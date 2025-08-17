Begin typing your search above and press return to search.
    Health News
    ഗ​ര്‍ഭാ​ശ​യ മു​ഴ​ക​ള്‍ നി​സ്സാ​ര​മാ​ക്ക​രു​ത്

    ഗ​ര്‍ഭ​പാ​ത്ര​ത്തി​ന്‍റെ പേ​ശി​ക​ളി​ല്‍ രൂ​പം​കൊ​ള്ളു​ന്ന മു​ഴ​ക​ളാ​ണ് ഫൈ​ബ്രോ​യ്ഡു​ക​ള്‍ അ​ല്ലെ​ങ്കി​ല്‍ ഗ​ര്‍ഭാ​ശ​യ മു​ഴ​ക​ള്‍ എ​ന്ന​റി​യ​പ്പെ​ടു​ന്ന​ത്. സ്ത്രീ​ക​ളി​ല്‍ ആ​ശ​ങ്ക​ക്ക് വ​ഴി​വെ​ക്കു​ന്ന അ​വ​സ്ഥ​യാ​ണി​ത്. ഫൈ​ബ്രോ​യ്ഡു​ക​ളി​ൽ ഭൂ​രി​ഭാ​ഗ​വും അ​പ​ക​ട​കാ​രി​ക​ള​ല്ല, എ​ന്നാ​ൽ ഒ​രു ശ​ത​മാ​ന​ത്തി​ൽ താ​ഴെ സ്ത്രീ​ക​ളി​ൽ ഇ​ത് കാ​ൻ​സ​റാ​യി രൂ​പ​പ്പെ​ടാ​റു​ണ്ട്. സാ​ധാ​ര​ണ 15നും 55​നും ഇ​ട​യി​ല്‍ പ്രാ​യ​മു​ള്ള സ്ത്രീ​ക​ളി​ലാ​ണ് ഫൈ​ബ്രോ​യ്ഡു​ക​ള്‍ക്ക് സാ​ധ്യ​ത​യു​ള്ള​ത്. ഈ​സ്ട്ര​ജ​ന്‍, പ്രോ​ജ​സ്റ്റ​റോ​ണ്‍ ഹോ​ര്‍മോ​ണു​ക​ള്‍ ശ​രീ​ര​ത്തി​ല്‍ അ​മി​ത​മാ​കു​ന്ന​താ​ണ് ഫൈ​ബ്രോ​യ്ഡു​ക​ള്‍ രൂ​പ​പ്പെ​ടു​ന്ന​തി​നു​ള്ള പ്ര​ധാ​ന കാ​ര​ണം.

    യ​ഥാ​ര്‍ഥ​ത്തി​ല്‍ ഗ​ര്‍ഭാ​ശ​യ​ത്തി​ന്‍റെ ഭാ​ഗ​മാ​യു​ള്ള മൃ​ദു പേ​ശി​ക​ളാ​ണ് ഫൈ​ബ്രോ​യ്ഡു​ക​ളാ​യി രൂ​പ​പ്പെ​ടാ​റു​ള്ള​ത്. അ​തേ​സ​മ​യം, ഗ​ര്‍ഭാ​ശ​യ​ത്തി​ല്‍ ക​ണ്ടു​വ​രു​ന്ന എ​ല്ലാ​ത​രം ഫൈ​ബ്രോ​യ്ഡു​ക​ളും അ​പ​ക​ട​കാ​രി​ക​ള​ല്ല, ചി​ല​ത് മാ​ത്ര​മാ​ണ് ശാ​രീ​രി​ക അ​സ്വ​സ്ഥ​ത​ക​ള്‍ക്കും ഗ​ര്‍ഭ​ധാ​ര​ണ​വു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്കും ന​യി​ക്കാ​റ്.

