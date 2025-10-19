Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    കേന്ദ്രവുമായി ചർച്ചക്ക് തയാറായി ലഡാക്ക് പ്രതിഷേധക്കാർ; 22ന് ​ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര​മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ ഉ​പ​സ​മി​തി​യു​ടെ യോ​ഗ​ത്തി​ലേ​ക്ക് ക്ഷണം

    Ladakh protest
    ലഡാക് പ്രതിഷേധം

    ന്യൂ​ഡ​ൽ​ഹി: പൊ​ലീ​സ് വെ​ടി​​വെ​പ്പി​ലും നാ​ലു​പേ​രു​ടെ മ​ര​ണ​ത്തി​ലും ക​ലാ​ശി​ച്ച ല​ഡാ​ക് സം​ഘ​ർ​ഷ​ത്തി​ൽ ജു​ഡീ​ഷ്യ​ൽ അ​ന്വേ​ഷ​ണം പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ച​തോ​ടെ കേ​ന്ദ്ര സ​ർ​ക്കാ​റു​മാ​യി ച​ർ​ച്ച​ക്ക് ത​യാ​റാ​യി ല​ഡാ​ക്കി​ലെ പ്ര​തി​ഷേ​ധ​ക്കാ​ർ.

    ല​ഡാ​ക്കി​ന് സം​സ്ഥാ​ന പ​ദ​വി​യും ആ​റാം ഷെ​ഡ്യൂ​ൾ പ​ദ​വി​യും ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട് അ​ഞ്ച് വ​ർ​ഷ​മാ​യി സ​മ​രം ന​ട​ത്തു​ന്ന ലേ ​അ​പ്പ​ക്സ് ബോ​ഡി (എ​ൽ.​എ.​ബി ) കാ​ർ​ഗി​ൽ ഡെ​മോ​ക്രാ​റ്റി​ക് അ​ല​യ​ൻ​സ് (കെ.​ഡി.​എ ) കൂ​ട്ടാ​യ്മ​ക​ളി​ലെ മൂ​ന്നു​വീ​തം പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ളും ല​ഡാ​ക്ക് എം.​പി മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഹ​നീ​ഫു​മാ​ണ് ബു​ധ​നാ​ഴ്ച ഡ​ൽ​ഹി​യി​ൽ കേ​ന്ദ്ര ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രാ​ല​യ​വു​മാ​യി ച​ർ​ച്ച ന​ട​ത്തു​ന്ന​ത്.

    ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ 22ന് ​ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര​മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ന് കീ​ഴി​ലെ ഉ​പ​സ​മി​തി​യു​ടെ യോ​ഗ​ത്തി​ലേ​ക്ക് ര​ണ്ട് സം​ഘ​ട​ന​ക​ളെ​യും ക്ഷ​ണി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്നും അ​നു​കൂ​ല തീ​രു​മാ​നം ഉ​ണ്ടാ​കു​മെ​ന്ന് പ്ര​തീ​ക്ഷി​ക്കു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്നും എ​ൽ.​എ.​ബി അ​ധ്യ​ക്ഷ​ൻ ചെ​റി​ങ് ഡോ​ർ​ജെ ല​ക്രോ​ക്ക് പ​ഞ്ഞു.

    സ​ർ​ക്കാ​റു​മാ​യി ച​ർ​ച്ച തു​ട​ര​ണ​മെ​ങ്കി​ൽ സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ 24നു​ണ്ടാ​യ സം​ഘ​ർ​ഷ​ത്തി​ൽ ജു​ഡീ​ഷ്യ​ൽ അ​ന്വേ​ഷ​ണം പ്ര​ഖ്യാ​പി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് ഇ​രു​സം​ഘ​ട​ന​ക​ളും ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടി​രു​ന്നു. ഇ​തേ​ത്തേു​ട​ർ​ന്ന് സു​പ്രീം​കോ​ട​തി മു​ൻ ജ​ഡ്ജി ജ​സ്റ്റി​സ് ബി.​എ​സ്. ചൗ​ഹാ​ൻ അ​ധ്യ​ക്ഷ​നാ​യ സ​മി​തി രൂ​പ​വ​ത്ക​രി​ച്ച് കേ​ന്ദ്ര ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര​മ​ന്ത്രാ​ല​യം ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സം വി​ജ്ഞാ​പ​നം പു​റ​പ്പെ​ടു​വി​ക്കു​ക​യു​ണ്ടാ​യി. ഇ​തി​ന് പി​ന്നാ​ലെ​യാ​ണ് കേ​ന്ദ്രം ച​ർ​ച്ച​ക്ക് ക്ഷ​ണി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    സ​മാ​ധാ​ന​പ​ര​മാ​യി നി​രാ​ഹാ​ര സ​മ​രം ന​യി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്ന​വ​രി​ൽ ര​ണ്ടു​പേ​രെ പൊ​ലീ​സ് ബ​ലം പ്ര​യോ​ഗി​ച്ച് ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ലേ​ക്ക് മാ​റ്റി​യ​തോ​ടെ​യാ​ണ് യു​വാ​ക്ക​ൾ ഒ​ന്ന​ട​ങ്കം പ്ര​തി​ഷേ​ധ​വു​മാ​യി തെ​രു​വി​ലി​റ​ങ്ങു​ക​യും അ​വ​രെ പൊ​ലീ​സ് നേ​രി​ട്ട​തോ​ടെ സ​മ​ര​ക്കാ​ർ അ​ക്ര​മാ​സ​ക്ത​രാ​യി ക​ല്ലേ​റും തീ​വെ​പ്പും തു​ട​ങ്ങു​ക​യു​മാ​യി​രു​ന്നു. ബി.​ജെ.​പി ആ​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ന് നേ​ർ​ക്കും ബി.​ജെ.​പി ഭ​രി​ക്കു​ന്ന ഹി​ൽ കൗ​ൺ​സി​ൽ ആ​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ന് നേ​ർ​ക്കും ആ​ക്ര​മ​ണം അ​ഴി​ച്ചു​വി​ട്ട സ​മ​ര​ക്കാ​ർ അ​വ​ക്കും പൊ​ലീ​സ് വാ​ഹ​ന​ത്തി​നും തീ​വെ​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു. 22 പൊ​ലീ​സു​കാ​ർ​ക്കും അ​ക്ര​മ​ത്തി​ൽ പ​രി​ക്കേ​റ്റു. നി​രാ​ഹാ​ര സ​മ​രം ന​യി​ച്ച​തി​ന് പ​രി​സ്ഥി​തി പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ൻ വാ​ങ്ചു​കി​നെ അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്ത് ജ​യി​ലി​ൽ അ​ട​ച്ചി​രു​ന്നു.

