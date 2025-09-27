Begin typing your search above and press return to search.
    India
    Posted On
    date_range 27 Sept 2025 9:08 AM IST
    Updated On
    date_range 27 Sept 2025 9:08 AM IST

    ‘ലഡാക് കണ്ടത് തൊഴിൽരഹിതരുടെ രോഷം’; ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര​മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ന്റെ​യും പൊ​ലീ​സി​ന്റെ​യും വാ​ദ​ങ്ങ​ൾ ത​ള്ളി മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഹ​നീ​ഫ എം.​പി

    ‘ലഡാക് കണ്ടത് തൊഴിൽരഹിതരുടെ രോഷം’; ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര​മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ന്റെ​യും പൊ​ലീ​സി​ന്റെ​യും വാ​ദ​ങ്ങ​ൾ ത​ള്ളി മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഹ​നീ​ഫ എം.​പി
    ന്യൂ​ഡ​ൽ​ഹി: ല​ഡാ​ക് സം​ഘ​ർ​ഷം സം​ബ​ന്ധി​ച്ച് കേ​ന്ദ്ര ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര​മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ന്റെ​യും പൊ​ലീ​സി​ന്റെ​യും വാ​ദ​ങ്ങ​ൾ ത​ള്ളി ല​ഡാ​ക്ക് എം.​പി മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഹ​നീ​ഫ. ദീ​ർ​ഘ​കാ​ല​മാ​യി തൊ​ഴി​ലി​ല്ലാ​തെ അ​സ്വ​സ്ഥ​രാ​യ യു​വാ​ക്ക​ളു​ടെ രോ​ഷ​മാ​ണ് അ​വി​ടെ ക​ണ്ട​തെ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു. പൊ​ലീ​സ് വെ​ടി​വെ​പ്പി​ലും നാ​ലു​പേ​രു​ടെ മ​ര​ണ​ത്തി​ലേ​ക്കും ന​യി​ച്ച അ​ക്ര​മ സം​ഭ​വ​ങ്ങ​ളെ​ക്കു​റി​ച്ച് ജു​ഡീ​ഷ്യ​ൽ അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ത്തി​ന് ഉ​ത്ത​ര​വി​ട​ണ​മെ​ന്ന് ല​ഫ്റ്റ​ന​ന്റ് ഗ​വ​ർ​ണ​റോ​ട് ഹ​നീ​ഫ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു.

    ബാ​ഹ്യ​ശ​ക്തി​ക​ളു​ടെ ഇ​ട​പെ​ട​ൽ സ​മ​ര​ത്തി​ലു​ണ്ടാ​യി​ട്ടി​ല്ലെ​ന്നും സോ​നം വാ​ങ്ചു​ക് ജ​ന​ത്തെ പ്ര​കോ​പി​ത​രാ​ക്കി​യെ​ന്ന ആ​രോ​പ​ണം അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ര​ഹി​ത​മാ​ണെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. സ​മാ​ധാ​ന​പ​ര​മാ​യി നി​രാ​ഹാ​രം ന​ട​ത്തി​യ​വ​രി​ൽ ര​ണ്ടു​പേ​രെ ബ​ലം പ്ര​യോ​ഗി​ച്ച് അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്ത​തോ​ടെ​യാ​ണ് സം​ഘ​ർ​ഷം പ​ട​ർ​ന്ന​ത്.

    കൗ​ൺ​സി​ൽ സെ​ക്ര​ട്ടേ​റി​യ​റ്റി​നും ബി.​ജെ.​പി ആ​സ്ഥാ​ന​ത്തി​നും നേ​രെ​യു​ണ്ടാ​യ ആ​ക്ര​മ​ണം നി​ർ​ഭാ​ഗ്യ​ക​ര​മാ​ണ്. അ​തേ​സ​മ​യം സു​ര​ക്ഷാ​സേ​ന​യു​ടെ ഭാ​ഗ​ത്തു​നി​ന്നു​ണ്ടാ​യ വീ​ഴ്ച​യെ ഹ​നീ​ഫ ചോ​ദ്യം ചെ​യ്തു. ല​ഡാ​ക്കി​ലെ നാ​ല് യു​വാ​ക്ക​ൾ​ക്ക് നേ​രെ പൊ​ലീ​സ് നി​റ​യൊ​ഴി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. കേ​ന്ദ്ര സ​ർ​ക്കാ​ർ ല​ഡാ​ക്കി​ന്റെ സം​സ്ഥാ​ന പ​ദ​വി​ക്കാ​യു​ള്ള ച​ർ​ച്ച ഉ​ട​ൻ പു​ന​രാ​രം​ഭി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും ഹ​നീ​ഫ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു.

