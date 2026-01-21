Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    India
    Posted On
    21 Jan 2026 10:36 PM IST
    Updated On
    21 Jan 2026 10:36 PM IST

    മോശം സേവനം; എയർ ഇന്ത്യ 1.5 ലക്ഷം രൂപ നഷ്ടപരിഹാരം നൽകണം

    മോശം സേവനം; എയർ ഇന്ത്യ 1.5 ലക്ഷം രൂപ നഷ്ടപരിഹാരം നൽകണം
    ന്യൂ​ഡ​ൽ​ഹി: ഡ​ൽ​ഹി-​ന്യൂ​യോ​ർ​ക് വി​മാ​ന യാ​ത്ര​ക്കി​ടെ, മോ​ശം സേ​വ​ന​മാ​ണ് ല​ഭി​ച്ച​തെ​ന്ന പ​രാ​തി​യി​ൽ എ​യ​ർ ഇ​ന്ത്യ​യോ​ട് 1.5 ല​ക്ഷം രൂ​പ ന​ഷ്ട​പ​രി​ഹാ​രം ന​ല്കാ​ൻ ഉ​ത്ത​ര​വി​ട്ട് ഡ​ൽ​ഹി ഉ​പ​ഭോ​ക്‌​തൃ ത​ർ​ക്ക പ​രി​ഹാ​ര ക​മീ​ഷ​ൻ.

    ഉ​യ​ർ​ന്ന തു​ക ടി​ക്ക​റ്റ് നി​ര​ക്കാ​യി ന​ൽ​കി​യി​ട്ടും അ​സ്വ​സ്ഥ​ത​യും വി​ഷ​മ​വും നി​റ​ഞ്ഞ യാ​ത്രാ​നു​ഭ​വ​മു​ണ്ടാ​യെ​ന്ന് ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി ശൈ​ലേ​ന്ദ്ര ഭ​ട്‌​ന​ഗ​റും മ​ക​ളും ന​ൽ​കി​യ പ​രാ​തി​യി​ലാ​ണ് ​ന​ട​പ​ടി. സീ​റ്റു​ക​ളു​ടെ ഗു​ണ​നി​ല​വാ​ര​മി​ല്ലാ​യ്മ, മോ​ശം ഭ​ക്ഷ​ണ​വും ശു​ചി​മു​റി​യും, ക്യാ​ബി​ൻ ക്രൂ​വി​ന്റെ പെ​രു​മാ​റ്റം തു​ട​ങ്ങി​യ പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ളാ​ണ് പ​രാ​തി​യി​ൽ ഉ​ന്ന​യി​ച്ച​ത്. നീ​ണ്ട യാ​ത്ര​ക്കി​ടെ, പ​രി​ഹാ​ര​ത്തി​നാ​യു​ള്ള ആ​വ​ർ​ത്തി​ച്ചു​ള്ള അ​ഭ്യ​ർ​ഥ​ന​ക​ൾ അ​വ​ഗ​ണി​ക്ക​പ്പെ​ട്ടെ​ന്നും പ​രാ​തി​ക്കാ​ർ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    ബി​സി​ന​സ് ക്ലാ​സി​ലേ​ക്ക് അ​പ്ഗ്രേ​ഡ് ചെ​യ്യാ​ൻ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട​ത് നി​ര​സി​ച്ച​താ​ണ് പ​രാ​തി​ക്ക് കാ​ര​ണ​മെ​ന്ന എ​യ​ർ ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ വാ​ദം ക​മീ​ഷ​ൻ അം​ഗീ​ക​രി​ച്ചി​ല്ല. വ​ലി​യ തു​ക യാ​ത്ര​ക്കാ​യി ന​ൽ​കി​യി​ട്ടും അ​ത്യാ​വ​ശ്യ സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ ല​ഭ്യ​മാ​ക്കാ​ൻ വി​മാ​ന​ക്ക​മ്പ​നി പ​രാ​ജ​യ​പ്പെ​ട്ടെ​ന്ന് ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി​യ ക​മീ​ഷ​ൻ പ​രാ​തി​ക്കാ​രാ​യ പി​താ​വി​നും മ​ക​ൾ​ക്കും 50,000 രൂ​പ വീ​തം ന​ഷ്ട​പ​രി​ഹാ​ര​വും 50,000 രൂ​പ കോ​ട​തി ചെ​ല​വാ​യും ന​ൽ​കാ​നാ​ണ് ഉ​ത്ത​ര​വി​ട്ട​ത്.

