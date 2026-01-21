Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Health News
    Posted On
    21 Jan 2026 7:06 AM IST
    Updated On
    21 Jan 2026 7:06 AM IST

    ഈ ‘​പ​ഞ്ച​സാ​ര’ വി​ല്ല​ന​ല്ല

    ക​ലോ​റി കു​റ​വ്; പ്ര​മേ​ഹ​ത്തെ​യും പേ​ടി​ക്കേ​ണ്ട
    ഈ ‘​പ​ഞ്ച​സാ​ര’ വി​ല്ല​ന​ല്ല
    പ​ഞ്ച​സാ​ര​യു​ടെ അ​പ​ക​ട​ങ്ങ​ളെ​ക്കു​റി​ച്ച് ആ​ലോ​ചി​ക്കാ​ത്ത​വ​രു​ണ്ടാ​വി​ല്ല. ഭ​ക്ഷ​ണ​ത്തി​ലും ചാ​യ​യി​ലു​മെ​ല്ലാം പ​ഞ്ച​സാ​ര​യു​ടെ അ​ള​വ് കു​റ​ച്ച് ആ​രോ​ഗ്യ​ത്തി​ൽ ജാ​ഗ്ര​ത പു​ല​ർ​ത്തു​ന്ന​വ​രാ​ണ് മി​ക്ക​യാ​ളു​ക​ളും. എ​ന്നാ​ൽ, ഇ​നി അ​ത്ത​രം ടെ​ൻ​ഷ​ൻ വേ​ണ്ട​തി​ല്ല എ​ന്നാ​ണ് ശാ​സ്ത്ര​ലോ​ക​ത്തു​നി​ന്നു​ള്ള വാ​ർ​ത്ത. ഗ​വേ​ഷ​ക​ർ പു​തി​യൊ​രു​ത​രം പ​ഞ്ച​സാ​ര വി​ക​സി​പ്പി​ച്ചെ​ടു​ത്തി​രി​ക്കു​ന്നു.

    പു​തി​യത​ര​ത്തി​ലു​ള്ള മ​ധു​രം (ടാ​ഗ​ടോ​സ്) രൂ​പ​ക​ൽ​പ​ന ചെ​യ്‌​തു എ​ന്ന് പ​റ​യു​ന്ന​താ​കും കൂ​ടു​ത​ൽ ശ​രി. ഇ​ത് സാ​ധാ​ര​ണ പ​ഞ്ച​സാ​ര​യു​ടെ സ്വാ​ദി​ന് വ​ള​രെ അ​ടു​ത്തു​വ​രു​മെ​ങ്കി​ലും ക​ലോ​റി വ​ള​രെ കു​റ​വാ​യി​രി​ക്കും. കൂ​ടാ​തെ ര​ക്ത​ത്തി​ലെ ഗ്ലൂ​ക്കോ​സ് (ബ്ല​ഡ് ഷു​ഗ​ർ) ഉ​യ​ർ​ച്ച​യും കു​റ​യ്ക്കു​ന്നു. അ​തു​കൊ​ണ്ടു​ത​ന്നെ, പ്ര​മേ​ഹ​രോ​ഗി​ക​ൾ​ക്കും ഇ​തു​പ​യോ​ഗി​ക്കാ​നാ​വും. ‘സെ​ൽ റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് ഫി​സി​ക്ക​ൽ സ​യ​ൻ​സ്’ എ​ന്ന ജേ​ണ​ലി​ലാ​ണ് ഇ​തു​സം​ബ​ന്ധി​ച്ച പ​ഠ​നം വ​ന്നി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    സം​ഗ​തി എ​ളു​പ്പ​മ​ല്ല, എ​ങ്കി​ലും...

