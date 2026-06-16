Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightCareer & Educationchevron_rightEdu Newschevron_rightനീറ്റ് യു.ജി...
    Edu News
    Posted On
    date_range 16 Jun 2026 4:19 PM IST
    Updated On
    date_range 16 Jun 2026 4:19 PM IST

    നീറ്റ് യു.ജി പുനഃപരീക്ഷ; എന്തുകൊണ്ട് ടെലഗ്രാമിന് മാത്രം നിയന്ത്രണം?

    text_fields
    bookmark_border
    Telegram Ban
    cancel

    ന്യൂഡൽഹി: നീറ്റ് യു.ജി പുനഃപരീക്ഷയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തട്ടിപ്പുകൾ തടയുന്നതിനായി ദേശീയ പരീക്ഷാ ഏജൻസിയുടെ (എൻ.ടി.എ) ശിപാർശയെ തുടർന്ന് കേന്ദ്രസർക്കാർ മെസേജിങ് പ്ലാറ്റ്ഫോമായ ടെലഗ്രാമിന് ജൂൺ 22 വരെ താൽക്കാലിക നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തി. പരീക്ഷാ തട്ടിപ്പുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട 127ലധികം സംശയാസ്പദ ചാനലുകൾ അന്വേഷണ ഏജൻസികളുടെ നിരീക്ഷണത്തിലാണെന്നും റിപ്പോർട്ടുകൾ വ്യക്തമാക്കുന്നു.

    വാട്സ്ആപ്, ഫേസ്ബുക് തുടങ്ങിയ മറ്റ് മെസേജിങ് പ്ലാറ്റ്ഫോമുകൾ ഉണ്ടെങ്കിലും ടെലഗ്രാമിന് മാത്രമാണ് നിലവിൽ താൽക്കാലിക നിയന്ത്രണം ബാധകം. ടെലഗ്രാം ചാനലുകളിലൂടെയാണ് നീറ്റ് പരീക്ഷാ ചോദ്യപേപ്പറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വ്യാപക തട്ടിപ്പുകൾ നടക്കുന്നതെന്നാണ് അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ കണ്ടെത്തൽ.

    ചില ടെലഗ്രാം ചാനലുകൾ പരീക്ഷാ ചോദ്യപേപ്പറുകൾ ചോർന്നതായി അവകാശപ്പെട്ട് വിദ്യാർഥികളിൽ നിന്ന് വലിയ തുക ഈടാക്കുകയും വ്യാജ വിവരങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. ചോദ്യപേപ്പർ വിൽപ്പനയുടെ പേരിൽ ടെലഗ്രാം കേന്ദ്രീകരിച്ച് പ്രവർത്തിച്ച സംഘടിത തട്ടിപ്പ് ശൃംഖലകളെക്കുറിച്ചും അന്വേഷണത്തിൽ സൂചനകൾ ലഭിച്ചതായും ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറയുന്നു.

    നീറ്റ് യു.ജി 2026 പരീക്ഷ ചോദ്യപേപ്പർ ചോർച്ചയെ തുടർന്ന് റദ്ദാക്കിയിരുന്നു. ജൂൺ 21ന് പുനഃപരീക്ഷ നടത്താൻ തീരുമാനിച്ചതോടെ, വ്യാജ ചോദ്യപേപ്പറുകളും തെറ്റായ വിവരങ്ങളും വ്യാപകമായി പ്രചരിക്കാൻ ടെലഗ്രാം ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്നുവെന്ന ആശങ്കകൾ വീണ്ടും ഉയർന്നതോടെയാണ് കേന്ദ്രസർക്കാറിന്റെ തീരുമാനം. നീറ്റ് പുനഃപരീക്ഷയുടെ ചോദ്യപേപ്പർ എന്ന് അവകാശപ്പെടുന്ന വ്യാജ പ്രചാരണങ്ങളും സജീവമായിരുന്നു.

    നേരത്തേ, വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രാലയവും എൻ.ടി.എയും വ്യാജ ടെലഗ്രാം ചാനലുകൾക്കെതിരെ നടപടിയെടുക്കാൻ നിർദേശം നൽകിയിരുന്നു. ടെലഗ്രാമിലെ സന്ദേശങ്ങൾ പിന്നീട് എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ഫീച്ചർ ഉപയോഗിച്ച് ചോദ്യപേപ്പർ ചോർന്നതിന്റെ വ്യാജ ‘തെളിവുകൾ’ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടതായും അധികൃതർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. ഇതിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ചില ടെലഗ്രാം ഫീച്ചറുകൾ ജൂൺ 30 വരെ നിയന്ത്രിക്കാനുള്ള തീരുമാനം.

    ദേശീയ പരീക്ഷാ സംവിധാനത്തിന്റെ വിശ്വാസ്യത സംരക്ഷിക്കാനും വൻതോതിലുള്ള പരീക്ഷാ തട്ടിപ്പുകൾ തടയാനുമാണ് ഈ നടപടി സ്വീകരിച്ചതെന്ന് കേന്ദ്ര സർക്കാർ വിശദീകരിക്കുന്നു. തട്ടിപ്പ് ശൃംഖലകൾ ചോദ്യപേപ്പർ ചോർച്ചയെക്കുറിച്ചുള്ള തെറ്റായ അവകാശവാദങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിനും മെഡിക്കൽ പ്രവേശന പരീക്ഷക്ക് ഹാജരാകുന്ന വിദ്യാർഥികളെ വഞ്ചിക്കുന്നതിനും പ്ലാറ്റ്‌ഫോമിനെ ചൂഷണം ചെയ്യുന്നത് തടയാനാണ് നടപടിയെന്ന് എൻ.ടി.എ പറഞ്ഞു.

    അതേസമയം, ടെലഗ്രാമിന് മേലുള്ള സമ്പൂർണ നിയന്ത്രണം അഭിപ്രായ സ്വാതന്ത്ര്യത്തെയും സാധാരണ ഉപയോക്താക്കളെയും ബാധിക്കുമെന്ന വിമർശനവും ഉയരുന്നുണ്ട്. പരീക്ഷാ തട്ടിപ്പ് തടയുന്നതിനുള്ള ഫലപ്രദമായ മാർഗമാണോ ടെലഗ്രാം നിയന്ത്രണമെന്ന ചർച്ചകളും സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ നടക്കുന്നുണ്ട്. ചോദ്യപേപ്പറുകൾ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്ന പ്ലാറ്റ്‌ഫോമുകൾ തടയുകയാണോ അതോ ചോർച്ചക്ക് വഴിയൊരുക്കുന്ന സംവിധാനങ്ങൾ പരിഹരിക്കുന്നതിലാണോ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കേണ്ടതെന്ന ചോദ്യമാണ് സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ ഉയരുന്നത്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:neet examNEET UgTelegram banNEET paper leak
    News Summary - NEET UG Paper Leaks Why Telegram Ban?
    Similar News
    Next Story
    X