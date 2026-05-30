കർണാടകയിൽ നേതൃമാറ്റം; ഡി.കെ. ശിവകുമാർ ജൂൺ മൂന്നിന് മുഖ്യമന്ത്രിയായി സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്യും
ബംഗളൂരു: കർണാടക രാഷ്ട്രീയത്തിൽ നിർണ്ണായകമായ ഒരു നേതൃമാറ്റത്തിന് വഴിതെളിഞ്ഞുകൊണ്ട്, നിലവിലെ മുഖ്യമന്ത്രി സിദ്ധരാമയ്യ തന്റെ പദവിയിൽ നിന്ന് രാജിവെച്ചു. പാർട്ടി ഹൈക്കമാൻഡിന്റെ നിർദേശപ്രകാരം നടന്ന ഈ രാജി, കർണാടകയിലെ കോൺഗ്രസ് ഭരണകൂടത്തിൽ ഒരു പുതിയ അധ്യായത്തിന് തുടക്കം കുറിക്കുകയാണ്. ഉപമുഖ്യമന്ത്രി ഡി.കെ. ശിവകുമാർ കർണാടകയുടെ അടുത്ത മുഖ്യമന്ത്രിയായി ജൂൺ മൂന്നിന് സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്ത് അധികാരമേൽക്കും.
കഴിഞ്ഞ കുറച്ചു നാളുകളായി കർണാടകയിൽ നിലനിന്നിരുന്ന രാഷ്ട്രീയ അഭ്യൂഹങ്ങൾക്കൊടുവിലാണ് സുപ്രധാനമായ ഈ തീരുമാനം. 2023ൽ കോൺഗ്രസ് അധികാരത്തിൽ വന്നതുമുതൽ സിദ്ധരാമയ്യയും ഡി.കെ. ശിവകുമാറും തമ്മിൽ അധികാര പങ്കിടലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ധാരണകൾ ഉണ്ടായിരുന്നുവെന്ന അഭ്യൂഹം ശക്തമായിരുന്നു. ഇതിന്റെ ഭാഗമായാണ് രണ്ടര വർഷത്തിന് ശേഷം അധികാര കൈമാറ്റം നടക്കുന്നത്. മുഖ്യമന്ത്രി സിദ്ധരാമയ്യ താൻ വഹിച്ചിരുന്ന സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് രാജിവെച്ചുകൊണ്ട് രാജ്ഭവനിൽ കത്ത് സമർപ്പിക്കുകയും, ഗവർണർ താവർചന്ദ് ഗെഹ്ലോട്ട് അത് ഔദ്യോഗികമായി അംഗീകരിക്കുകയും ചെയ്തു.
രാജി സമർപ്പിച്ചതിന് പിന്നാലെ സിദ്ധരാമയ്യ ഡൽഹിയിലെത്തി മുതിർന്ന കോൺഗ്രസ് നേതാക്കളായ രാഹുൽ ഗാന്ധി, മല്ലികാർജുൻ ഖാർഗെ, രൺദീപ് സിങ് സുർജേവാല തുടങ്ങിയവരുമായി നിർണ്ണായക കൂടിക്കാഴ്ചകൾ നടത്തി. മുഖ്യമന്ത്രിയായി സേവനമനുഷ്ഠിക്കാൻ അവസരം നൽകിയതിന് അദ്ദേഹം കോൺഗ്രസ് ഹൈക്കമാൻഡിനോടും രാഹുൽ ഗാന്ധിയോടും നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തി. ഭാവിയിൽ താൻ കർണാടക രാഷ്ട്രീയത്തിൽ തന്നെ സജീവമായി തുടരുമെന്ന് വ്യക്തമാക്കിയ സിദ്ധരാമയ്യ, താൻ രാജ്യസഭയിലേക്ക് പോകാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നില്ലെന്നും വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
ശനിയാഴ്ച ചേരുന്ന കോൺഗ്രസ് ലെജിസ്ലേച്ചർ പാർട്ടി (CLP) യോഗത്തിൽ ഡി.കെ. ശിവകുമാറിനെ ഔദ്യോഗികമായി പുതിയ നിയമസഭാകക്ഷി നേതാവായി തിരഞ്ഞെടുക്കും. ഇതിനുശേഷം അദ്ദേഹം മുഖ്യമന്ത്രിയായി ചുമതലയേൽക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ ആരംഭിക്കും. അധികാര കൈമാറ്റം വളരെ സുഗമമായി നടക്കുമെന്നും പാർട്ടിയിൽ ഇതിനെച്ചൊല്ലി യാതൊരു തടസ്സങ്ങളുമില്ലെന്നും കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വം ഉറപ്പിച്ചു പറയുന്നു.
കർണാടകയിലെ കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിയെ അടിത്തട്ടു മുതൽ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിലും, പ്രതിസന്ധിഘട്ടങ്ങളിൽ പാർട്ടിയെ നയിക്കുന്നതിലും ഡി.കെ. ശിവകുമാർ വഹിച്ച പങ്ക് വളരെ വലുതാണ്. അദ്ദേഹത്തെ മുഖ്യമന്ത്രി പദവിയിലേക്ക് ഉയർത്തുന്നത് പാർട്ടിക്ക് ഗുണകരമാകുമെന്ന വിലയിരുത്തലിലാണ് ഹൈക്കമാൻഡ്. പുതിയ മന്ത്രിസഭയുടെ രൂപീകരണം സംബന്ധിച്ചും മറ്റ് ഭരണപരമായ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചുമുള്ള ചർച്ചകൾ ഡൽഹിയിൽ പുരോഗമിക്കുകയാണ്. നിലവിലെ മന്ത്രിസഭ പിരിച്ചുവിട്ട സാഹചര്യത്തിൽ പുതിയ മന്ത്രിസഭയുടെ രൂപീകരണമാണ് ഇനി നടക്കാനിരിക്കുന്നത്.
