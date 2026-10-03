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    ചികിത്സ നിഷേധിച്ചു, ദലിത് യുവതി റോഡിൽ പ്രസവിച്ചു; ജാതി വിവേചനത്തിൽ ആശുപത്രി അധികൃതർക്കെതിരെ കർശന നടപടി

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    Dalit woman
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    റോഡരികിലെ ദൃശ്യങ്ങൾ

    വാരണാസി: ഉത്തർപ്രദേശിലെ ഭദോഹി ജില്ലയിൽ ദലിത് മുസഹർ സമുദായത്തിൽപ്പെട്ട 20കാരിക്ക് സർക്കാർ ആശുപത്രി അധികൃതർ ചികിത്സയും പ്രസവാനുമതിയും നിഷേധിച്ചതിനെ തുടർന്ന് യുവതി റോഡരികിൽ പ്രസവിച്ചു. വലിയ ജനരോഷത്തിന് വഴിവെച്ച സംഭവത്തിൽ ഗുരുതരമായ അനാസ്ഥ കാണിച്ച ഡ്യൂട്ടി ഡോക്ടറെ ജോലിയിൽ നിന്ന് പിരിച്ചുവിടുകയും മറ്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കെതിരെ കർശന നടപടി സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്തു.

    ജ്ഞാൻപൂരിലെ മഹാരാജ ചേത് സിങ് ജില്ലാ ആശുപത്രിയിലാണ് ക്രൂരവും ക്രൂരവുമായ അനാസ്ഥയുടെ സംഭവം അരങ്ങേറിയത്. പ്രസവവേദനയെ തുടർന്ന് ചൊവ്വാഴ്ച രാത്രിയാണ് റാണി (20) എന്ന ദലിത് യുവതിയെ ബന്ധുക്കൾ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചത്. എന്നാൽ യുവതിയും കുടുംബവും മുസഹർ സമുദായത്തിൽപ്പെട്ടവരാണെന്ന് അറിഞ്ഞതോടെ ആശുപത്രി ജീവനക്കാരും സ്റ്റാഫ് നഴ്സും പ്രവേശനാനുമതി നിഷേധിക്കുകയും, സ്പർശിക്കാൻ പോലും വിസമ്മതിക്കുകയുമായിരുന്നുവെന്ന് കുടുംബം ആരോപിക്കുന്നു.

    ചികിത്സ നിഷേധിക്കപ്പെട്ടതിനെ തുടർന്ന് നിരാശരായി ആശുപത്രി വിട്ട് മടങ്ങുന്നതിനിടെ റാണിയുടെ ശാരീരികസ്ഥിതി വഷളാവുകയും പ്രസവവേദന കടുക്കുകയും ചെയ്തു. തുടർന്ന് ആശുപത്രിക്ക് പുറത്തുള്ള പാതയോരത്ത് സാരിയും ബെഡ്‌ഷീറ്റും മറച്ചുപിടിച്ച് ബന്ധുക്കളായ സ്ത്രീകളുടെ സഹായത്തോടെ യുവതി കുഞ്ഞിന് ജന്മം നൽകുകയായിരുന്നു.

    റോഡരികിലെ പ്രസവത്തിന്റെ ദൃശ്യങ്ങൾ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ വ്യാപകമായി പ്രചരിക്കുകയും വൻ ജനരോഷത്തിന് കാരണമാവുകയും ചെയ്തതോടെയാണ് സംഭവം പുറംലോകമറിയുന്നത്. ഉത്തർപ്രദേശ് ഉപമുഖ്യമന്ത്രിയും ആരോഗ്യവകുപ്പ് മന്ത്രിയുമായ ബ്രജേഷ് പഥക് വിഷയത്തിൽ അടിയന്തരമായി ഇടപെടുകയും അന്വേഷണത്തിന് ഉത്തരവിടുകയും ചെയ്തു.

    തുടർന്ന് ഭദോഹി ചീഫ് മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ ഡോ. എസ്.കെ. ചക് സ്ഥലത്തെത്തുകയും അമ്മയെയും നവജാതശിശുവിനെയും അടിയന്തരമായി ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ച് ചികിത്സ ഉറപ്പാക്കുകയും ചെയ്തു. നിലവിൽ അമ്മയും കുഞ്ഞും സുരക്ഷിതരാണെന്നും ഡോക്ടർമാരുടെ നിരീക്ഷണത്തിൽ തുടരുകയാണെന്നും ആശുപത്രി അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി.

    സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കാൻ രൂപീകരിച്ച നാലംഗ വിദഗ്ധ സമിതിയുടെ റിപ്പോർട്ടിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അധികൃതർക്കെതിരെ കർശന അച്ചടക്ക നടപടികളാണ് സ്വീകരിച്ചത്. യുവതി ആശുപത്രിയിൽ എത്തിയപ്പോൾ പ്രാഥമിക പരിശോധന പോലുമില്ലാതെ തിരിച്ചയച്ച ഇമർജൻസി മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ ഡോ. പങ്കജിനെ ജോലിയിൽ നിന്ന് അടിയന്തരമായി പിരിച്ചുവിട്ടു.

    ജാതിപ്പേര് വിളിച്ച് ആക്ഷേപിക്കുകയും പ്രവേശനാനുമതി നിഷേധിക്കുകയും ചെയ്ത സ്റ്റാഫ് നഴ്സ് നീലം മൗര്യയെ സ്ഥലം മാറ്റി. ഡ്യൂട്ടി സമയത്ത് ആശുപത്രിയിൽ ഇല്ലാതിരിക്കുകയും ഒന്നര മണിക്കൂറോളം വൈകി മാത്രം എത്തുകയും ചെയ്ത ഗൈനക്കോളജിസ്റ്റ് ഡോ. മുകേഷ് പ്രജാപതിയുടെ ശമ്പളം തടഞ്ഞുവെച്ചു. തലേദിവസം യുവതിയെ പരിശോധിച്ചപ്പോൾ കഠിനമായ രക്തക്കുറവ് ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടും ആശുപത്രിയിൽ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യാതെ തിരിച്ചയച്ചതിന് ഡോ. നീലിമ ധവാനെതിരെ നടപടിക്ക് ശിപാർശ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

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    News Summary - Dalit Woman Denied Hospital Admission
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