    ല​ക്ഷ​ണ​ങ്ങ​ള്‍

    രോ​ഗാ​വ​സ്ഥ അ​നു​ഭ​വി​ക്കു​ന്ന 70 ശ​ത​മാ​നം പേ​രി​ലും ല​ക്ഷ​ണ​ങ്ങ​ള്‍ അ​നു​ഭ​വ​പ്പെ​ടു​ന്നി​ല്ല. എ​ന്നാ​ല്‍ ,ചി​ല​രി​ല്‍ വ്യ​ത്യ​സ്ത ത​ര​ത്തി​ലു​ള്ള ല​ക്ഷ​ണ​ങ്ങ​ള്‍ പ്ര​ക​ട​മാ​കാ​റു​ണ്ട്.

    • ആ​ർ​ത്ത​വ​കാ​ല​ത്ത് അ​മി​ത​മാ​യ ര​ക്ത​സ്രാ​വം
    • ര​ക്തം ക​ട്ട​പി​ടി​ച്ച രീ​തി​യി​ൽ പു​റ​ത്തു​പോ​കു​ക
    • ഏ​ഴ് ദി​വ​സ​ത്തി​ൽ കൂ​ടു​ത​ലു​ള്ള ര​ക്ത​സ്രാ​വം
    • അ​ടി​വ​യ​റ്റി​ൽ അ​സ​ഹ്യ​മാ​യ വേ​ദ​ന

    ചി​ല​രി​ൽ രോ​ഗ ല​ക്ഷ​ണ​ങ്ങ​ൾ പ്ര​ക​ട​മ​ല്ലെ​ങ്കി​ലും ഗ​ർ​ഭ​പാ​ത്ര​ത്തി​ൽ വ​ലി​യ മു​ഴ രൂ​പ​പ്പെ​ട്ടി​ട്ടു​ണ്ടാ​കും. വ​ള​രെ സാ​വ​ധാ​ന​ത്തി​ൽ വ​ള​രു​ന്ന ഈ ​മു​ഴ വ​ലു​താ​യ ശേ​ഷം മാ​ത്ര​മാ​ണ് അ​സ്വ​സ്ഥ​ത​ക​ൾ അ​നു​ഭ​വ​പ്പെ​ടു​ക. മൂ​ത്ര​ത​ട​സ്സം, ന​ടു​വേ​ദ​ന, കാ​ലി​ൽ നീ​ര് തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​യാ​ണ് ഇ​ത്ത​ര​ക്കാ​രി​ൽ അ​നു​ഭ​വ​പ്പെ​ടു​ക.

    വ​ള​രെ അ​പൂ​ർ​വ​മാ​യി മാ​ത്ര​മാ​ണ് ഫൈ​ബ്രോ​യ്ഡ് കാ​ര​ണം രോ​ഗി​ക്ക് വേ​ദ​ന അ​നു​ഭ​വ​പ്പെ​ടാ​റു​ള്ള​ത്. എ​ന്നാ​ൽ, കാ​ൻ​സ​ർ ആ​യി രൂ​പ​പ്പെ​ടു​ന്ന ഘ​ട്ട​ത്തി​ൽ വേ​ദ​ന ഉ​ണ്ടാ​കാം. കൂ​ടാ​തെ, ഗ​ർ​ഭാ​ശ​യ​ത്തി​ലെ മു​ഴ ഗ​ർ​ഭാ​ശ​യ​ഗ​ളം വ​ഴി താ​ഴേ​ക്ക് ഇ​റ​ങ്ങു​ന്ന സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ൽ പ്ര​സ​വ​വേ​ദ​ന​ക്ക് സ​മാ​ന​മാ​യ വേ​ദ​ന അ​നു​ഭ​വ​പ്പെ​ട്ടേ​ക്കാം. ഫൈ​ബ്രോ​യ്ഡി​ലേ​ക്കു​ള്ള ഞ​ര​മ്പു​ക​ളി​ൽ ഏ​തെ​ങ്കി​ലും ത​ര​ത്തി​ലു​ള്ള ബ്ലോ​ക്ക് ഉ​ണ്ടാ​യാ​ൽ അ​വി​ടെ ര​ക്തം ക​ട്ട​പി​ടി​ച്ചും വേ​ദ​ന ഉ​ണ്ടാ​കാം.

