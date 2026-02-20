Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightHealth & Fitnesschevron_rightഉറക്കത്തിൽ കുട്ടി...
    Health & Fitness
    Posted On
    date_range 20 Feb 2026 1:38 PM IST
    Updated On
    date_range 20 Feb 2026 1:38 PM IST

    ഉറക്കത്തിൽ കുട്ടി പേടിച്ച് നിലവിളിക്കാറുണ്ടോ? പരിഭ്രാന്തരാകേണ്ട, ഇത് ‘സ്ലീപ്പ് ടെറർ’ ആകാം; മാതാപിതാക്കൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ

    text_fields
    bookmark_border
    ഉറക്കത്തിൽ കുട്ടി പേടിച്ച് നിലവിളിക്കാറുണ്ടോ? പരിഭ്രാന്തരാകേണ്ട, ഇത് ‘സ്ലീപ്പ് ടെറർ’ ആകാം; മാതാപിതാക്കൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ
    cancel

    രാത്രിയിൽ കുട്ടി പെട്ടെന്ന് കിടക്കയിൽ എഴുന്നേറ്റ് ഇരുന്ന് ഉറക്കെ നിലവിളിക്കുന്നു. കണ്ണുകൾ തുറന്നിരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും നമ്മളെ തിരിച്ചറിയുന്നില്ല. ആശ്വസിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടും ഫലമില്ല. ശരീരം വിയർക്കുന്നു, ഹൃദയമിടിപ്പ് കൂടുന്നു. എന്നാൽ നേരം പുലരുമ്പോൾ ഇതിനെക്കുറിച്ച് ചോദിച്ചാൽ കുട്ടിക്ക് യാതൊരു ഓർമ്മയുമില്ല. മിക്ക മാതാപിതാക്കളെയും ഭയപ്പെടുത്തുന്ന ഈ അവസ്ഥയാണ് ‘സ്ലീപ്പ് ടെറർ’. രാത്രിയിൽ ഒരു കാരണവുമില്ലാതെ ഞെട്ടി എഴുന്നേൽക്കുന്നതിനെയാണ് ‘സ്ലീപ് ടെറർ’ അഥവാ ഉറക്കഭീതി എന്ന് പറയുന്നത്. രാത്രിയിൽ കാണുന്ന ദുസ്വപ്നം പോലെയല്ല ഇത്. ഉറക്കത്തിൽ അസാധാരണമായ പെരുമാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു തരം പാരസോമ്നിയയാണിത്. മൂന്ന് മുതൽ പന്ത്രണ്ട് വയസ്സുവരെയുള്ള കുട്ടികളിലാണ് ഇത് സാധാരണയായി കണ്ടുവരുന്നത്.

    എന്താണ് സ്ലീപ്പ് ടെറർ?

    സാധാരണ പേടിസ്വപ്നങ്ങളിൽ നിന്ന് തികച്ചും വ്യത്യസ്തമാണ് സ്ലീപ്പ് ടെറർ. പേടിസ്വപ്നങ്ങൾ ഉറക്കത്തിന്റെ രണ്ടാം പകുതിയിൽ (REM Sleep) സംഭവിക്കുമ്പോൾ ഉറക്കഭീതി സംഭവിക്കുന്നത് അഗാധമായ ഉറക്കത്തിലാണ്. ഹൈദരാബാദ് അപ്പോളോ ഹോസ്പിറ്റലിലെ ന്യൂറോളജിസ്റ്റ് ഡോ. സുധീർ കുമാർ വ്യക്തമാക്കുന്നത് പ്രകാരം, ഇത് ഒരു തരം ഉറക്കത്തിലെ അസാധാരണ പെരുമാറ്റമാണ് അഥവാ ‘പാരാസോംനിയ’.

    പ്രധാന ലക്ഷണങ്ങൾ:

    പെട്ടെന്ന് നിലവിളിച്ചുകൊണ്ട് ഉണരുക.

    ♦ശക്തമായ ഹൃദയമിടിപ്പ്, വിയർപ്പ്, കൺതടങ്ങൾ വികസിക്കുക.

