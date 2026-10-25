നടത്തം ഇൻഡോറോ, ഔട്ട്ഡോറോ; ഭാരം കുറക്കാനും മാനസികാരോഗ്യത്തിനും ഉത്തമം ഏത്?text_fields
ജീവിതശൈലി രോഗങ്ങളെ പ്രതിരോധിക്കുന്നതിനായി പല തരത്തിലുള്ള വ്യായാമങ്ങൾ നടത്തുന്നവർ ഇന്ന് കൂടിവരുന്നുണ്ട്. അതിൽ കൂടുതൽപേരും നടത്തമാണ് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത്. നടത്തം എന്നത് ഏത് പ്രായക്കാർക്കും എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാവുന്ന ഒന്നുമാണ്. പുറത്തുനടക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടോ മടിയോ കാരണം പലരും വീട്ടിൽ ട്രെഡ്മിൽ പോലുള്ള ഉപകരണങ്ങൾ വാങ്ങി ഉപയോഗിക്കുന്നതും സർവ്വസാധാരണമാണ്. വ്യായാമത്തിന് ജിമ്മിനെ ആശ്രയിക്കുന്നവരും ദിനംപ്രതി കൂടുകയാണ്. എന്നാൽ വീടിനുള്ളിൽ, ജിമ്മിൽ (Indoor) നടക്കുന്നതാണോ അതോ പുറത്ത് (Outdoor) നടക്കുന്നതാണോ കൂടുതൽ ഫലപ്രദം എന്നത് പലരുടെയും സംശയമാണ്.
രണ്ടും തമ്മിലുള്ള പ്രധാന വ്യത്യാസങ്ങളും ഗുണങ്ങളും താഴെ നൽകുന്നു:
1. കലോറി എരിച്ചുകളയലും ഭാരം കുറയ്ക്കലും
രണ്ടും ഒരുപോലെ ഫലപ്രദം: ഇൻഡോർ ആയാലും ഔട്ട്ഡോർ ആയാലും കൃത്യമായി നടന്നാൽ ഭാരം കുറയ്ക്കാൻ സാധിക്കും.
വ്യത്യാസം: ട്രെഡ്മില്ലിൽ നടക്കുമ്പോൾ വേഗതയും ചരിവും (Incline) ക്രമീകരിച്ച് വ്യായാമത്തിന്റെ കാഠിന്യം കൂട്ടാം. എന്നാൽ പുറത്ത് നടക്കുമ്പോൾ കയറ്റങ്ങളും ഇറക്കങ്ങളും ഒരേപോലെയല്ലാത്ത പാതകളും നേരിടേണ്ടി വരുന്നതിനാൽ ശരീരത്തിന് കൂടുതൽ ആയാസം അനുഭവപ്പെടുകയും കൂടുതൽ കലോറി കത്തുകയും ചെയ്യാം.
2. വേഗതയും തീവ്രതയും
ഇൻഡോർ: ട്രെഡ്മില്ലിൽ നടക്കുമ്പോൾ വേഗതയും ഇൻക്ലൈനും കൃത്യമായി നിയന്ത്രിക്കാനും പുരോഗതി ട്രാക്ക് ചെയ്യാനും കഴിയും. തുടക്കക്കാർക്ക് ഇത് വളരെ എളുപ്പമാണ്.
ഔട്ട്ഡോർ: പടികൾ കയറുക, കയറ്റങ്ങൾ കയറുക, റോഡിലെ മാറ്റങ്ങൾ എന്നിവ വ്യത്യസ്ത പേശികൾക്ക് (Muscles) വ്യായാമം നൽകുന്നു.
3. മാനസികാരോഗ്യം
ഔട്ട്ഡോർ: പ്രകൃതിദത്തമായ അന്തരീക്ഷത്തിൽ നടക്കുന്നത് (പച്ചപ്പ്, ശുദ്ധവായു, സൂര്യപ്രകാശം) മാനസികസമ്മർദ്ദം കുറയ്ക്കാനും ഉന്മേഷം നൽകാനും വളരെ സഹായിക്കും.
ഇൻഡോർ: ഇൻഡോർ നടത്തം ചെയ്യുമ്പോൾ പാട്ടുകൾ കേൾക്കാനോ ടിവി കാണാനോ അല്ലെങ്കിൽ ജോലിത്തിരക്കുകൾക്കിടയിൽ ചെറിയ ഇടവേളകൾ എടുക്കാനോ സാധിക്കും.
4. സൗകര്യവും സ്ഥിരതയും
ഇൻഡോർ: മഴ, അമിതമായ ചൂട്, അന്തരീക്ഷ മലിനീകരണം എന്നിവയെ പേടിക്കാതെ ഏത് സമയത്തും നടക്കാം.
ഔട്ട്ഡോർ: പ്രത്യേകം ഉപകരണങ്ങളോ ജിം അംഗത്വമോ ആവശ്യമില്ല. നല്ല കാലാവസ്ഥയുള്ളപ്പോൾ പുറത്തിറങ്ങി നടക്കുന്നത് കൂടുതൽ എളുപ്പമാണ്.
5. പേശികളുടെ ബലവും ബാലൻസും
ഔട്ട്ഡോർ: സമതലമല്ലാത്ത പാതകളിലൂടെയുള്ള നടത്തം ശരീരത്തിന്റെ ബാലൻസും കാലുകളിലെ പേശികളുടെ കരുത്തും കൂട്ടാൻ സഹായിക്കും.
ഇൻഡോർ: ഫ്ലാറ്റ് പ്രതലത്തിലുള്ള ഇൻഡോർ നടത്തം തുടക്കക്കാർക്കും സന്ധിവേദനയുള്ളവർക്കും കൂടുതൽ സുരക്ഷിതമാണ്.
ഏതാണ് ഏറ്റവും മികച്ചത്?
ഇവയിൽ ഒന്നും മറ്റൊന്നിനേക്കാൾ മികച്ചതല്ല. രണ്ടിനും അതിന്റേതായ ഗുണങ്ങളുണ്ട്. പ്രകൃതിയെ ആസ്വദിക്കാനും മാനസികോന്മേഷത്തിനും ഔട്ട്ഡോർ നടത്തം മികച്ചതാണ്. കാലാവസ്ഥ മോശമായിരിക്കുമ്പോഴും സമയക്കുറവുള്ളപ്പോഴും ഇൻഡോർ നടത്തം സഹായിക്കും.