    പ​ര​മ്പ​രാ​ഗ​ത പ​ഞ്ച​സാ​ര (സൂ​ക്രോ​സ്) ഭ​ക്ഷ​ണ​ത്തി​ലൂ​ടെ ശ​രീ​ര​ത്തി​ൽ പാ​ക​പ്പെ​ട്ടാ​ൽ അ​തി​ന്റെ തീ​വ്ര സ്വാ​ദും ഉ​പ​യോ​ഗ​ശേ​ഷ​മു​ള്ള ഉ​യ​ർ​ന്ന ക​ലോ​റി​യും കാ​ര​ണം ആ​രോ​ഗ്യ​പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് വ​ഴി​വെക്കുന്നു. ഇ​തി​ൽ ഏ​റ്റ​വും പ്ര​ശ്ന​മാ​കു​ന്ന​ത് ര​ക്ത​ത്തി​ലെ പ​ഞ്ച​സാ​ര​യു​ടെ അ​ള​വി​ൽ വേ​ഗ​ത്തി​ലു​ള്ള ഉ​യ​ർ​ച്ച​യാ​ണ്. ഇ​ത് പ​ല​പ്പോ​ഴും ടൈ​പ്പ്-2 ഡ​യ​ബ​റ്റി​സ് പോ​ലു​ള്ള നി​ല​ക​ൾ​ക്ക് കാ​ര​ണ​മാ​യേ​ക്കാം. ഇ​വി​ടെ​യാ​ണ് താ​ഴ്ന്ന ക​ലോ​റി​യു​ള്ള മ​റ്റൊ​രു മ​ധു​രം പ്ര​സ​ക്ത​മാ​കു​ന്ന​ത്. എ​ന്നാ​ൽ, ടാ​ഗ​ടോ​സി​ന്റെ നി​ർ​മാ​ണം അ​ത്ര എ​ളു​പ്പ​മ​ല്ല. പ്ര​കൃ​തി​യി​ൽ അ​ത് കു​റ​ച്ച് മാ​ത്ര​മാ​ണു​ള്ള​ത്. പാ​ലി​ൽ കാ​ണു​ന്ന ലാ​ക്ടോ​സി​ൽനി​ന്ന് എ​ടു​ക്കു​ന്ന ഗാ​ല​ക്ടോ​സി​ൽ​നി​ന്നാ​ണ് ഇ​തി​ന്റെ നി​ർ​മാ​ണം. ലാ​ക്ടോ​സി​ൽ ഒ​രേ അ​ള​വി​ലാ​ണ് ഗ്ലൂ​ക്കോ​സും ഗാ​ല​ക്ടോ​സു​മു​ള്ള​ത്. ഇ​തി​ൽ​നി​ന്ന് ഗ്ലൂ​ക്കോ​സ് ഒ​ഴി​വാ​ക്കി​യെ​ടു​ക്കു​ക എ​ന്ന​ത് രാ​സ​പ​ര​മാ​യി ചെ​ല​വു​ള്ള​തും രാ​സമാ​ലി​ന്യ​ങ്ങ​ൾ സൃ​ഷ്ടി​ക്കു​ന്ന​തു​മാ​ണ്. അ​തു​കൊ​ണ്ടു​ത​ന്നെ, ടാ​ഗ​ടോ​സി​ന്റെ നി​ർ​മാ​ണ​ത്തി​ന് ചെ​ല​വേ​റും.

    ഇ​വി​ടെ​യാ​ണ് പു​തി​യ പ​ഠ​ന​ത്തി​ന്റെ വ്യ​തി​രി​ക്ത​ത. രാ​സപ്ര​ക്രി​യ​ക്കു​പ​ക​രം ജൈ​വ ​പ്ര​ക്രി​യ​യാ​ണ് ഇ​വി​ടെ പ്ര​യോ​ഗി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. ഇ-​കൊ​ളൈ ബാ​ക്ടീ​രി​യ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച് ലാ​ക്ടോ​സി​ൽ​നി​ന്ന് നേ​രി​ട്ട് ഗാ​ല​ക്ടോ​സ് എ​ടു​ക്കു​ന്ന രീ​തി​യാ​ണി​ത്. ലാ​ബ​റ​ട്ട​റി പ​രീ​ക്ഷ​ണ​ത്തി​ൽ ഇ ​കൊ​​ളൈ ബാ​ക്ടീ​രി​യ ഗ്ലൂ​ക്കോ​സി​ന്റെ ഏ​ക​ദേ​ശം 35%-നെ ​ഗാ​ലാ​ക്ടോ​സാ​യി മാ​റ്റി;‌ തു​ട​ർ​ന്ന് ഓ​രോ ലി​റ്റ​റി​നും ഒ​രു ഗ്രാ​മി​ന് മേ​ൽ ടാ​ഗ​ടോ​സ് ഉ​ൽപാ​ദി​പ്പി​ച്ചു. ഇ​ത് ചെ​റി​യ അ​ള​വ് മാ​ത്ര​മാ​ണ്. എ​ങ്കി​ലും, ഈ ​പ​രീ​ക്ഷ​ണ​വും പ​ഠ​ന​വും ആ​രോ​ഗ്യമേ​ഖ​ല​യി​ൽ പു​തി​യ പ്ര​തീ​ക്ഷ​ക്ക് വ​കന​ൽ​കു​ന്നു.

