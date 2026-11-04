തെരഞ്ഞെടുപ്പ് മുന്നിൽ കണ്ട് യുപിയിൽ വൻ പ്രഖ്യാപനം; ദീപാവലിക്കും ഹോളിക്കും സൗജന്യ ഗ്യാസ് സിലിണ്ടറുമായി യോഗി സർക്കാർ

തെരഞ്ഞെടുപ്പ് മുന്നിൽ കണ്ട് യുപിയിൽ വൻ പ്രഖ്യാപനം; ദീപാവലിക്കും ഹോളിക്കും സൗജന്യ ഗ്യാസ് സിലിണ്ടറുമായി യോഗി സർക്കാർtext_fields
ലഖ്നോ: ഉത്തർപ്രദേശിലെ ദരിദ്ര കുടുംബങ്ങൾക്ക് സന്തോഷ വാർത്തയുമായി മുഖ്യമന്ത്രി യോഗി ആദിത്യനാഥ്. പ്രധാനമന്ത്രി ഉജ്ജ്വല യോജനക്ക് കീഴിൽ അർഹരായ കുടുംബങ്ങൾക്ക് ദീപാവലിക്കും ഹോളിക്കും ഓരോ സൗജന്യ എൽപിജി സിലിണ്ടർ വീതം നൽകുമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പ്രഖ്യാപിച്ചു.
ചൊവ്വാഴ്ച സംസ്ഥാനത്ത് 1.89 കോടിയിലധികം ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് റീഫിൽ സബ്സിഡി വിതരണം ചെയ്യുന്ന പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുത്തുകൊണ്ടാണ് യോഗി ആദിത്യനാഥ് ഈ പ്രഖ്യാപനം നടത്തിയത്. ഉജ്ജ്വല യോജനക്ക് കീഴിൽ അർഹരായ കുടുംബങ്ങൾക്ക് എൽപിജി സിലിണ്ടർ റീഫിലുകൾക്കുള്ള സബ്സിഡി വിതരണം ചെയ്യുന്നതിനായി 1500 കോടി രൂപയാണ് സർക്കാർ വകയിരുത്തിയിരിക്കുന്നത്.
പരിപാടിയിൽ സംസാരിക്കവെ, ഒരു ഗാർഹിക ഗ്യാസ് സിലിണ്ടറിന്റെ വിലയും കേന്ദ്ര സർക്കാർ നൽകുന്ന സബ്സിഡിയും മുഖ്യമന്ത്രി വിശദമായി വിശദീകരിച്ചു.
'ഒരു ഗാർഹിക ഗ്യാസ് സിലിണ്ടറിന്റെ വില 983.45 രൂപയാണ്. ഇതിൽ നിന്ന് 335 രൂപ ഇന്ത്യാ ഗവൺമെന്റ് സബ്സിഡിയായി നൽകുന്നു. നിങ്ങൾ സ്വന്തം പോക്കറ്റിൽ നിന്ന് ചെലവഴിക്കേണ്ടത് 648.55 രൂപ മാത്രമാണ്' എന്ന് യോഗി പറഞ്ഞു.
എന്നാൽ ദീപാവലിക്കും ഹോളിക്കും ഈ തുക പോലും സാധാരണക്കാർ ചെലവഴിക്കേണ്ടതില്ലെന്നാണ് പുതിയ പ്രഖ്യാപനം. സംസ്ഥാന സർക്കാർ തന്നെ ആ ഒരു സിലിണ്ടറിന്റെ മുഴുവൻ ചെലവും വഹിക്കും. ഉജ്ജ്വല പദ്ധതിയിലെ ദരിദ്ര കുടുംബങ്ങൾക്ക് ദീപാവലിക്കും ഹോളിക്കും ഓരോ സിലിണ്ടർ വീതം സൗജന്യമായി നൽകാൻ സംസ്ഥാന സർക്കാർ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുകയാണ്.
'നിങ്ങൾ ലാഭിക്കുന്ന പണം കൊണ്ട് ദീപാവലിക്ക് മധുരപലഹാരങ്ങളും വിളക്കുകളും വാങ്ങാം' എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് യോഗി പ്രഖ്യാപനം നടത്തിയത്. സദസിൽ നിന്ന് വലിയ കൈയടിയോടെയാണ് ഈ പ്രഖ്യാപനത്തെ ജനങ്ങൾ സ്വീകരിച്ചത്.
ഗ്യാസ് കണക്ഷൻ ലഭ്യതയുടെ കാര്യത്തിൽ ഇന്നത്തെ സർക്കാരും കോൺഗ്രസ് സർക്കാരും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസവും യോഗി തന്റെ പ്രസംഗത്തിൽ എടുത്തുപറഞ്ഞു.
'കോൺഗ്രസ് സർക്കാരിന്റെ കാലത്ത് ഒരു ഗ്യാസ് കണക്ഷൻ കിട്ടാൻ നിരവധി കഷ്ടപ്പാടുകൾ സഹിക്കേണ്ടി വന്നിരുന്നു. ഞങ്ങൾ ദരിദ്ര കുടുംബങ്ങൾക്ക് സൗജന്യ ഗ്യാസ് കണക്ഷനുകൾ നൽകി, ഇതാണ് നല്ല ഭരണം'എന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ആരംഭിച്ച ഉജ്ജ്വല യോജന രാജ്യത്തെ കോടിക്കണക്കിന് സ്ത്രീകളുടെ ജീവിതം മാറ്റിമറിച്ചെന്നും, പുകയില്ലാത്ത അടുക്കള എന്ന സ്വപ്നം യാഥാർത്ഥ്യമാക്കിയെന്നും യോഗി കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
ദാരിദ്ര്യരേഖക്ക് താഴെയുള്ള കുടുംബങ്ങൾക്ക് സൗജന്യ എൽപിജി കണക്ഷൻ നൽകുന്ന കേന്ദ്ര സർക്കാർ പദ്ധതിയാണ് പ്രധാനമന്ത്രി ഉജ്ജ്വല യോജന. വിറകും ചാണകവും ഉപയോഗിച്ച് പാചകം ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന പുക മൂലമുള്ള ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങളിൽ നിന്ന് സ്ത്രീകളെ രക്ഷിക്കുക എന്നതാണ് പദ്ധതിയുടെ പ്രധാന ലക്ഷ്യം.
ഇത്തവണ ഉത്തർപ്രദേശിൽ മാത്രം 1.89 കോടിയിലധികം ഗുണഭോക്താക്കൾക്കാണ് റീഫിൽ സബ്സിഡി വിതരണം ചെയ്യുന്നത്. ഇതിനായി 1500 കോടി രൂപയാണ് സർക്കാർ മാറ്റിവെച്ചിരിക്കുന്നത്. സബ്സിഡി തുക നേരിട്ട് ഗുണഭോക്താക്കളുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകളിലേക്കാണ് എത്തുക.
ദീപാവലി, ഹോളി സമയങ്ങളിൽ ഗ്യാസ് സിലിണ്ടറിന്റെ ആവശ്യം വർധിക്കുന്നത് കണക്കിലെടുത്താണ് സർക്കാർ ഈ പ്രത്യേക സഹായം പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഉത്സവകാലത്ത് സാധാരണക്കാരുടെ സാമ്പത്തിക ഭാരം കുറക്കുക എന്നതാണ് ലക്ഷ്യം.