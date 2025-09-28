Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Health News
    Health News
    Posted On
    date_range 28 Sept 2025 7:36 AM IST
    Updated On
    date_range 28 Sept 2025 7:36 AM IST

    ഈ ​10 ശീ​ല​ങ്ങ​ൾ നി​ങ്ങ​ളു​ടെ ത​ല​ച്ചോ​റി​നെ ത​ക​ർ​ക്കും

    representative image
    camera_altപ്രതീകാത്മക ചിത്രം

    ​മ്മു​ടെ ശ​രീ​ര​ത്തി​ലെ ഏ​റ്റ​വും പ്ര​ധാ​ന​പ്പെ​ട്ട അ​വ​യ​വ​ങ്ങ​ളി​ലൊ​ന്നാ​ണ് ത​ല​ച്ചോ​റ്. ഓ​ർ​മ, ബു​ദ്ധി, മാ​ന​സി​കാ​വ​സ്ഥ തു​ട​ങ്ങി നി​ര​വ​ധി കാ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ കൈ​കാ​ര്യം ചെ​യ്യു​ന്ന​ത് ത​ല​ച്ചോ​റാ​ണ്. അ​തു​കൊ​ണ്ട് ത​ന്നെ മ​സ്തി​ഷ്ക​ത്തി​ന്‍റെ ആ​രോ​ഗ്യം കാ​ത്ത് സൂ​ക്ഷി​ക്കേ​ണ്ട​ത് ശാ​രീ​രി​ക, മാ​ന​സി​ക സു​സ്ഥി​തിക്ക്​ അ​ത്യ​ന്താ​പേ​ക്ഷി​ത​മാ​ണ്.

    എ​ന്നാ​ൽ, ആ​ധു​നി​ത​ക​യു​ഗ​ത്തി​ൽ ന​മ്മ​ൾ അ​റി​ഞ്ഞോ അ​റി​യാ​തെ​യോ നി​ത്യ​വും ചെ​യ്യു​ന്ന പ​ല​കാ​ര്യ​ങ്ങ​ളും ത​ല​ച്ചോ​റി​നെ ന​ശി​പ്പി​ച്ചു​കൊ​ണ്ടി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണെ​ന്ന് മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ് ന​ൽ​കു​ക​യാ​ണ് ആ​രോ​ഗ്യ വി​ദ​ഗ്ധ​ർ. ഇ​ത്ത​ര​ത്തി​ൽ ത​ല​ച്ചോ​റി​നെ ന​ശി​പ്പി​ക്കു​ന്ന ചി​ല ശീ​ല​ങ്ങ​ൾ താ​ഴെ ന​ൽ​കി​യി​രി​ക്കു​ന്നു.

    01) ഉ​റ​ക്കം ന​ഷ്ട​പ്പെ​ടു​ന്ന​ത്- ഉ​റ​ങ്ങു​മ്പോ​ഴാ​ണ് ശ​രീ​ര​ത്തി​ലെ അ​വ​യ​വ​ങ്ങ​ളെ​ല്ലാം വി​ശ്ര​മി​ക്കു​ന്ന​തും വി​ഷ​വ​സ്തു​ക്ക​ളെ നി​ർവീര്യ​മാ​ക്കു​ന്ന​തു​മെ​ല്ലാം. സ്ഥി​ര​മാ​യി ഗു​ണ​നി​ല​വാ​ര​മു​ള്ള ഉ​റ​ക്കം ന​ഷ്ട​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​ത് ഈ ​പ്ര​ക്രി​യ​ക​ളെ ത​കി​ടം മ​റി​ക്കു​ന്ന​തി​നു പു​റ​മേ, ഓ​ർ​മ​ക്കു​റ​വ്, ശ്ര​ദ്ധ​യി​ല്ലാ​യ്മ, തീ​രു​മാ​നം എ​ടു​ക്കു​ന്ന​തി​ലെ ബു​ദ്ധി​മു​ട്ട് എ​ന്നി​വ​യ്ക്കും കാ​ര​ണ​മാ​കു​ന്നു.

    02) ദീ​ർ​ഘ​നേ​രം ഇ​രി​ക്കു​ന്ന​ത്- ദീ​ർ​ഘ​നേ​രം ഇ​രി​ക്കു​ന്ന​ത് ത​ല​ച്ചോ​റി​ലേ​ക്കു​ള്ള ര​ക്ത​യോ​ട്ടം കു​റ​ക്കുക​യും ത​ല​ച്ചോ​റി​ലെ ഹി​പ്പോ​കാ​മ്പ​സ് എ​ന്ന ഭാ​ഗം ചു​രു​ങ്ങു​ന്ന​തി​നും കാ​ര​ണ​മാ​കു​ന്നു.

