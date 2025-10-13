Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Health News
    Posted On
    date_range 13 Oct 2025 7:02 AM IST
    Updated On
    date_range 13 Oct 2025 7:02 AM IST

    ഇമോഷൻ ഒരു മോശം കാര്യമല്ല; പ​ക്ഷേ വേണം ‘ഇമോഷനൽ ഫിറ്റ്നസ്’

    ഇമോഷൻ ഒരു മോശം കാര്യമല്ല; പ​ക്ഷേ വേണം ‘ഇമോഷനൽ ഫിറ്റ്നസ്’
    ഫി​റ്റ്ന​സി​നെ​ക്കു​റി​ച്ച് ചി​ന്തി​ക്കു​മ്പോ​ൾ ജി​മ്മും ട്രാ​ക് സ്യൂ​ട്ടും മാ​റ്റു​മെ​ല്ലാ​മുള്ള ചി​ത്രമല്ലേ മ​ന​സ്സി​ലേ​ക്കു വ​രു​ന്നത്. എ​ന്നാ​ൽ ആ ​ഫി​റ്റ്ന​സി​നെ​ക്കു​റി​ച്ച​ല്ല ഇനി പ​റ​യു​ന്ന​ത്. സ്ഥി​ര​മാ​യ വ്യാ​യാ​മ​ത്തി​ലൂ​ടെ മ​സി​ലു​ക​ളെ ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തു​പോ​ലെ ന​മ്മു​ടെ മാ​ന​സി​ക സൗ​ഖ്യ​വും സ്ഥി​ര​മാ​യ പ​രി​ശീ​ല​നം ആ​വ​ശ്യ​​പ്പെ​ടു​ന്നു​ണ്ട്. ഇ​തി​നെ ‘ഇ​മോ​ഷ​ന​ൽ ഫി​റ്റ്ന​സ്’ എ​ന്നു വി​ളി​ക്കാം. ശാ​രീ​രി​ക ഫി​റ്റ്ന​സ് ​പോ​ല​ത്ത​ന്നെ ഇ​തും ഒ​രു ദി​വ​സം​​കൊ​ണ്ട് കൈ​വ​രി​ക്കാ​നാ​കു​ന്ന​ത​ല്ല. സ​മ​യ​വും അ​ധ്വാ​ന​വും ചെ​ല​വി​ട്ട് നേ​ടി​യെ​ടു​ക്കേ​ണ്ട​താ​ണ്. വ​ർ​ക്കൗ​ട്ട് സ​മ​യം ക്ര​മീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന​പോ​ലെ ന​മ്മു​ടെ വൈ​കാ​രി​ക നി​ല സ്വ​യം പ​രി​ശോ​ധി​ക്കാ​നും വി​ല​യി​രു​ത്താ​നും മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്താ​നും സ​മ​യം നി​ശ്ച​യി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് ലൈ​ഫ് കോ​ച്ചു​മാ​ർ പ​റ​യു​ന്നു.

    ‘‘ഒ​ട്ടേ​റെ പേ​ർ​ക്ക് മെ​ന്റ​ർ​ഷി​പ് ന​ൽ​കി​യ​തി​ന്റെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ൽ പറയട്ടെ, പ്ര​ഫ​ഷ​ന​ൽ വി​ജ​യം കൈ​വ​രി​ച്ച​വ​രെ​ല്ലാം അ​തീ​വ കാ​ര്യ​ക്ഷ​മ​ത​യു​ള്ള സ്കി​ൽ ഉ​ള്ള​വ​രാ​ണെ​ന്ന് ഞാ​ൻ ക​രു​തു​ന്നി​ല്ല. മ​റി​ച്ച്, അ​വരെല്ലാം ക​രു​ത്തു​റ്റ വൈ​കാ​രി​ക അ​തി​ജീ​വ​ന ശേ​ഷി ഉ​ള്ളവരാണ്’’ -പ്ര​മു​ഖ മെ​ന്റ​റി​ങ് സ്ഥാ​പ​ന മേ​ധാ​വി അ​ബ്ദു​ൽ നാ​സി​ർ ശൈ​ഖ് പ​റ​യു​ന്നു.

