    Kerala
    Posted On
    date_range 13 Dec 2025 12:14 AM IST
    Updated On
    date_range 13 Dec 2025 12:14 AM IST

    പ്രവാസി വ്യവസായിയെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോകൽ: പ്രതികളെ പിടികൂടിയില്ല; വി.​പി. മു​ഹ​മ്മ​ദ​ലി​ക്ക് ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ൽ പൊ​ലീ​സ് സു​ര​ക്ഷ

    പ്രവാസി വ്യവസായിയെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോകൽ: പ്രതികളെ പിടികൂടിയില്ല; വി.​പി. മു​ഹ​മ്മ​ദ​ലി​ക്ക് ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ൽ പൊ​ലീ​സ് സു​ര​ക്ഷ
    പ്രവാസി വ്യവസായി വി.പി മുഹമ്മദലി

    കൂ​റ്റ​നാ​ട് (പാ​ല​ക്കാ​ട്): പ്ര​വാ​സി വ്യ​വ​സാ​യി​യെ ത​ട്ടി​ക്കൊ​ണ്ടു​പോ​യി മ​ര്‍ദി​ച്ച സം​ഭ​വ​ത്തി​ലെ പ്ര​തി​ക​ളെ പി​ടി​കൂ​ടാ​നാ​യി​ല്ല. പ്ര​തി​ക​ള്‍ക്ക് ഒ​ത്താ​ശ ചെ​യ്ത​തി​ന്‍റെ പേ​രി​ല്‍ പ​ന​മ​ണ്ണ സ്വ​ദേ​ശി അ​ഭി​ജി​ത്തി​നെ (26) അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്തി​രു​ന്നു. അ​തൊ​ഴി​ച്ച് സം​ഭ​വ​ത്തി​ലെ ഏ​ഴു പ്ര​തി​ക​ളെ പി​ടി​ക്കാ​നാ​യി​ല്ല.

    ഷൊ​ർ​ണൂ​ർ ഡി​വൈ.​എ​സ്‌.​പി​യു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ പ്ര​ത്യേ​ക സം​ഘം പാ​ല​ക്കാ​ട്, മ​ല​പ്പു​റം ജി​ല്ല​ക​ളി​ലാ​യി വ്യാ​പ​ക അ​ന്വേ​ഷ​ണം തു​ട​രു​ന്നു​ണ്ടെ​ങ്കി​ലും ഒ​ളി​ത്താ​വ​ള​ങ്ങ​ളി​ലെ​ത്താ​ന്‍ ക​ഴി​ഞ്ഞി​ട്ടി​ല്ല. കേ​ര​ള​ത്തി​ലും വി​ദേ​ശ​ത്തും ആ​ശു​പ​ത്രി ശൃം​ഖ​ല​ക​ളു​ടെ ഉ​ട​മ​യും ഇ​ന്റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ സ്‌​കൂ​ളു​ക​ളു​ടെ ചെ​യ​ർ​മാ​നു​മാ​യ മ​ല​പ്പു​റം കാ​ളി​കാ​വ് പൂ​ങ്ങോ​ട് സ്വ​ദേ​ശി വി.​പി. മു​ഹ​മ്മ​ദ​ലി​യെ​യാ​ണ് ക​ഴി​ഞ്ഞ ശ​നി​യാ​ഴ്ച വൈ​കീ​ട്ട് ആ​റ​ര​ക്ക് ആ​റ​ങ്ങോ​ട്ടു​ക​ര കൊ​ഴി​ക്കാ​ട്ടി​രി പാ​ല​ത്തി​നു സ​മീ​പം വാ​ഹ​നം ത​ട​ഞ്ഞ് തോ​ക്കു​ചൂ​ണ്ടി ത​ട്ടി​ക്കൊ​ണ്ടു​പോ​യ​ത്.

