നീറ്റ് പരീക്ഷാ ക്രമക്കേട് തടയാൻ ടെലഗ്രാം ആപ്പ് പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ നിന്നും നീക്കം ചെയ്ത് ഗൂഗ്ൾ; ആപ്പിളും ഉടൻ നീക്കം ചെയ്തേക്കും

നീറ്റ് പരീക്ഷാ ക്രമക്കേട് തടയാൻ ടെലഗ്രാം ആപ്പ് പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ നിന്നും നീക്കം ചെയ്ത് ഗൂഗ്ൾ; ആപ്പിളും ഉടൻ നീക്കം ചെയ്തേക്കുംtext_fields
ന്യൂഡൽഹി: ദേശീയതലത്തിൽ വൻ വിവാദങ്ങൾക്ക് വഴിവെച്ച നീറ്റ് പരീക്ഷാ ക്രമക്കേടുകളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ, പ്രമുഖ മെസ്സേജിങ് ആപ്പായ ടെലഗ്രാമിന് കേന്ദ്ര സർക്കാർ താൽക്കാലിക വിലക്കേർപ്പെടുത്തി. കേന്ദ്ര ഐ.ടി മന്ത്രാലയത്തിന്റെ നിർദേശത്തെത്തുടർന്ന് ഗൂഗ്ൾ തങ്ങളുടെ പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ നിന്നും ചൊവ്വാഴ്ച ടെലഗ്രാം ആപ്പ് നീക്കം ചെയ്തു. ആപ്പിളിന്റെ ആപ്പ് സ്റ്റോറിൽ നിന്നും ആപ്പ് ഉടൻ തന്നെ നീക്കം ചെയ്തേക്കുമെന്നാണ് ഈ രംഗത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വൃത്തങ്ങൾ നൽകുന്ന സൂചന. ജൂൺ 21ന് നടക്കാനിരിക്കുന്ന നീറ്റ് യു.ജി പുനഃപരീക്ഷയിൽ ചോദ്യപേപ്പർ ചോർച്ചയും മറ്റ് ക്രമക്കേടുകളും തടയുന്നതിന്റെ ഭാഗമായാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ ഈ അടിയന്തര നടപടി. ജൂൺ 22 വരെ ടെലഗ്രാമിന്മേലുള്ള ഈ നിയന്ത്രണം തുടരും.
നാഷണൽ ടെസ്റ്റിങ് ഏജൻസി രാജ്യത്തുടനീളമുള്ള മെഡിക്കൽ ബിരുദ കോഴ്സുകളിലേക്കുള്ള പ്രവേശനത്തിനായി നടത്തിയ പരീക്ഷ ചോദ്യപേപ്പർ ചോർച്ചാ ആരോപണങ്ങളെത്തുടർന്ന് റദ്ദാക്കിയിരുന്നു. മുമ്പ് മെയ് 3നായിരുന്നു പരീക്ഷ നടന്നിരുന്നത്. ജൂൺ 21ലെ പുനഃപരീക്ഷയിൽ യാതൊരുവിധ ക്രമക്കേടുകളും ആവർത്തിക്കാതിരിക്കാനാണ് ടെലഗ്രാം താൽക്കാലികമായി നിരോധിക്കാൻ ശിപാർശ ചെയ്തതെന്ന് എൻ.ടി.എ ഡയറക്ടർ ജനറൽ അഭിഷേക് സിങ് വ്യക്തമാക്കി.
‘ഇത്തവണ പരീക്ഷയിൽ യാതൊരുവിധ പിഴവുകളും സംഭവിക്കാൻ ഞങ്ങൾ അനുവദിക്കില്ല. പൂർണ്ണമായും സുതാര്യവും ക്രമക്കേടുകൾ ഇല്ലാത്തതുമായ രീതിയിൽ പരീക്ഷ നടത്താൻ സാധ്യമായ എല്ലാ നടപടികളും സ്വീകരിക്കും’ അഭിഷേക് സിങ് പറഞ്ഞു. നിലവിൽ ആൻഡ്രോയിഡ് ഉപയോക്താക്കൾ ഗൂഗ്ൾ പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ ടെലിഗ്രാം തിരയുമ്പോൾ 'ഈ ആപ്പ് ലഭ്യമല്ല' എന്ന സന്ദേശമാണ് കാണിക്കുന്നത്. നിലവിൽ ഫോണുകളിൽ ആപ്പ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളവർക്കും വരും ദിവസങ്ങളിൽ ഇതിന്റെ ഉപയോഗത്തിൽ നിയന്ത്രണങ്ങൾ നേരിടേണ്ടി വന്നേക്കാം.
