​രം രൂ​പ​യും വി​ൽ​പ​ന​ക്കു​പ​യോ​ഗി​ച്ച ആ​ഡം​ബ​ര ബൈ​ക്കും ക​ണ്ടെ​ടു​ത്തു. കോ​ട്ട​ക്ക​ൽ തോ​ക്കാം​പാ​റ​യി​ൽ മു​റി വാ​ട​ക​ക്കെ​ടു​ത്ത് വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്കും യു​വാ​ക്ക​ൾ​ക്കും എം.​ഡി.​എം.​എ വി​ൽ​പ​ന ന​ട​ത്തു​ന്ന​തി​നി​ടെ​യാ​ണ് റ​ഫീ​ഖ് 10.410 ഗ്രാം ​എം.​ഡി.​എം.​എ​യു​മാ​യി പി​ടി​യി​ലാ​യ​ത്.

    ഇ​ൻ​സ്‌​പെ​ക്ട​ർ സം​ഗീ​ത് പു​ന​ത്തി​ൽ, ഡാ​ൻ​സാ​ഫ് സ്ക്വാ​ഡ് എ​സ്.​ഐ എ.​എം യാ​സി​ർ എ​ന്നി​വ​രു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലാ​യി​രു​ന്നു പ​രി​ശോ​ധ​ന. വി​ൽ​പ​ന​യി​ലൂ​ടെ ല​ഭി​ച്ച 22,600 രൂ​പ​യും ക​ണ്ടെ​ടു​ത്തു. ഇ​രു​വ​രു​ടെ​യും വീ​ട്ടി​ൽ ന​ട​ത്തി​യ പ​രി​ശോ​ധ​ന​യി​ൽ റ​ഫീ​ക്കി​ന്റെ വേ​ങ്ങ​ര വെ​ട്ടു​തോ​ടു​ള്ള വീ​ട്ടി​ൽ​നി​ന്ന് 104.55 ഗ്രാം ​എം.​ഡി.​എം.​എ​യും ത്രാ​സും ഗ്ലാ​സ് ഫ്യൂ​മു​ക​ളും പി​ടി​കൂ​ടി. ഇ​രു​വ​രേ​യും റി​മാ​ൻ​ഡ് ചെ​യ്തു.

    ജി​ല്ല പൊ​ലീ​സ് മേ​ധാ​വി ആ​ർ. വി​ശ്വ​നാ​ഥി​ന്റെ നി​ർ​ദേ​ശ​പ്ര​കാ​രം മ​ല​പ്പു​റം ഡി​വൈ.​എ​സ്.​പി കെ.​എം. ബി​ജു, നാ​ർ​കോ​ട്ടി​ക് ഡി​വൈ.​എ​സ്.​പി എ​ൻ.​ഒ. സി​ബി എ​ന്നി​വ​രു​ടെ മേ​ൽ​നോ​ട്ട​ത്തി​ൽ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രാ​യ ര​ജീ​ഷ്, ബു​ഷ്‌​റ, ശൈ​ലേ​ഷ്, ജോ​ൺ, പ്ര​ദീ​പ്‌, ബി​ജു റോ​ബ​ർ​ട്ട്‌, ബി​നു കു​മാ​ർ, നി​ഷാ​ദ് മു​ഹ​മ്മ​ദ്‌ റാ​ഫി, ജി​ജു, മു​ഹ​മ്മ​ദ്, അ​മ്പി​ളി, ഡാ​ൻ​സാ​ഫ് ടീം ​അം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​യ ദി​നേ​ഷ് ഇ​രു​പ്പ​ക്ക​ണ്ട​ൻ, സ​ലീം പൂ​വ​തി, കെ.​കെ. ജ​സീ​ർ, വി.​പി. ബി​ജു, ര​ഞ്ജി​ത് രാ​ജേ​ന്ദ്ര​ൻ എ​ന്നി​വ​രാ​ണ് പ്ര​തി​ക​ളെ പി​ടി​കൂ​ടി​യ​ത്.

    TAGS:synthetic drugsdrug bustCrimeMalappuram
