    Health News
    Health News
    Posted On
    8 Oct 2025 11:11 AM IST
    Updated On
    8 Oct 2025 11:17 AM IST

    വെള്ളം കുടിക്കാതെ വണ്ടിയോടിച്ചാൽ?

    മ​തി​യാ​യ വെ​ള്ളം കു​ടി​ക്കാ​തെ നി​ർ​ജ​ലീ​ക​ര​ണ​ത്തോ​ടെ വ​ണ്ടി​യോ​ടി​ക്കു​ന്ന​ത് മ​ദ്യ​പി​ച്ച് ഓ​ടി​ക്കു​ന്ന​തി​ന് സ​മാ​ന​മാ​ണെ​ന്ന് വി​ദ​ഗ്ധ​ർ
    വെ​ള്ള​മ​ടി​ച്ച് വ​ണ്ടി​യോ​ടി​ക്ക​രു​തെ​ന്ന​ത് ഏ​റ്റ​വും വ​ലി​യ ഡ്രൈ​വി​ങ് നി​യ​മ​മാ​ണെ​ന്ന് ന​മു​ക്ക​റി​യാം. എ​ന്നാ​ൽ, ആ​വ​ശ്യ​ത്തി​ന് വെ​ള്ളം കു​ടി​ക്കാ​തെ വ​ണ്ടി​യോ​ടി​ച്ചാ​ലു​ള്ള അ​പാ​യ​സാ​ധ്യ​ത​ അ​റി​യാ​മോ? മ​തി​യാ​യ വെ​ള്ളം കു​ടി​ക്കാ​തെ, നി​ർ​ജ​ലീ​ക​ര​ണ​ത്തോ​ടെ വ​ണ്ടി​യോ​ടി​ക്കു​ന്ന​ത് മ​ദ്യ​പി​ച്ച് ഓ​ടി​ക്കു​ന്ന​തി​ന് സ​മാ​ന​മാ​ണെ​ന്നാ​ണ് വി​ദ​ഗ്ധ​ർ അ​ഭി​പ്രാ​യ​പ്പെ​ടു​ന്ന​ത്.

    ‘‘നി​ർ​ജ​ലീ​ക​ര​ണം ശ​രീ​ര​ത്തി​ലെ ജ​ലാം​ശം ഏ​റെ ന​ഷ്ട​പ്പെ​ടു​ത്തും. ഇ​ത് പേ​ശി​ക​ളു​ടെ മു​ത​ൽ ത​ല​ച്ചോ​റി​ന്റെ വ​രെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ത്തെ നേ​രി​ട്ട് ബാ​ധി​ക്കും’’ -ന്യൂ​ഡ​ൽ​ഹി പി.​എ​സ്.​ആ​ർ.​ഐ ഹോ​സ്പി​റ്റ​ലി​ലെ സൈ​ക്കോ​ള​ജി​സ്റ്റ് അ​ർ​പി​ത കോ​ഹ്‍ലി പ​റ​യു​ന്നു. ചെ​റി​യ നി​ർ​ജ​ലീ​ക​ര​ണം പോ​ലും ത​ള​ർ​ച്ച സൃ​ഷ്ടി​ക്കും. അ​തു​വ​ഴി പ്ര​തി​ക​ര​ണ​ശേ​ഷി സ​മ​യം കു​റ​യു​മെ​ന്നും അ​വ​ർ ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടു​ന്നു.

    ‘‘ഇ​ങ്ങ​നെ ഡ്രൈ​വ് ചെ​യ്യു​മ്പോ​ൾ അ​ടി​യ​ന്ത​ര ഘ​ട്ട​ങ്ങ​ളി​ൽ ഉ​ട​ന​ടി​യു​ള്ള പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ത്തി​നാ​വ​ശ്യ​മാ​യ രൂ​പ​ത്തി​ൽ ത​ല​ച്ചോ​ർ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കി​ല്ല.’’ -അ​വ​ർ പ​റ​യു​ന്നു.

    മ​ദ്യ​പാ​ന​ത്തോ​ളം അ​പ​ക​ടം?

