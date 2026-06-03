ഉറക്കവും നല്ലൊരു പ്രതിരോധമാണ്

ഉറക്കവും നല്ലൊരു പ്രതിരോധമാണ്text_fields
ആരോഗ്യകരമായ ജീവിതശൈലിയെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഭക്ഷണക്രമം, വ്യായാമം, ജലസേവനം എന്നിവക്കാണ് പൊതുവെ കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം നൽകാറുള്ളത്. എന്നാൽ, ശരീരാരോഗ്യത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനഘടകങ്ങളിലൊന്നായ ഉറക്കത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം പലപ്പോഴും അവഗണിക്കപ്പെടുന്നുവെന്ന് ആരോഗ്യ വിദഗ്ധർ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നു.
പ്രതിദിനം ഏഴുമണിക്കൂറിൽ താഴെ മാത്രം ഉറങ്ങുന്നത് ശരീരത്തിന്റെ പ്രതിരോധ സംവിധാനത്തെ ദുർബലപ്പെടുത്തുകയും രോഗബാധക്കുള്ള സാധ്യത വർധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുമെന്ന് ഡോക്ടർമാർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. മതിയായ ഉറക്കം ലഭിക്കാതിരിക്കുമ്പോൾ അണുബാധകളെ ചെറുക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന പ്രതിരോധകോശങ്ങളുടെയും സംരക്ഷണ പ്രോട്ടീനുകളുടെയും ഉൽപാദനം കുറയാം. ഇതോടെ ശരീരത്തിന്റെ രോഗപ്രതിരോധ പ്രതികരണം ക്ഷയിക്കുകയും രോഗങ്ങളിൽനിന്നുള്ള മുക്തി വൈകുകയും ചെയ്യാം.
ഉറക്കക്കുറവ് ശരീരത്തിൽ നീണ്ടുനിൽക്കുന്ന അണുബാധാ പ്രതികരണത്തിനും (inflammation) കാരണമാകുന്നു. ഇത് ഹൃദ്രോഗം, പ്രമേഹം, ഉയർന്ന രക്തസമ്മർദം തുടങ്ങിയ ദീർഘകാല ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങളിലേക്കുള്ള സാധ്യത വർധിപ്പിക്കുന്ന ഘടകമാണെന്ന് വിദഗ്ധർ പറയുന്നു. വാക്സിനുകളുടെ ഫലപ്രാപ്തിയെയും ഉറക്കക്കുറവ് ബാധിക്കാമെന്ന കണ്ടെത്തലുകളുണ്ട്. ആവശ്യമായ ഉറക്കം ലഭിക്കാത്തവരിൽ പ്രതിരോധ ആന്റിബോഡികളുടെ ഉൽപാദനം കുറയാൻ സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ വാക്സിനേഷൻ വഴിയുള്ള പ്രതിരോധശേഷി പ്രതീക്ഷിച്ചതിനേക്കാൾ കുറയാമെന്ന് പഠനങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നു.
പ്രായപൂർത്തിയായവർ പ്രതിദിനം ഏഴുമുതൽ ഒമ്പത് മണിക്കൂർ വരെ ഗുണമേന്മയുള്ള ഉറക്കം ഉറപ്പാക്കേണ്ടതുണ്ടെന്ന് ആരോഗ്യ വിദഗ്ധർ നിർദേശിക്കുന്നു. സ്ഥിരമായ ഉറക്കക്കുറവ് ക്ഷീണം മാത്രമല്ല, രോഗബാധകളോടുള്ള ശരീരത്തിന്റെ പ്രതിരോധശേഷിയെയും ദീർഘകാല ആരോഗ്യത്തെയും പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കുമെന്നും അവർ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നു.
ഉറക്കം മെച്ചപ്പെടുത്താൻ
- എല്ലാ ദിവസവും ഒരേ സമയത്ത് ഉറങ്ങാനും എഴുന്നേൽക്കാനും ശ്രമിക്കുക.
- ഉറങ്ങുന്നതിന് ഒരു മണിക്കൂർ മുമ്പെങ്കിലും മൊബൈൽ ഫോൺ, ലാപ്ടോപ്പ്, ടെലിവിഷൻ തുടങ്ങിയ സ്ക്രീനുകളിൽനിന്ന് വിട്ടുനിൽക്കുക.
- വൈകുന്നേരങ്ങളിൽ കാപ്പി, ചായ, എനർജി ഡ്രിങ്കുകൾ തുടങ്ങിയ കഫീൻ അടങ്ങിയ പാനീയങ്ങളുടെ ഉപയോഗം കുറക്കുക.
- ഉറക്കത്തിന് അനുയോജ്യമായ ശാന്തവും ഇരുണ്ടതുമായ അന്തരീക്ഷം മുറിയിൽ ഒരുക്കുക.
- സ്ഥിരമായ ശാരീരിക വ്യായാമം ഉറക്കത്തിന്റെ ഗുണനിലവാരം മെച്ചപ്പെടുത്താൻ സഹായിക്കും.
- രാത്രി വൈകിയുള്ള ഭാരമുള്ള ഭക്ഷണം ഒഴിവാക്കുക.
- സമ്മർദം കുറക്കാൻ യോഗ പോലുള്ള ശ്വാസാഭ്യാസ രീതികൾ പരിശീലിക്കാം.
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