    ♦മാതാപിതാക്കളോട് പ്രതികരിക്കാതിരിക്കുക.

    ♦രാവിലെ സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് ഓർമ്മയില്ലാതിരിക്കുക.

    മാതാപിതാക്കൾ എന്ത് ചെയ്യണം?

    കുട്ടി നിലവിളിക്കുന്നത് കണ്ട് പരിഭ്രാന്തരാകുന്നത് സ്വാഭാവികമാണെങ്കിലും ആ സമയത്ത് മാതാപിതാക്കൾ ശാന്തത പാലിക്കണമെന്നാണ് ഡോക്ടർമാർ നിർദ്ദേശിക്കുന്നത്.

    ♦കുട്ടിയെ ഉണർത്താൻ ശ്രമിക്കരുത്: ഉറക്കത്തിൽ നിന്ന് പെട്ടെന്ന് വിളിച്ചുണർത്തുന്നത് കുട്ടിയെ കൂടുതൽ അസ്വസ്ഥനാക്കും.

    ♦സുരക്ഷിതത്വം ഉറപ്പാക്കുക: കുട്ടി കട്ടിലിൽ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റ് ഓടുകയോ മറ്റോ ചെയ്താൽ പരിക്കേൽക്കാതെ ശ്രദ്ധിക്കുക. മുറിയിലെ അപകടകരമായ വസ്തുക്കൾ നീക്കം ചെയ്യുക.

    ♦ഉറക്കം കൃത്യമാക്കുക: അമിതമായ ക്ഷീണമാണ് ഇതിന്റെ പ്രധാന കാരണം. അതിനാൽ കുട്ടിക്ക് കൃത്യസമയത്ത് ഉറക്കം ലഭിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുക.

    ഉറക്കം ക്രമീകരിക്കുക

    സ്ഥിരമായി ഒരേ സമയത്താണ് കുട്ടിക്ക് സ്ലീപ്പ് ടെറർ ഉണ്ടാകുന്നതെങ്കിൽ ‘ഷെഡ്യൂൾഡ് അവേക്കനിങ്’ പരീക്ഷിക്കാവുന്നതാണ്. കുട്ടി സാധാരണയായി എഴുന്നേൽക്കുന്ന സമയത്തിന് 15-30 മിനിറ്റ് മുമ്പ് കുട്ടിയെ ചെറുതായി ഒന്ന് ഉണർത്തുക. കുറച്ചു ദിവസങ്ങൾ ഇത് തുടരുന്നത് കുട്ടിയുടെ ഉറക്കത്തിന്റെ ചക്രം ക്രമീകരിക്കാനും സ്ലീപ്പ് ടെറർ ഒഴിവാക്കാനും സഹായിക്കും.

    എപ്പോൾ ഡോക്ടറെ കാണണം?

    മിക്കവാറും കുട്ടികൾ പ്രായമാകുന്നതോടെ ഈ അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് തനിയെ മോചിതരാകും. എന്നാൽ താഴെ പറയുന്ന സാഹചര്യങ്ങളിൽ വിദഗ്ധ ചികിത്സ തേടേണ്ടതാണ്:

    ♦എപ്പിസോഡുകൾ ഇടക്കിടെയും അക്രമാസക്തമായും തുടരുകയാണെങ്കിൽ.

    ♦കുട്ടിയുടെ പകൽസമയത്തെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ ബാധിക്കുമ്പോൾ.

    ♦ഉറക്ക പ്രശ്നങ്ങളും ഉറക്കത്തിൽ നടക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ.

    ഉറക്കത്തിലെ ഭീകരതകൾ സാധാരണയായി നിരുപദ്രവകരവും സ്വയം നിയന്ത്രണവിധേയവുമാണ്. മിക്ക കുട്ടികളും ചികിത്സയില്ലാതെ ഇവ മറികടക്കും.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:HealthChildrensleepnightmare
    News Summary - Sleep terrors in kids: Why they happen and how parents can respond
    Similar News
    Next Story
    X