    ‘‘മ​ദ്യ​ല​ഹ​രി​യോ​ളം വ​രി​ല്ലെ​ങ്കി​ലും ശ്ര​ദ്ധ​യേ​യും പ്ര​തി​ക​ര​ണ​ശേ​ഷി​യേ​യും കാ​ര്യ​മാ​യി ത​ക​രാ​റി​ലാ​ക്കാ​ൻ നി​ർ​ജ​ലീ​ക​ര​ണ​ത്തി​ന് ക​ഴി​യും. ഒ​രു ലെ​യ്നി​ൽ നി​ന്ന് മ​റ്റൊ​ന്നി​ലേ​ക്ക് മാ​റു​മ്പോ​ൾ ആ​ശ​യ​ക്കു​ഴ​പ്പ​മു​ണ്ടാ​യാ​ലും ഹ​സാ​ർ​ഡു​ക​ളി​ൽ പ​തു​ക്കെ മാ​ത്രം പ്ര​തി​ക​രി​ച്ചാ​ലും പ്ര​ധാ​ന സി​ഗ്ന​ലു​ക​ൾ മി​സ്സാ​യാ​ലു​മെ​ല്ലാം അ​പ​ക​ട സാ​ധ്യ​ത ഉ​യ​രു​ന്നു.’’ -അ​ർ​പി​ത ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടു​ന്നു.

    ശാ​സ്ത്രം പ​റ​യു​ന്നു

    2024ലെ ​ബി​ഹേ​വി​യ​റ​ൽ സ​യ​ൻ​സ് ആ​ൻ​ഡ് ഡി​ജി​റ്റ​ൽ ഹെ​ൽ​ത്ത് പ​ഠ​നം പ​റ​യു​ന്ന​ത്, നി​ർ​ജ​ലീ​ക​ര​ണ​മു​ള്ള ഡ്രൈ​വ​ർ​മാ​ർ​ക്ക് പ്ര​തി​ക​ര​ണ​സ​മ​യം 40 ശ​ത​മാ​നം കു​റ​വാ​യി​രി​ക്കു​മെ​ന്നും ദൃ​ശ്യ-​ശ​ബ്ദ സൂ​ച​ന​ക​ൾ ന​ഷ്ട​പ്പെ​ടാ​നു​ള്ള സാ​ധ്യ​ത 50 ശ​ത​മാ​നം കൂ​ടു​ത​ലാ​യി​രി​ക്കു​മെ​ന്നു​മാ​ണ്. ഇ​തു​കാ​ര​ണം ചി​ന്ത​യും ശ​രീ​ര​ച​ല​ന​ങ്ങ​ളും ത​മ്മി​ലെ ഏ​കോ​പ​നം ദു​ർ​ബ​ല​മാ​കു​ക​യും, ഡ്രൈ​വി​ങ് സ​മ​യ​ത്തെ തീ​രു​മാ​ന​ങ്ങ​ളെ നേ​രി​ട്ട് ബാ​ധി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്നു.

    നി​ർ​ജ​ലീ​ക​ര​ണം തി​രി​ച്ച​റി​യാം

    പ്ര​ധാ​ന ല​ക്ഷ​ണ​ങ്ങ​ളാ​ണ് വാ​യ വ​ര​ളു​ക, ദാ​ഹം, ത​ല​വേ​ദ​ന, മ​യ​ക്കം, പ്ര​തി​ക​ര​ണ ശേ​ഷി​യി​ലെ കു​റ​വ് തു​ട​ങ്ങി​യ​വ.അ​സ്വ​സ്ഥ​ത, കോ​പം, ശ്ര​ദ്ധി​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യാ​യ്ക, പേ​ശി​വ​ലി​വ്, കാ​ഴ്ച​മ​ങ്ങ​ൽ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​യു​മു​ണ്ടാ​കാം. ഇ​തെ​ല്ലാം ഡ്രൈ​വി​ങ്ങി​നെ അ​പ​ക​ട​പ്പെ​ടു​ത്തും.

