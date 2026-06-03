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    Health News
    Posted On
    date_range 3 Jun 2026 7:52 AM IST
    Updated On
    date_range 3 Jun 2026 7:52 AM IST

    ഉറക്കവും നല്ലൊരു പ്രതിരോധമാണ്

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    ഉറക്കവും നല്ലൊരു പ്രതിരോധമാണ്
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    ആരോഗ്യകരമായ ജീവിതശൈലിയെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഭക്ഷണക്രമം, വ്യായാമം, ജലസേവനം എന്നിവക്കാണ് പൊതുവെ കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം നൽകാറുള്ളത്. എന്നാൽ, ശരീരാരോഗ്യത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനഘടകങ്ങളിലൊന്നായ ഉറക്കത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം പലപ്പോഴും അവഗണിക്കപ്പെടുന്നുവെന്ന് ആരോഗ്യ വിദഗ്ധർ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നു.

    പ്രതിദിനം ഏഴുമണിക്കൂറിൽ താഴെ മാത്രം ഉറങ്ങുന്നത് ശരീരത്തിന്റെ പ്രതിരോധ സംവിധാനത്തെ ദുർബലപ്പെടുത്തുകയും രോഗബാധക്കുള്ള സാധ്യത വർധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുമെന്ന് ഡോക്ടർമാർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. മതിയായ ഉറക്കം ലഭിക്കാതിരിക്കുമ്പോൾ അണുബാധകളെ ചെറുക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന പ്രതിരോധകോശങ്ങളുടെയും സംരക്ഷണ പ്രോട്ടീനുകളുടെയും ഉൽപാദനം കുറയാം. ഇതോടെ ശരീരത്തിന്റെ രോഗപ്രതിരോധ പ്രതികരണം ക്ഷയിക്കുകയും രോഗങ്ങളിൽനിന്നുള്ള മുക്തി വൈകുകയും ചെയ്യാം.

    ഉറക്കക്കുറവ് ശരീരത്തിൽ നീണ്ടുനിൽക്കുന്ന അണുബാധാ പ്രതികരണത്തിനും (inflammation) കാരണമാകുന്നു. ഇത് ഹൃദ്രോഗം, പ്രമേഹം, ഉയർന്ന രക്തസമ്മർദം തുടങ്ങിയ ദീർഘകാല ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങളിലേക്കുള്ള സാധ്യത വർധിപ്പിക്കുന്ന ഘടകമാണെന്ന് വിദഗ്ധർ പറയുന്നു. വാക്സിനുകളുടെ ഫലപ്രാപ്തിയെയും ഉറക്കക്കുറവ് ബാധിക്കാമെന്ന കണ്ടെത്തലുകളുണ്ട്. ആവശ്യമായ ഉറക്കം ലഭിക്കാത്തവരിൽ പ്രതിരോധ ആന്റിബോഡികളുടെ ഉൽപാദനം കുറയാൻ സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ വാക്സിനേഷൻ വഴിയുള്ള പ്രതിരോധശേഷി പ്രതീക്ഷിച്ചതിനേക്കാൾ കുറയാമെന്ന് പഠനങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നു.

    പ്രായപൂർത്തിയായവർ പ്രതിദിനം ഏഴുമുതൽ ഒമ്പത് മണിക്കൂർ വരെ ഗുണമേന്മയുള്ള ഉറക്കം ഉറപ്പാക്കേണ്ടതുണ്ടെന്ന് ആരോഗ്യ വിദഗ്ധർ നിർദേശിക്കുന്നു. സ്ഥിരമായ ഉറക്കക്കുറവ് ക്ഷീണം മാത്രമല്ല, രോഗബാധകളോടുള്ള ശരീരത്തിന്റെ പ്രതിരോധശേഷിയെയും ദീർഘകാല ആരോഗ്യത്തെയും പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കുമെന്നും അവർ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നു.

    ഉ​റ​ക്കം മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്താ​ൻ

    • എ​ല്ലാ ദി​വ​സ​വും ഒ​രേ സ​മ​യ​ത്ത് ഉ​റ​ങ്ങാ​നും എ​ഴു​ന്നേ​ൽ​ക്കാ​നും ശ്ര​മി​ക്കു​ക.
    • ഉ​റ​ങ്ങു​ന്ന​തി​ന് ഒ​രു മ​ണി​ക്കൂ​ർ മു​മ്പെ​ങ്കി​ലും മൊ​ബൈ​ൽ ഫോ​ൺ, ലാ​പ്ടോ​പ്പ്, ടെ​ലി​വി​ഷ​ൻ തു​ട​ങ്ങി​യ സ്ക്രീ​നു​ക​ളി​ൽ​നി​ന്ന് വി​ട്ടു​നി​ൽ​ക്കു​ക.
    • വൈ​കു​ന്നേ​ര​ങ്ങ​ളി​ൽ കാ​പ്പി, ചാ​യ, എ​ന​ർ​ജി ഡ്രി​ങ്കു​ക​ൾ തു​ട​ങ്ങി​യ ക​ഫീ​ൻ അ​ട​ങ്ങി​യ പാ​നീ​യ​ങ്ങ​ളു​ടെ ഉ​പ​യോ​ഗം കു​റ​ക്കുക.
    • ഉ​റ​ക്ക​ത്തി​ന് അ​നു​യോ​ജ്യ​മാ​യ ശാ​ന്ത​വും ഇ​രു​ണ്ട​തു​മാ​യ അ​ന്ത​രീ​ക്ഷം മു​റി​യി​ൽ ഒ​രു​ക്കു​ക.
    • സ്ഥി​ര​മാ​യ ശാ​രീ​രി​ക വ്യാ​യാ​മം ഉ​റ​ക്ക​ത്തി​ന്റെ ഗു​ണ​നി​ല​വാ​രം മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്താ​ൻ സ​ഹാ​യി​ക്കും.
    • രാ​ത്രി വൈ​കി​യു​ള്ള ഭാ​ര​മു​ള്ള ഭ​ക്ഷ​ണം ഒ​ഴി​വാ​ക്കു​ക.
    • സ​മ്മ​ർ​ദം കു​റ​ക്കാൻ യോ​ഗ പോ​ലു​ള്ള ശ്വാ​സാ​ഭ്യാ​സ രീ​തി​ക​ൾ പ​രി​ശീ​ലി​ക്കാം.
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    TAGS:HealthMental HealthsleepLifestyle
    News Summary - Sleep is also a good defense
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