വെറുതെ ആപ്പ് നിരോധിക്കുക മാത്രമല്ല, ടെലഗ്രാമിന്റെ പ്രധാന സവിശേഷതകളിലൊന്നായ 'മെസ്സേജ് എഡിറ്റിങ്' ഫീച്ചർ ഇന്ത്യയിൽ താൽക്കാലികമായി നിർത്തിവെക്കാനും കേന്ദ്ര സർക്കാർ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ജൂൺ 30 വരെ ഈ ഫീച്ചർ ലഭ്യമാകില്ല. പരീക്ഷ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം പഴയ മെസ്സേജുകൾ എഡിറ്റ് ചെയ്ത്, തങ്ങൾ മുമ്പേ ചോദ്യപേപ്പർ ചോർത്തി നൽകിയിരുന്നു എന്ന രീതിയിൽ വ്യാജ തെളിവുകൾ ഉണ്ടാക്കാൻ ഈ ഫീച്ചർ വ്യാപകമായി ദുരുപയോഗം ചെയ്യുന്നതായി എൻ.ടി.എ കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. ഇത് തടയാനാണ് ജൂൺ 30 വരെയുള്ള പ്രത്യേക നിയന്ത്രണം.
കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയത്തിന് കീഴിലുള്ള ഇന്ത്യൻ സൈബർ ക്രൈം കോർഡിനേഷൻ സെന്റർ ആണ് ഈ തട്ടിപ്പുകൾക്കെതിരെയുള്ള പ്രധാന നോഡൽ ഏജൻസിയായി പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. ബിഹാർ, ഗുജറാത്ത്, രാജസ്ഥാൻ എന്നീ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ പൊലീസുമായി സഹകരിച്ച്, വ്യാജ ചോദ്യപേപ്പറുകളും തട്ടിപ്പുകളും പ്രചരിപ്പിച്ചിരുന്ന നിരവധി ടെലഗ്രാം ചാനലുകളും ബോട്ടുകളും ഇവർ ഇതിനോടകം തന്നെ കണ്ടെത്തി നശിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജി ആക്ട്, 2000ലെ സെക്ഷൻ 69A പ്രകാരമാണ് കേന്ദ്ര ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആൻഡ് ഐടി മന്ത്രാലയം ഈ ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിച്ചത്.
സർക്കാരിന്റെ ഈ പെട്ടെന്നുള്ള തീരുമാനത്തിനെതിരെ ഡിജിറ്റൽ അവകാശ പ്രവർത്തകരും പബ്ലിക് പോളിസി ഗ്രൂപ്പുകളും ശക്തമായ വിമർശനവുമായി രംഗത്തെത്തിയിട്ടുണ്ട്. ടെലഗ്രാമിനെ മാത്രം ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള ഈ നടപടി അപ്രായോഗികമാണെന്നാണ് ഇവരുടെ വാദം.
സർക്കാരിന്റെ ഈ നടപടി വെറുമൊരു താൽക്കാലിക തട്ടിക്കൂട്ട് വിദ്യ മാത്രമാണെന്ന് ഐ.എഫ്.എഫ് വിമർശിച്ചു. ലക്ഷക്കണക്കിന് സാധാരണക്കാരായ ഉപയോക്താക്കളെ ബാധിക്കുന്ന രീതിയിൽ ഒരു ആപ്പ് പൂർണ്ണമായി നിരോധിക്കുന്നത് അമിത നടപടിയാണെന്ന് അവർ എക്സിൽ കുറിച്ചു.
പരീക്ഷാ തട്ടിപ്പുകൾ തടയാൻ സർക്കാരിന് അധികാരമുണ്ടെന്നത് ശരിയാണെന്ന് ഐ.ജി.എ.പി പങ്കാളി ധ്രുവ് ഗാർഗ് സമ്മതിക്കുന്നു. എന്നാൽ അധ്യാപകർ, വിദ്യാർഥികൾ, ചെറുകിട വ്യാപാരികൾ, മാധ്യമപ്രവർത്തകർ എന്നിവരൊക്കെ അവരുടെ ദൈനംദിന ആവശ്യങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം പൂർണ്ണമായി അടച്ചുപൂട്ടുന്നത് ശരിയല്ല. ചോദ്യപേപ്പർ ചോർച്ചയുടെയും തട്ടിപ്പിന്റെയും വിവരങ്ങൾ മറ്റ് സോഷ്യൽ മീഡിയ ഗ്രൂപ്പുകളിലൂടെയും പ്രചരിക്കാം. അതുകൊണ്ട് ടെലഗ്രാമിനെ മാത്രം എന്തിന് വിലക്കി എന്നതിന് കൃത്യമായ വ്യക്തത സർക്കാർ നൽകേണ്ടതുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
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