    ര​ക്തം ക​ട്ട​പി​ടി​ച്ച് പോ​കു​ന്ന​തോ അ​മി​ത​മാ​യ ര​ക്ത​സ്രാ​വ​മോ കൂ​ടു​ത​ൽ ദി​വ​സം ര​ക്ത​സ്രാ​വ​മു​ണ്ടാ​കു​ക​യോ ചെ​യ്താ​ൽ നി​ർ​ബ​ന്ധ​മാ​യും ഒ​രു ഗൈ​ന​ക്കോ​ള​ജി​സ്റ്റി​നെ സ​മീ​പി​ക്കേ​ണ്ട​താ​ണ്. അ​മി​ത ര​ക്ത​സ്രാ​വം ഗൗ​നി​ക്കാ​തി​രു​ന്നാ​ൽ ഇ​ത് ഗു​രു​ത​ര​മാ​യ അ​നീ​മി​യ​ക്കും വ​ഴി​യൊ​രു​ക്കും.

    ആ​ർ​ത്ത​വ വി​രാ​മ​കാ​ല​ത്തും ചി​ല​രി​ൽ ഫൈ​ബ്രോ​യ്ഡ് ക​ണ്ടു​വ​രാ​റു​ണ്ട്. പ​ല​പ്പോ​ഴും ആ​ർ​ത്ത​വ കാ​ല​ഘ​ട്ട​ത്തി​ൽ തി​രി​ച്ച​റി​യാ​തെ പോ​യ മു​ഴ​ക​ൾ ചി​ല​രി​ൽ കാ​ൻ​സ​ർ ആ​യി രൂ​പ​പ്പെ​ട്ടേ​ക്കാം.

    സാ​ധ്യ​ത​ക​ൾ

    അ​മി​ത​വ​ണ്ണ​മു​ള്ള​വ​രി​ൽ ഫൈ​ബ്രോ​യ്ഡു​ക​ള്‍ രൂ​പ​പ്പെ​ടു​ന്ന​തി​നു​ള്ള സാ​ധ്യ​ത കൂ​ടു​ത​ലാ​ണ്. അ​തു​പോ​ലെ ത​ന്നെ പാ​ര​മ്പ​ര്യ ഘ​ട​ക​ങ്ങ​ളും ജീ​വി​ത​ശൈ​ലീ രോ​ഗ​ങ്ങ​ളും ഇ​തി​നു കാ​ര​ണ​മാ​കാ​റു​ണ്ട്. അ​മി​ത​വ​ണ്ണ​മു​ള്ള​വ​ർ ഭാ​രം കു​റ​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി കൃ​ത്യ​മാ​യ വ്യാ​യാ​മം ചെ​യ്യു​ന്ന​ത് ഗു​ണ​ക​ര​മാ​കും. അ​മി​ത​മാ​യ ജ​ങ്ക് ഫു​ഡ്, റെ​ഡ് മീ​റ്റ് എ​ന്നി​വ​യു​ടെ ഉ​പ​ഭോ​ഗം നി​യ​ന്ത്രി​ക്കു​ന്ന​തും ന​ല്ല​താ​ണ്. കൃ​ത്യ​മാ​യ ഇ​ട​വേ​ള​ക​ളി​ല്‍ സ്കാ​നി​ങ് ന​ട​ത്തി​യും മ​രു​ന്നു​ക​ള്‍ ക​ഴി​ച്ചു​കൊ​ണ്ടും ഫൈ​ബ്രോ​യ്ഡു​ക​ള്‍ അ​പ​ക​ടാ​വ​സ്ഥ​യി​ലേ​ക്ക് നീ​ങ്ങാ​തെ നി​യ​ന്ത്രി​ക്കാ​ന്‍ സാ​ധി​ക്കും. എ​ന്നാ​ല്‍, ഇ​ത്ത​ര​ത്തി​ല്‍ ശ്ര​ദ്ധ ന​ല്‍കി​യി​ല്ലെ​ങ്കി​ല്‍ അ​വ​സ്ഥ ഗു​രു​ത​ര​മാ​കു​ന്ന​തി​ന് വ​ഴി​വെ​ച്ചേ​ക്കാം.