    വ്യ​വ​സാ​യി​യു​ടെ ബ​ന്ധു​ക്ക​ളെ ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സം ഷൊ​ർ​ണൂ​ർ ഡി​വൈ.​എ​സ്‌.​പി​യു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലു​ള്ള സം​ഘം ചോ​ദ്യം​ചെ​യ്തി​രു​ന്നു. മു​ഹ​മ്മ​ദ​ലി​യു​ടെ യാ​ത്രാ​വി​വ​രം അ​റി​യു​ന്ന​വ​രെ​യും അ​ത് ക്വ​ട്ടേ​ഷ​ൻ സം​ഘ​ത്തി​ന് ന​ൽ​കി​യ​വ​രെ​യും കു​റി​ച്ചാ​ണ് അ​ന്വേ​ഷി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    ത​ട്ടി​ക്കൊ​ണ്ടു​പോ​യ​വ​രെ​ക്കു​റി​ച്ച് പൊ​ലീ​സി​ന് വി​വ​രം ല​ഭി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ടെ​ങ്കി​ലും പ്ര​തി​ക​ൾ ഒ​ളി​വി​ലാ​ണ്. പൊ​ലീ​സി​നെ കു​ത്തി​യ കേ​സി​ലെ പ്ര​തി​യു​ൾ​പ്പെ​ടെ ക്വ​ട്ടേ​ഷ​ൻ സം​ഘ​ത്തി​ലു​ണ്ടെ​ന്നാ​ണ് വി​വ​രം. കു​ടും​ബ​സ​മേ​തം സൗ​ദി​യി​ൽ സ്ഥി​ര​താ​മ​സ​ക്കാ​ര​നാ​ണ് മു​ഹ​മ്മ​ദ​ലി. സം​ഭ​വ​ത്തി​നു പി​ന്നി​ൽ സാ​മ്പ​ത്തി​ക ഇ​ട​പാ​ടു​ക​ളാ​ണെ​ന്ന് പൊ​ലീ​സ് സ്ഥി​രീ​ക​രി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. ക്വ​ട്ടേ​ഷ​ൻ സം​ഘ​ത്തി​ന്റെ പി​ടി​യി​ലാ​യ​ശേ​ഷം വി​ദേ​ശ​ത്തു​ള്ള ന​മ്പ​റി​ലേ​ക്ക് 70 കോ​ടി ന​ൽ​ക​ണ​മെ​ന്ന രീ​തി​യി​ൽ മു​ഹ​മ്മ​ദ​ലി ശ​ബ്ദ​സ​ന്ദേ​ശം അ​യ​ച്ച​താ​യി പൊ​ലീ​സി​ന് വി​വ​രം ല​ഭി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. വാ​ണി​യം​കു​ള​ത്തെ സ്വ​കാ​ര്യ ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ൽ ചി​കി​ത്സ​യി​ലു​ള്ള വി.​പി. മു​ഹ​മ്മ​ദ​ലി​ക്ക് പൊ​ലീ​സ് സു​ര​ക്ഷ ഏ​ർ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ട്.

    ജിദ്ദ നാഷനൽ ആശുപത്രി, റയാൻ മെഡിക്കൽ ഗ്രൂപ് എന്നിവയുടെ മാനേജിങ് ഡയറക്ടറാണ് വി.പി. മുഹമ്മദലി.

    നാട്ടിൽനിന്നും ജിദ്ദയിലേക്ക് പോകുന്നതിനായി കൊച്ചി നെടുമ്പാശ്ശേരി വിമാനത്താവളത്തിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്യവെയാണ് തട്ടികൊണ്ടുപോയത്. ശനിയാഴ്ച്ച വൈകീട്ട് ആറരയോടെ മലപ്പുറം-പാലക്കാട് ജില്ല അതിർത്തിയായ ആറങ്ങോട്ടുകര കോഴിക്കാട്ടിരി പാലത്തിന് സമീപത്തു വെച്ചാണ് നാടകീയമായ സംഭവം അരങ്ങേറിയത്. വാഹനത്തെ പിന്തുടർന്നെത്തിയ ഇന്നോവ കാറിലുണ്ടായിരുന്ന അജ്ഞാതസംഘം വാഹനം തടഞ്ഞുനിർത്തി തോക്കുചൂണ്ടി ഭീഷണിപ്പെടുത്തി വി.പി. മുഹമ്മദലിയെ സ്വന്തം കാറിൽനിന്ന് ബലമായി ഇറക്കി അവരുടെ വാഹനത്തിൽ കയറ്റി അതിവേഗം കടന്നുകളയുകയായിരുന്നു.

    പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ കോതകുറിശ്ശിയിലുള്ള ഒരു വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോയി തടവിൽ പാർപ്പിക്കവെയാണ് രക്ഷപ്പെട്ടത്. സംഘം ഉറക്കത്തിലായ സമയം നോക്കി ഞായറാഴ്ച്ച പുലർച്ചെയോടെ അദ്ദേഹം ഇറങ്ങിയോടി സാഹസികമായി രക്ഷപ്പെട്ടു. സമീപത്തെ പള്ളിയിലാണ്​ അഭയം തേടിയത്​. പള്ളിയിലുണ്ടായിരുന്നവർ ഉടൻ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു.

