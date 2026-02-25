മണിപ്പൂരിലെ കലാപബാധിതർക്ക് 5,000 വീടുകൾ നിർമിക്കാൻ കേന്ദ്ര അനുമതി

മണിപ്പൂരിലെ കലാപബാധിതർക്ക് 5,000 വീടുകൾ നിർമിക്കാൻ കേന്ദ്ര അനുമതിtext_fields
ഇംഫാൽ: മണിപ്പൂരിലെ ക്രമസമാധാന പ്രശ്നങ്ങൾ കാരണം ഭവനരഹിതരായവർക്കായി പ്രധാനമന്ത്രി ആവാസ് യോജന-ഗ്രാമീൺ (PMAY-G) പദ്ധതിക്ക് കീഴിൽ 5,000 വീടുകൾ നിർമിക്കാൻ കേന്ദ്ര ഗ്രാമവികസന മന്ത്രാലയം അനുമതി നൽകി. കേന്ദ്ര കൃഷി-ഗ്രാമവികസന മന്ത്രി ശിവരാജ് സിങ് ചൗഹാൻ, മണിപ്പൂർ മുഖ്യമന്ത്രി യുമനം ഖേംചന്ദ് സിങ്ങുമായി ഡൽഹിയിൽ നടത്തിയ കൂടിക്കാഴ്ചക്ക് ശേഷമാണ് പദ്ധതിക്ക് അംഗീകാരം നൽകിയത്. 2025-26 സാമ്പത്തിക വർഷത്തേക്കാണ് ഈ പദ്ധതി അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നത്.
കലാപത്തിലോ പ്രകൃതിക്ഷോഭത്തിലോ വീട് നഷ്ടപ്പെട്ടവർക്ക് സുരക്ഷിതമായ വാസസ്ഥലം ഒരുക്കുക എന്നതാണ് ആദ്യ ഘട്ടം. ബാധിക്കപ്പെട്ട കുടുംബങ്ങളുടെ വിവരങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തുന്നതിനായി 'അവാസ്-പ്ലസ് 2024' എന്ന പ്രത്യേക മൊബൈൽ ആപ്പ് വഴി സർവ്വേ നടത്താൻ കേന്ദ്രം അനുമതി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. PMAY-G മാർഗ്ഗനിർദേശങ്ങൾ അനുസരിച്ച് സംസ്ഥാന സർക്കാർ ഗുണഭോക്താക്കളെ കണ്ടെത്തണം. കലാപത്തിൽ വീടുകൾ തകർക്കപ്പെട്ടവർക്കും, നേരത്തെ ഈ പദ്ധതി പ്രകാരം ധനസഹായം ലഭിച്ചിട്ടും വീട് പൂർത്തിയാക്കാൻ കഴിയാത്തവർക്കും ഈ പ്രത്യേക പദ്ധതിയിലൂടെ വീണ്ടും സഹായം നൽകാൻ അനുമതിയുണ്ട്.
എല്ലാ വീടുകളും PMAY-G നടപ്പാക്കൽ ചട്ടക്കൂട് അനുസരിച്ചായിരിക്കും നിർമിക്കുക. സ്ഥിരമായ വീടുകൾ പൂർത്തിയാകുന്നത് വരെ ട്രാൻസിറ്റ് കാമ്പുകളോ താൽക്കാലിക ഷെൽട്ടറുകളോ ഒരുക്കുന്നു. ഇപ്പോൾ പ്രഖ്യാപിച്ച 5,000 വീടുകൾ PMAY-G പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമാണ്. ഇത് കൂടാതെ, കൃഷി നാശം സംഭവിച്ചവർക്ക് വിത്തുകളും വളവും നൽകുന്ന പദ്ധതികളും കേന്ദ്ര സർക്കാർ ആലോചിക്കുന്നുണ്ട്.
മണിപ്പൂരിലെ രണ്ട് ഉപമുഖ്യമന്ത്രിമാരായ നെംച കിപ്ജെൻ, ലോസി ദിഖോ എന്നിവരും മുഖ്യമന്ത്രിയോടൊപ്പം കൂടിക്കാഴ്ചയിൽ പങ്കെടുത്തു. സംസ്ഥാനത്ത് സമാധാനവും സാധാരണ നിലയും തിരികെ കൊണ്ടുവരാൻ ആവശ്യമായ എല്ലാ സഹായങ്ങളും കേന്ദ്രമന്ത്രി വാഗ്ദാനം ചെയ്തു. ഈ പദ്ധതിയിലൂടെ കലാപബാധിതരായ കുടുംബങ്ങൾക്ക് സ്വന്തമായൊരു വീട് എന്ന സ്വപ്നം യാഥാർത്ഥ്യമാക്കാനും അവരുടെ പുനരധിവാസം ഉറപ്പാക്കാനും സാധിക്കുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്.
2026 ഫെബ്രുവരിയിലെ കണക്കനുസരിച്ച്, മണിപ്പൂരിലെ സാഹചര്യം മെച്ചപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ചിലയിടങ്ങളിൽ ഇപ്പോഴും ജാഗ്രത തുടരുകയാണ്. കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെയും വിവിധ പ്രാദേശിക സമിതികളുടെയും നേതൃത്വത്തിൽ സമാധാന ചർച്ചകൾ പുരോഗമിക്കുന്നുണ്ട്. കലാപം ബാധിച്ച വിവിധ സമുദായങ്ങൾക്കിടയിൽ വിശ്വാസം വീണ്ടെടുക്കുന്നതിനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട്. മലയോര മേഖലകളും താഴ്വരകളും തമ്മിലുള്ള അതിർത്തികളിൽ ഇപ്പോഴും സുരക്ഷാ സേനയുടെ സാന്നിധ്യമുണ്ട്. ഭൂരിഭാഗം പ്രദേശങ്ങളിലും ഇന്റർനെറ്റ് സേവനങ്ങൾ പുനസ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. എങ്കിലും, തെറ്റായ വാർത്തകൾ പ്രചരിക്കുന്നത് തടയാൻ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ കർശന നിരീക്ഷണം തുടരുന്നു.
