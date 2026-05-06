അരൂർ–തുറവൂർ ഉയരപ്പാത:നീളം വർധിപ്പിക്കാൻ നടപടി തുടങ്ങി

Begin typing your search above and press return to search.
exit_to_app
exit_to_app
Posted Ondate_range 6 May 2026 1:38 PM IST
Updated Ondate_range 6 May 2026 1:38 PM IST
അരൂർ–തുറവൂർ ഉയരപ്പാത:നീളം വർധിപ്പിക്കാൻ നടപടി തുടങ്ങിtext_fields
bookmark_border
News Summary - Aroor-Thuravoor elevated road: Steps have been taken to increase its length
തുറവൂർ: ദേശീയപാത 66 ൽ പൂർത്തിയായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന അരൂർ- തുറവൂർ ഉയരപ്പാതയുടെ നീളം വർധിപ്പിക്കാൻ നടപടി ആരംഭിച്ചു. പുതിയ ഡിസൈൻ പ്രകാരം പാതയുടെ ആകെ നീളം 12.75 കിലോമീറ്ററിൽനിന്ന് 13.31 കിലോമീറ്ററാകും. ഇതിന്റെ ഭാഗമായി തുറവൂരിൽനിന്ന് തെക്കോട്ടുള്ള പൈലിങ് ജോലികൾക്കായി കൂറ്റൻ യന്ത്രങ്ങൾ എത്തിച്ചുതുടങ്ങി. തുറവൂർ ജങ്ഷനിൽനിന്ന് 280 മീറ്റർ ഭാഗം മണ്ണിട്ടുയർത്തി അപ്രോച്ച് റോഡ് നിർമിക്കാനാണ് പുതിയ തീരുമാനം. ഇതോടെ നേരത്തെ നിശ്ചയിച്ചിരുന്ന 354 തൂണുകൾ എന്നത് 366 ആയി വർധിക്കും. അധികമായി വരുന്ന 210 മീറ്റർ ഭാഗം രണ്ട് തൂണുകളിലായി നിർമിക്കുന്നതിനുള്ള കരാർ കെ.സി.സി കമ്പനിക്ക് നൽകിക്കഴിഞ്ഞു.
Don't miss the exclusive news, Stay updated
Subscribe to our Newsletter
By subscribing you agree to our Terms & Conditions.
Thank You!
Your subscription means a lot to us
Still haven't registered? Click here to Register
Next Story