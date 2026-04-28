Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Food and Nutrition
    Food and Nutrition
    Posted On
    date_range 28 April 2026 10:52 AM IST
    Updated On
    date_range 28 April 2026 10:52 AM IST

    തണ്ണിമത്തൻ മരണത്തിന് കാരണമാകുമോ? മുംബൈയെ നടുക്കിയ ദുരന്തത്തിന് പിന്നിലെ യാഥാർത്ഥ്യം എന്ത്?

    text_fields
    bookmark_border
    cancel
    camera_alt

    തണ്ണിമത്തൻ

    മുംബൈയിൽ തണ്ണിമത്തൻ കഴിച്ചതിനെത്തുടർന്ന് ഒരു കുടുംബത്തിലെ നാലുപേർ മരിച്ച വാർത്ത എല്ലാവരെയും ഞെട്ടിച്ചിരിക്കുകയാണ്. തണ്ണിമത്തൻ മരണകാരണമാകുന്നത് വളരെ അപൂർവ്വമാണെന്നും, ബാഹ്യമായ വിഷാംശങ്ങളോ മറ്റ് ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങളോ ആണ് ഇതിന് പിന്നിലെന്നുമാണ് വിദഗ്ധർ പറയുന്നത്.

    മുംബൈയിലെ ജെജെ മാർഗ് സ്വദേശിയായ അബ്ദുള്ള (40), ഭാര്യ നസ്രിൻ (35), മക്കളായ സൈനബ് (13), ആയിഷ (16) എന്നിവരാണ് മരിച്ചത്. ഏപ്രിൽ 25ന് വീട്ടിൽ നടന്ന ഒരു വിരുന്നിന് ശേഷമാണ് ഇവർക്ക് അസ്വസ്ഥതകൾ അനുഭവപ്പെട്ടത്. വിരുന്നിൽ പങ്കെടുത്ത അഞ്ചുപേർക്കൊപ്പം ഇവർ ചിക്കൻ ബിരിയാണി കഴിച്ചിരുന്നു. അതിഥികൾ പോയ ശേഷം കുടുംബം തണ്ണിമത്തൻ കഴിച്ചു. പിന്നാലെ ഛർദ്ദിയും തലകറക്കവും അനുഭവപ്പെടുകയായിരുന്നു. വിരുന്നിൽ പങ്കെടുത്ത് ബിരിയാണി മാത്രം കഴിച്ചവർക്ക് ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങളില്ലാത്തതിനാൽ തണ്ണിമത്തനിൽ നിന്നുള്ള ഭക്ഷ്യവിഷബാധയാകാം മരണകാരണമെന്നാണ് പ്രാഥമിക നിഗമനം. പോസ്റ്റ്‌മോർട്ടം റിപ്പോർട്ടിനായി കാത്തിരിക്കുകയാണ് പൊലീസ്.

    എപ്പോൾ അപകടകാരിയാകാം?

    തണ്ണിമത്തന് ചുവപ്പ് നിറവും മധുരവും നൽകാൻ ചില കച്ചവടക്കാർ എറിത്രോസിൻ (Erythrosine) പോലുള്ള ചായങ്ങളോ കാർബൈഡോ കുത്തിവെക്കാറുണ്ട്. ഇവ ശരീരത്തിലെത്തിയാൽ അവയവങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനത്തെ ബാധിക്കുകയോ നാഡീവ്യൂഹത്തിന് തകരാർ സംഭവിക്കുകയോ ചെയ്യാം. നിലത്ത് വളരുന്ന പഴമായതിനാൽ തണ്ണിമത്തന്റെ പുറംതോടിൽ സാൽമൊണല്ല, ലിസ്റ്റീരിയ തുടങ്ങിയ ബാക്ടീരിയകൾ ഉണ്ടാകാം. മുറിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് പുറംഭാഗം കഴുകിയില്ലെങ്കിൽ കത്തിയിലൂടെ ഈ ബാക്ടീരിയകൾ ഉള്ളിലെത്താം.