    ശ​സ്ത്ര​ക്രി​യ​ക​ൾ

    വി​വി​ധ രീ​തി​യി​ലു​ള്ള ശ​സ്ത്ര​ക്രി​യ​ക​ളി​ലൂ​ടെ ഫൈ​ബ്രോ​യ്ഡു​ക​ള്‍ നീ​ക്കം ചെ​യ്യാ​ന്‍ സാ​ധി​ക്കും. മി​ക്ക കേ​സു​ക​ളി​ലും മു​ഴ​ക​ള്‍ മാ​ത്ര​മാ​യി നീ​ക്കം ചെ​യ്യാ​ന്‍ സാ​ധി​ക്കാ​റു​ണ്ട്. എ​ന്നാ​ല്‍ മു​ഴ​ക​ളു​ടെ എ​ണ്ണം, വ​ലു​പ്പം എ​ന്നി​വ അ​പ​ക​ട​ക​ര​മാ​യ അ​വ​സ്ഥ​യി​ലാ​ണെ​ങ്കി​ൽ രോ​ഗി​യു​ടെ പ്രാ​യം, ആ​രോ​ഗ്യാ​വ​സ്ഥ എ​ന്നി​വ പ​രി​ഗ​ണി​ച്ച ശേ​ഷം ഗ​ര്‍ഭ​പാ​ത്രം പൂ​ര്‍ണ​മാ​യും നീ​ക്കേ​ണ്ട​താ​യി വ​രും.

    ഗ​ർ​ഭ​ധാ​ര​ണം ആ​ഗ്ര​ഹി​ക്കു​ന്ന 40 വ​യ​സ്സി​ൽ താ​ഴെ പ്രാ​യ​മു​ള്ള സ്ത്രീ​ക​ളി​ൽ ഫൈ​ബ്രോ​യ്ഡ് ഉ​ണ്ടാ​കു​മ്പോ​ൾ മു​ഴ മാ​ത്ര​മാ​യി നീ​ക്കം ചെ​യ്യാ​റാ​ണ് പ​തി​വ്. എ​ന്നാ​ൽ, 45 വ​യ​സ്സി​ന് മു​ക​ളി​ൽ പ്രാ​യ​മു​ള്ള സ്ത്രീ​ക​ളി​ൽ ഫൈ​ബ്രോ​യ്ഡും അ​മി​ത​ര​ക്ത​സ്രാ​വ​വും ഉ​ണ്ടെ​ങ്കി​ൽ ഗ​ർ​ഭ​പാ​ത്രം ത​ന്നെ നീ​ക്കം ചെ​യ്യു​ക​യാ​ണ് ഉ​ചി​തം. ഗ​ർ​ഭാ​ശ​യ​ത്തി​ലു​ണ്ടാ​കു​ന്ന മു​ഴ​ക​ൾ വ​ജൈ​ന വ​ഴി ത​ന്നെ നീ​ക്കം ചെ​യ്യാ​വു​ന്ന​താ​ണ്. എ​ന്നാ​ൽ, ര​ക്ത​സ്രാ​വ​മി​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ ചെ​റി​യ വ​ലു​പ്പ​ത്തി​ലു​ള്ള മു​ഴ​ക​ൾ നീ​ക്കേ​ണ്ട​തി​ല്ല.

    ഗ​ർ​ഭി​ണി​ക​ളി​ൽ ഫൈ​ബ്രോ​യ്ഡ് അ​പ​ക​ട​ക​ര​മാ​യ അ​വ​സ്ഥ​യി​ലാ​ണെ​ങ്കി​ൽ ഇ​വ സു​ര​ക്ഷി​ത​മാ​യി നീ​ക്കം​ചെ​യ്യാം. എ​ല്ലാ ഫൈ​ബ്രോ​യ്ഡും വ​ന്ധ്യ​ത​യു​ണ്ടാ​ക്കാ​റി​ല്ല. എ​ന്നാ​ൽ ചി​ല സാ​ഹ​ച​ര്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ വ​ന്ധ്യ​ത​യു​ണ്ടാ​കു​ന്ന​തി​ന് ഫൈ​ബ്രോ​യ്ഡ് ഒ​രു കാ​ര​ണ​മാ​ണ്.

