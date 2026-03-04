Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightHealth & Fitnesschevron_rightFood and Nutritionchevron_rightവേനൽച്ചൂടിനെ...
    Food and Nutrition
    Posted On
    date_range 4 March 2026 4:17 PM IST
    Updated On
    date_range 4 March 2026 4:17 PM IST

    വേനൽച്ചൂടിനെ തോൽപ്പിക്കാം; നിർജ്ജലീകരണം തടയാൻ അഞ്ച് പാനീയങ്ങൾ

    text_fields
    bookmark_border
    വേനൽച്ചൂടിനെ തോൽപ്പിക്കാം; നിർജ്ജലീകരണം തടയാൻ അഞ്ച് പാനീയങ്ങൾ
    cancel

    കേരളം കടുത്ത വേനലിലേക്ക് കടക്കുകയാണ്. പുറത്ത് ജോലി ചെയ്യുന്നവരും കഠിനമായ വർക്ക് ഔട്ടുകളിൽ ഏർപ്പെടുന്നവരും ഈ സമയത്ത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ശരീരത്തിലെ ജലാംശം അമിതമായി വിയർപ്പിലൂടെ നഷ്ടപ്പെടുന്നത് നിർജ്ജലീകരണത്തിന് കാരണമാകും. ക്ഷീണം, തലകറക്കം, ചർമം വരളുക എന്നിവ ഇതിന്റെ ലക്ഷണങ്ങളാണ്. വെറും പച്ചവെള്ളത്തിന് പകരം ശരീരത്തിന് ഊർജ്ജവും തണുപ്പും നൽകുന്ന ചില പ്രകൃതിദത്ത പാനീയങ്ങൾ ശീലമാക്കുന്നത് ഈ വേനൽക്കാലം ആരോഗ്യകരമാക്കാൻ സഹായിക്കും.

    കരിക്ക്: പ്രകൃതി നൽകുന്ന ഏറ്റവും മികച്ച സ്പോർട്സ് ഡ്രിങ്കാണ് കരിക്കിൻ വെള്ളം. വിയർപ്പിലൂടെ നഷ്ടപ്പെടുന്ന പൊട്ടാസ്യം, സോഡിയം തുടങ്ങിയ ഇലക്ട്രോലൈറ്റുകളെ തിരികെ എത്തിക്കാൻ ഇതിലും മികച്ച മറ്റൊരു പാനീയമില്ല. ഇത് പെട്ടെന്ന് ഊർജ്ജം നൽകുകയും ശരീരത്തിലെ ആന്തരിക താപനില കുറക്കുകയും ചെയ്യും.

    മോര്:മലയാളികളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട സംഭാരം വെറുമൊരു പാനീയമല്ല, ഒരു ഔഷധം കൂടിയാണ്. മോരിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന പ്രോബയോട്ടിക്സ് കുടലിന്റെ ആരോഗ്യം സംരക്ഷിക്കുന്നു. അല്പം ഇഞ്ചി, പച്ചമുളക്, കറിവേപ്പില, ഉപ്പ് എന്നിവ ചേർത്ത് തയാറാക്കുന്ന മോര് കുടിക്കുന്നത് ശരീരത്തിന് ഉന്മേഷം നൽകുകയും ദഹനപ്രശ്നങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുകയും ചെയ്യും.

    നാരങ്ങയും തേനും: ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളത്തിൽ പകുതി നാരങ്ങ പിഴിഞ്ഞതും ഒരു സ്പൂൺ തേനും ചേർത്ത് കുടിക്കുന്നത് ക്ഷീണമകറ്റാൻ വളരെ നല്ലതാണ്. നാരങ്ങയിലെ വിറ്റാമിൻ സി പ്രതിരോധശേഷി വർധിപ്പിക്കുമ്പോൾ തേനിലെ പ്രകൃതിദത്ത മധുരം പേശികൾക്ക് കരുത്ത് നൽകുന്നു. വർക്ക് ഔട്ടിന് ശേഷം കുടിക്കാൻ പറ്റിയ മികച്ച പാനീയമാണിത്.

    തണ്ണിമത്തൻ ജ്യൂസ്: തണ്ണിമത്തനിൽ 92 ശതമാനവും ജലാംശമാണ്. ഇതിലെ ലൈക്കോപീൻ എന്ന ആന്റിഓക്സിഡന്റ് സൂര്യതാപത്തിൽ നിന്ന് ചർമത്തെ സംരക്ഷിക്കാൻ സഹായിക്കും. പഞ്ചസാര ചേർക്കാതെ തന്നെ തണ്ണിമത്തൻ ജ്യൂസായോ അല്ലാതെയോ കഴിക്കുന്നത് ശരീരത്തെ എപ്പോഴും ഫ്രഷ് ആയി നിലനിർത്താൻ സഹായിക്കും.

    ജീരകവെള്ളം: വെള്ളം തിളപ്പിക്കുമ്പോൾ അല്പം ജീരകം ചേർക്കുന്നത് ദാഹം ശമിപ്പിക്കാൻ മാത്രമല്ല, ശരീരത്തെ തണുപ്പിക്കാനും അസിഡിറ്റി കുറക്കാനും സഹായിക്കും. യാത്രകളിലും ജോലിസ്ഥലത്തും കുപ്പിയിൽ ജീരകവെള്ളം കരുതുന്നത് നിർജ്ജലീകരണം തടയാനുള്ള എളുപ്പവഴിയാണ്.

    വേനൽക്കാലത്ത് ദാഹം തോന്നുന്നതിനായി കാത്തുനിൽക്കാതെ കൃത്യമായ ഇടവേളകളിൽ വെള്ളം കുടിക്കുക. കഫീൻ അടങ്ങിയ ചായ, കാപ്പി എന്നിവയുടെ ഉപയോഗം കുറക്കുക. ഇത് ശരീരത്തിൽ നിന്ന് കൂടുതൽ ജലം നഷ്ടപ്പെടാൻ കാരണമാകും. ഭക്ഷണത്തിൽ പഴങ്ങളും പച്ചക്കറികളും ധാരാളമായി ഉൾപ്പെടുത്തുക.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:HealthSummerEnergy drinksdehydration
    News Summary - Summer drinks to beat dehydration
    Similar News
    Next Story
    X