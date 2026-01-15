Begin typing your search above and press return to search.
    15 Jan 2026 11:05 PM IST
    15 Jan 2026 11:05 PM IST

    ന​ടി​യെ ആ​ക്ര​മി​ച്ച കേ​സി​ൽ വി​ചാ​ര​ണ കോ​ട​തി​യെ അധിക്ഷേപിച്ചയാൾക്കെതിരെ കേസെടുക്കാൻ നിർദേശം

    Kerala Police
    കൊ​ച്ചി: ന​ടി​യെ ആ​ക്ര​മി​ച്ച കേ​സി​ൽ വി​ധി പ​റ​ഞ്ഞ വി​ചാ​ര​ണ കോ​ട​തി​യെ അ​ധി​ക്ഷേ​പി​ക്കു​ന്ന ത​ര​ത്തി​ൽ മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ളോ​ട്​ പ്ര​തി​ക​രി​ച്ച​യാ​ൾ​ക്കെ​തി​രെ കേ​സെ​ടു​ക്കാ​ൻ കോ​ട​തി നി​ർ​ദേ​ശം.

    കേ​സി​ലെ വി​ചാ​ര​ണ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി വി​ധി പ​റ​ഞ്ഞ ദി​വ​സം ദി​ലീ​പ്​ കോ​ട​തി​യി​ലേ​ക്ക്​ ക​യ​റി വ​ന്ന​പ്പോ​ൾ ജ​ഡ്​​ജി എ​ഴു​ന്നേ​റ്റു​നി​ന്നെ​ന്ന​ത​ട​ക്ക​മു​ള്ള ആ​രോ​പ​ണ​ങ്ങ​ൾ ഉ​ന്ന​യി​ച്ച ചാ​ൾ​സ്​ ജോ​ർ​ജ്​ എ​ന്ന​യാ​ൾ​ക്കെ​തി​രെ കേ​സെ​ടു​ക്കാ​നാ​ണ്​ എ​റ​ണാ​കു​ളം ജു​ഡീ​ഷ്യ​ൽ ഫ​സ്​​റ്റ്​ ക്ലാ​സ്​ കോ​ട​തി (ര​ണ്ട്)​ ഉ​ത്ത​ര​വി​ട്ട​ത്.

    കേ​സ്​ ര​ജി​സ്​​റ്റ​ർ ചെ​യ്​​ത്​ അ​ന്വേ​ഷ​ണം ന​ട​ത്താ​ൻ സെ​ൻ​ട്ര​ൽ പൊ​ലീ​സി​നാ​ണ്​ കോ​ട​തി നി​ർ​ദേ​ശം ന​ൽ​കി​യ​ത്.