    തണ്ണിമത്തനിൽ പൊട്ടാസ്യം ധാരാളമുണ്ട്. വൃക്കരോഗമുള്ളവർക്ക് ഇത് ഹൃദയമിടിപ്പിൽ വ്യതിയാനം വരുത്താനും ഹൃദയസ്തംഭനത്തിന് വരെ കാരണമാകാനും സാധ്യതയുണ്ട്. വളരെ അപൂർവ്വമായി ചിലർക്ക് തണ്ണിമത്തൻ കഴിക്കുന്നത് വഴി ശ്വാസതടസ്സം പോലുള്ള കടുത്ത അലർജി പ്രശ്നങ്ങൾ (Anaphylaxis) ഉണ്ടാകാം.

    ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ

    പുറംഭാഗം കഴുകുക: മുറിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തണ്ണിമത്തന്റെ പുറംതോട് നന്നായി സ്ക്രബ് ചെയ്ത് കഴുകുക.

    ഭാരം നോക്കുക: വലിപ്പത്തിനനുസരിച്ച് നല്ല ഭാരമുള്ള തണ്ണിമത്തൻ തിരഞ്ഞെടുക്കുക.

    മഞ്ഞ പാട്: തണ്ണിമത്തന്റെ അടിഭാഗത്ത് (നിലത്ത് മുട്ടിയിരിക്കുന്ന ഭാഗം) വെളുത്ത നിറത്തിന് പകരം ക്രീം മഞ്ഞ നിറമുള്ളത് നോക്കി വാങ്ങുക. ഇതാണ് പാകമായത്.

    ഫ്രിഡ്ജിൽ സൂക്ഷിക്കുക: മുറിച്ച തണ്ണിമത്തൻ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കുകയും 3-5 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ കഴിക്കുകയും ചെയ്യുക.

    ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തവ

    തിളക്കമുള്ളവ ഒഴിവാക്കുക: പുറംതോട് അമിതമായി തിളങ്ങുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് പാകമാകാത്തതാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്.

    മുറിച്ചുവെച്ചത് പുറത്ത് വെക്കരുത്: മുറിച്ച തണ്ണിമത്തൻ രണ്ട് മണിക്കൂറിൽ കൂടുതൽ സാധാരണ താപനിലയിൽ വെക്കരുത്.

    നിറം പരിശോധിക്കുക: തണ്ണിമത്തന്റെ ഉൾഭാഗം അസ്വാഭാവികമായ ചുവപ്പ് നിറത്തിലാണെങ്കിൽ കഴിക്കരുത്. ഒരു കഷ്ണം തണ്ണിമത്തൻ വെള്ളത്തിലിട്ടു നോക്കിയാൽ വെള്ളത്തിന് ചുവപ്പ് നിറം വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ ചായം ചേർത്തിട്ടുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പിക്കാം.

    മണം ശ്രദ്ധിക്കുക: പുളിച്ച മണമോ വഴുവഴുപ്പോ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് കളയുക.

    തണ്ണിമത്തൻ നേരിട്ട് മരണത്തിന് കാരണമാകുന്നത് വളരെ അപൂർവ്വമാണ്. കൃത്യമായ ശുചിത്വം പാലിക്കുന്നതിലൂടെയും രാസവസ്തുക്കൾ ചേർക്കാത്ത പഴങ്ങൾ തിരിച്ചറിയുന്നതിലൂടെയും നമുക്ക് ഇത്തരം അപകടങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാം. മുറിച്ചുവെച്ച പഴങ്ങൾ ദീർഘനേരം പുറത്തു വെച്ച് കഴിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കുക.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS: allergy, Kidney disease, Watermelon, Health Alert, Mumbai native death
    News Summary - Can watermelon cause death
    Similar News
    Next Story
    X