    03) നി​ര​ന്ത​ര​മാ​യ മ​ൾ​ട്ടി​ടാ​സ്കി​ങ്- നി​ര​ന്ത​രം വ്യ​ത്യ​സ്ത പ്ര​വൃ​ത്തി​ക​ൾ മാ​റി മാ​റി ചെ​യ്യു​ന്ന​ത് കാ​ര്യ​ക്ഷ​മ​ത, ശ്ര​ദ്ധാ പ​രി​ധി, വ​ർ​ക്കി​ങ് മെ​മ്മ​റി എ​ന്നി​വ കു​റ​യാ​ൻ കാ​ര​ണ​മാ​കു​ന്നു.

    04) അ​നാ​രോ​ഗ്യ​ക​ര​മാ​യ ഭ​ക്ഷ​ണ​ശീ​ലം - ടി​ന്നി​ല​ട​ച്ച​തും പ​ഞ്ച​സാ​ര കൂ​ടു​ത​ലു​ള്ള​തു​മാ​യ ഭ​ക്ഷ​ണ​ക്ര​മം ത​ല​ച്ചോ​റി​ലെ കോ​ശ​ങ്ങ​ളെ ദോ​ഷ​ക​ര​മാ​യി ബാ​ധി​ക്കു​ന്നു.

    05) സ​മ്മ​ർ​ദം- സ​മ്മ​ർ​ദം ശ​രീ​ര​ത്തി​ൽ കോ​ർ​ട്ടി​സോ​ളി​ന്‍റെ ഉ​ൽപാ​ദ​നം വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കും. ഇ​ത് ഹി​പ്പോ​കാ​മ്പ​സി​നെ ത​ക​രാ​റി​ലാ​ക്കു​ക​യും, ഓ​ർ​മ​ശ​ക്തി ദു​ർ​ബ​ല​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക​യും, ഉ​റ​ക്കം ത​ട​സ്സ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്നു.

    06) സാ​മൂ​ഹി​ക​മാ​യ ഒ​റ്റ​പ്പെ​ട​ൽ- സാ​മൂ​ഹി​ക ഇ​ട​പെ​ട​ലു​ക​ളു​ടെ അ​ഭാ​വം വി​ഷാ​ദ​ത്തി​നും വൈ​ജ്ഞാ​നി​ക ശേ​ഷി കു​റ​യു​ന്ന​തി​നു​മു​ള്ള സാ​ധ്യ​ത വ​ർ​ധിപ്പി​ക്കു​ന്നു.

    07) ഹെ​ഡ്‌​ഫോ​ണു​ക​ൾ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച് ഉ​ച്ച​ത്തി​ലു​ള്ള സം​ഗീ​തം കേ​ൾ​ക്കു​ന്ന​ത് - ഇ​ത് കേ​ൾ​വി​ക്കു​റ​വി​ന് കാ​ര​ണ​മാ​കു​ന്നു. കൂ​ടാ​തെ, ത​ല​ച്ചോ​റി​ന്റെ ആ​യാ​സ​വും ഡി​മെ​ൻ​ഷ്യ​ക്കുള്ള സാ​ധ്യ​ത​യും വ​ർ​ധിപ്പി​ക്കു​ന്നു.

    08) മാ​ന​സി​ക ഉ​ത്തേ​ജ​നം കു​റ​യു​ന്ന​ത് - വൈ​ജ്ഞാ​നി​ക വെ​ല്ലു​വി​ളി​ക​ൾ കു​റ​യു​ന്ന​ത് നാ​ഡീ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളെ ദു​ർ​ബ​ല​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക​യും വൈ​ജ്ഞാ​നി​ക ശേ​ഷി കു​റ​ക്കുക​യും ചെ​യ്യു​ന്നു.

    09) ആ​വ​ശ്യ​ത്തി​ന് വെ​ള്ളം കു​ടി​ക്കാ​ത്ത​ത് - നി​ർ​ജലീ​ക​ര​ണം ത​ല​ച്ചോ​റി​ലേ​ക്കു​ള്ള ര​ക്ത​യോ​ട്ടം, ശ്ര​ദ്ധ, ഓ​ർ​മ​ശ​ക്തി എ​ന്നി​വ കു​റ​ക്കുന്നു.

    10) ഉ​റ​ങ്ങു​ന്ന​തി​നു​മു​മ്പ് അ​മി​ത​യാ​യി സ്ക്രീ​നി​ലേ​ക്ക് നോ​ക്കു​ന്ന​ത് -ഫോ​ൺ സ്ക്രീ​നു​ക​ളി​ലെ നീ​ല വെ​ളി​ച്ചം മെ​ലാ​ടോ​ണി​ൻ ഉ​ൽപാ​ദ​നം കു​റ​ക്കും. ഇ​ത് ഉ​റ​ക്ക​ത്തി​ന്റെ ഗു​ണ​നി​ല​വാ​ര​ത്തെ​യും ഓ​ർ​മ​ക​ളു​ടെ ഏ​കീ​ക​ര​ണ​ത്തെ​യും ത​ട​സ്സ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്നു.

    TAGS:brainUnhealthy HabitsHealth NewsHealth and Fitness
