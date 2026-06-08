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    Kerala
    Posted On
    date_range 8 Jun 2026 11:55 AM IST
    Updated On
    date_range 8 Jun 2026 11:55 AM IST

    നടിയെ ആക്രമിച്ച കേസ്: തെളിവ് ചോർച്ചയിൽ പുനരന്വേഷണം വേണം; ഹരജി കോടതി ഇന്ന് പരിഗണിക്കും

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    നടിയെ ആക്രമിച്ച കേസ്: തെളിവ് ചോർച്ചയിൽ പുനരന്വേഷണം വേണം; ഹരജി കോടതി ഇന്ന് പരിഗണിക്കും
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    കൊച്ചി: നടിയെ ആക്രമിച്ച കേസിലെ നിർണായക തെളിവായ മെമ്മറി കാർഡ് നിയമവിരുദ്ധമായി പരിശോധിക്കപ്പെട്ട സംഭവത്തിൽ സമഗ്രമായ പുനരന്വേഷണം ആവശ്യപ്പെട്ട് അതിജീവിത സമർപ്പിച്ച ഹരജി കേരള ഹൈകോടതി ഇന്ന് പരിഗണിക്കും. കേസിന്റെ വിചാരണാ ഘട്ടത്തിൽ മെമ്മറി കാർഡിന്റെ ഹാഷ് വാല്യു മാറിയത് വലിയ വിവാദങ്ങൾക്കും നിയമപരമായ ആശങ്കകൾക്കും വഴിവെച്ചിരുന്നു. ഈ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് സത്യം പുറത്തുകൊണ്ടുവരാൻ ഉന്നതതല അന്വേഷണം ആവശ്യപ്പെട്ട് അതിജീവിത വീണ്ടും കോടതിയെ സമീപിച്ചിരിക്കുന്നത്.

    കേസ് അട്ടിമറിക്കുന്നതിനായി ബോധപൂർവ്വമായ ശ്രമങ്ങൾ നടന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് അതിജീവിത ഹരജിയിൽ ശക്തമായി ആരോപിക്കുന്നു. കോടതിയുടെ സുരക്ഷിതമായ കസ്റ്റഡിയിലിരിക്കെ, അതീവ രഹസ്യമായി സൂക്ഷിക്കേണ്ട ദൃശ്യങ്ങൾ അനധികൃതമായി ആക്സസ് ചെയ്യപ്പെട്ടത് കേസിന്റെ വിശ്വാസ്യതയെയും സുതാര്യതയെയും ഗുരുതരമായി ബാധിക്കുന്ന ഒന്നാണ്.

    ശാസ്ത്രീയ പരിശോധന: മെമ്മറി കാർഡിലെ ദൃശ്യങ്ങൾ പകർത്തിയ പെൻഡ്രൈവ് അടക്കമുള്ള നിർണായക തെളിവുകൾ ശാസ്ത്രീയമായ ഫോറൻസിക് പരിശോധനക്ക് വിധേയമാക്കണമെന്നാണ് അതിജീവിതയുടെ പ്രധാന ആവശ്യം. ദൃശ്യങ്ങൾ ചോർന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നും, ഇതിന് പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ചവർ ആരൊക്കെയാണെന്നും കണ്ടെത്താൻ വിപുലമായ അന്വേഷണം അനിവാര്യമാണെന്ന് ഹരജിയിൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.

    കേസ് അട്ടിമറിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങളെ പ്രതിരോധിക്കാനും നീതി ഉറപ്പാക്കാനും കോടതിയുടെ നേരിട്ടുള്ള മേൽനോട്ടത്തിൽ അന്വേഷണം നടക്കണമെന്നാണ് അതിജീവിതയുടെ ആവശ്യം. കോടതിയുടെ കസ്റ്റഡിയിലുള്ള തെളിവുകൾക്ക് ഇത്തരമൊരു വീഴ്ച സംഭവിച്ചത് നിയമലോകം അതീവ ഗൗരവത്തോടെയാണ് നോക്കിക്കാണുന്നത്.

    തെളിവുകൾ ചോർന്ന സംഭവത്തിൽ കൃത്യമായ ഉത്തരം ലഭിക്കാത്തതും, യഥാർത്ഥ കുറ്റക്കാരെ കണ്ടെത്താൻ വൈകുന്നതും നീതിനിഷേധമാണെന്നാണ് അതിജീവിതയുടെ വാദം. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ, ഹൈകോടതിയുടെ ഇടപെടൽ കേസിൽ നിർണായകമാകുമെന്നാണ് നിയമവിദഗ്ധരും വിലയിരുത്തുന്നത്. കുറ്റക്കാർക്കെതിരെ കർശനമായ നിയമനടപടികൾ സ്വീകരിക്കണമെന്നും അതിജീവിത തന്റെ ഹരജിയിലൂടെ ആവശ്യപ്പെടുന്നു.

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    TAGS:Kerala High CourtActress Attack CasepleaKerala
    News Summary - Actress attack case: High Court to consider survivor's plea
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