കിവി, ഓറഞ്ച്, സ്ട്രോബറി; വിറ്റമിൻ സി കൂടുതൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന പഴമേത്?text_fields
ശരീരത്തിന്റെ പ്രതിരോധ ശേഷിക്കും ചർമത്തിന്റെ ആരോഗ്യത്തിനും ക്ഷീണം അകറ്റാനും പോഷകങ്ങളിൽ കഴിവ് കൂടുതലുള്ളത് വിറ്റമിൻ സിക്കാണ്. വിറ്റമിൻ സി അഥവാ അസ്കോർബിക് ആസിഡ് വളരെ ശക്തമായൊരു ആന്റിഓക്സിഡന്റാണ്.
പ്രതിരോധ ശേഷി, കൊളാജൻ ഉൽപാദനം, മുറിവ് ഉണങ്ങൽ, ഇരുമ്പിന്റെ ആഗിരണം, ചർമത്തിന്റെ ആരോഗ്യം എന്നിവക്കെല്ലാം ഇത് അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ്. ദിവസവും വിറ്റമിൻ സി ശരീരത്തിന് ലഭിക്കുന്നത് വഴി ജലദോഷത്തിന്റെ തീവ്രത കുറയ്ക്കുന്നതിനും, അണുബാധകളിൽ നിന്ന് വേഗത്തിൽ സുഖം പ്രാപിക്കുന്നതിനും സമ്മർദം കുറക്കാനും സഹായിക്കുന്നു.
കിവി/ ഓറഞ്ച്/ സ്ട്രോബെറി; വിറ്റമിൻ സി ഏതിലാണ് കൂടുതൽ (100 ഗ്രാമിൽ)
- കിവി: 92–95 മില്ലിഗ്രാം
- സ്ട്രോബെറി: 58–60 മില്ലിഗ്രാം
- ഓറഞ്ച്: 50–53 മില്ലിഗ്രാം
ഓറഞ്ചിന്റെ ഇരട്ടി വിറ്റാമിൻ സി കിവിയിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു, കൂടാതെ സ്ട്രോബെറിയേക്കാളും ഗണ്യമായി കൂടുതലാണിത്.
കിവി; വിറ്റാമിൻ സിയുടെ പവർഹൗസ്
വിറ്റാമിൻ സിയുടെ കാര്യത്തിൽ മാത്രമല്ല, മൊത്തത്തിലുള്ള പോഷകത്തിലും കിവി ഒന്നാം സ്ഥാനത്താണ്. ഒരു കിവി പഴത്തിൽ മുതിർന്നവർക്ക് ദൈനംദിന ആവശ്യത്തിനുള്ള വിറ്റാമിൻ സി അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. കിവി പ്രതിരോധശേഷി ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നു. ഇതിലെ നാരുകളും ആക്ടിനിഡിൻ എൻസൈമും കുടലിന്റെ ആരോഗ്യം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നു. ഹൃദയാരോഗ്യത്തെ സംരക്ഷിക്കുന്നു. ചർമ്മത്തിന്റെ തിളക്കവും കൊളാജൻ ഉൽപാദനവും വർധിപ്പിക്കുന്നു. ദഹനപ്രശ്നമുള്ളവർക്കും ഇടക്കിടെ അണുബാധ ഉണ്ടാകുന്നവർക്കും അനുയോജ്യം.
സ്ട്രോബെറി; ആന്റിഓക്സിഡന്റുകളുടെ നിറകുടം
സ്ട്രോബെറി രുചിയും പോഷകാഹാരവും തമ്മിലുള്ള സന്തുലിതാവസ്ഥ നിലനിർത്തുന്നു. വിറ്റാമിൻ സിയുടെ കാര്യത്തിൽ ഈ മൂന്നിൽ സ്ട്രോബറി രണ്ടാം സ്ഥാനത്താണ്. ഫ്ലേവനോയ്ഡുകളും പോളിഫെനോളുകളും ഇവയിൽ സമ്പന്നമാണ്. ഹൃദയാരോഗ്യത്തിനും രക്തത്തിലെ പഞ്ചസാരയെ നിയന്ത്രിക്കാനും സഹായിക്കുന്നു. ചർമ്മത്തിന്റെയും മുടിയുടെയും ആരോഗ്യം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നു.
അണുബാധകളെ പ്രതിരോധിക്കുന്നു. ശരീര ഭാരം, പ്രമേഹം എന്നിവ നിയന്ത്രിക്കുന്നവർക്കും കുറഞ്ഞ കലോറിയുള്ള വിറ്റാമിൻ സി ഉറവിടം തേടുന്നവർക്കും അനുയോജ്യം.
ഓറഞ്ച്; പ്രതിരോധ ശേഷിക്ക് ഉത്തമം
ഉയർന്ന ലഭ്യത, താങ്ങാനാവുന്ന വില, ഉയർന്ന ജലാംശം എന്നീ ഗുണങ്ങൾ കാരണം ഓറഞ്ച് ജനപ്രിയമായി തുടരുന്നു. വിറ്റാമിൻ സി ചാർട്ടിൽ ഒന്നാമതല്ലെങ്കിലും ഇവ സ്ഥിരമായ പോഷകമൂല്യം നൽകുന്നു. ഓറഞ്ച് ഇരുമ്പ് ആഗിരണത്തെ ത്വരിതപ്പെടുത്തുന്നു. ദൈനംദിന ഭക്ഷണക്രമത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്താൻ എളുപ്പവുമാണ്.
അതായത്, കൂടുതൽ വിറ്റാമിൻ സി ലഭിക്കാൻ കിവിയും, സമീകൃത പോഷകാഹാരത്തിനും രുചിക്കും സ്ട്രോബെറിയും, വിറ്റാമിൻ സിയും താങ്ങാനാവുന്ന വിലയും പരിഗണിച്ചാൽ ഓറഞ്ചും തെരഞ്ഞെടുക്കാം.
Don't miss the exclusive news, Stay updated
Subscribe to our Newsletter
By subscribing you agree to our Terms & Conditions.
Thank You!
Your subscription means a lot to us
Still haven't registered? Click here to Register