    ഇ​മോ​ഷ​നെ നി​യ​ന്ത്രി​ക്കാ​ൻ വ​ഴി​ക​ളു​ണ്ട്

    സ്വ​യം അ​വ​ബോ​ധം എ​ന്ന വാം​അ​പ്: ജി​മ്മി​ൽ വെ​യ്റ്റ് ലി​ഫ്റ്റി​നു മു​മ്പ് നാം ​വാം​അ​പ് ചെ​യ്യാ​റു​ള്ള പോ​ലെ സ്വ​ന്ത​ത്തെ​ക്കു​റി​ച്ചു​ള്ള അവബോ​ധം ശ​രി​യാ​ക്കി വെ​ക്കു​ന്ന​താ​ണ് ഇ​മോ​ഷ​ന​ൽ ഫി​റ്റ്ന​സി​ലെ വാം​അ​പ്. ചി​ന്താ​ഗ​തി നി​യ​ന്ത്ര​ണം എ​ന്ന പ്ര​ധാ​ന പ​രി​ശീ​ല​നം: വൈ​കാ​രി​ക​മാ​യി, ഏ​റ്റ​വും പ്ര​ധാ​ന പ​രി​ശീ​ല​നം എ​ന്ന​ത് ന​മ്മു​ടെ ചി​ന്താ​ഗ​തി നി​യ​ന്ത്ര​ണ​മാ​ണ്. ഒ​രു ടീം ​ലീ​ഡ​ർ ത​ന്റെ ടീ​മി​ന്റെ പ​രാ​ജ​യ​പ്പെ​ട്ട പ്രോ​ജ​ക്ടി​നെ ഒ​രു പ​ഠ​ന നി​ക്ഷേ​പ​മാ​യി ക​ണ്ട​പ്പോ​ൾ, ‘കു​റ്റ​പ്പെ​ടു​ത്ത​ൽ’ അ​ന്ത​രീ​ക്ഷം ഒ​ഴി​വാ​ക്കാ​നും കു​റെ കാ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്താ​നും സാ​ധി​ച്ചു. അ​തി​ലൂ​​ടെ ടീ​മി​നെ മി​ക​വി​ലെ​ത്തി​ക്കാ​ൻ സാ​ധി​ച്ചു.

    എ​ൻ​ഡ്യു​റ​ൻ​സ് എ​ന്ന മ​നോ​നി​യ​ന്ത്ര​ണം: ജി​മ്മി​ലെ എ​ൻ​ഡ്യു​റ​ൻ​സ് ​ട്രെ​യി​നി​ങ് എ​ന്ന​ത്, ദീ​ർ​ഘ​നേ​രം വ​ർ​ക്കൗ​ട്ട് ചെ​യ്യാ​നു​ള്ള, പേ​ശി​ക​ളു​ടെ​യും കാ​ർ​ഡി​യോ​വാ​സ്കു​ലാ​ർ സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും ക​ഴി​വാ​ണ്. അ​തു​പോ​ലെ, മ​നോ​നി​യ​ന്ത്ര​ണ​മെ​ന്ന​ത് ജീ​വി​ത​ത്തി​ൽ പ്ര​തീ​ക്ഷി​ക്കാ​ത്ത വെ​ല്ലു​വി​ളി സ​മ​യ​ത്തു​പോ​ലും മ​ന​സ്സി​നെ ശാ​ന്ത​മാ​യി നി​ല​നി​ർ​ത്താ​നു​ള്ള ക​ഴി​വാ​ണ്. ആ​ഴ​ത്തി​ലു​ള്ള ശ്വാ​സോ​ച്ഛ്വാ​സം, ജേണലിങ്, പ്ര​കൃ​തി​യി​ൽ നേ​രം ചെ​ല​വാ​ക്ക​ൽ തു​ട​ങ്ങിയവ, വി​കാ​ര​ങ്ങ​ളെ ശാ​ന്ത​മാ​യി കൈ​കാ​ര്യം ചെ​യ്യാ​ൻ സ​ഹാ​യി​ക്കു​ന്നു.

    റി​ക്ക​വ​റി എ​ന്ന ആ​ത്മ​പ​രി​ശോ​ധ​ന: വ​ർ​ക്കൗ​ട്ടി​നു​ശേ​ഷം ശ​രി​യാ​യ വി​​ശ്ര​മം അ​നി​വാ​ര്യ​മാ​ണ് എ​ന്ന​പോ​ലെ മാ​ന​സി​ക​മാ​യ റി​ക്ക​വ​റി​ക്കും വി​ശ്ര​മ​വും ആ​ത്മ​പ​രി​ശോ​ധ​ന​യും അ​നി​വാ​ര്യ​മാ​ണ്. പ്രി​യ​പ്പെ​ട്ട​വ​ർ​ക്കൊ​പ്പം ചെ​ല​വ​ഴി​ക്കു​ന്ന സ​മ​യം, ഹോ​ബി​ക​ൾ, അ​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ ന​ശ്ശ​ബ്ദ​മാ​യി ഇ​രി​ക്കു​ന്ന​തു​പോ​ലും ഈ ​റി​ക്ക​വ​റി​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​ണ്. ചു​രു​ക്ക​ത്തി​ൽ, അ​നു​ഭ​വ​ങ്ങ​ളെ ജ്ഞാ​ന​മാ​യി മാ​റ്റു​ന്ന​ത് ആ​ത്മ​പ​രി​ശോ​ധ​ന​യാ​ണ്.

    സ്ഥി​ര​ത​യി​ലൂ​ടെ ജ​യം: മാ​സ​ത്തി​ൽ ഒ​രു പ്രാ​വ​ശ്യം വ്യാ​യാ​മം ചെ​യ്താ​ൽ ശ​രീ​രം ഫി​റ്റാ​കു​മെ​ന്ന് ആ​രും ക​രു​തി​ല്ല​ല്ലോ. അ​തു​പോ​ലെ​യാ​ണിതും. മാ​ന​സി​ക​മാ​യ ക​രു​ത്തും ദി​വ​സേ​ന​യു​ള്ള ചെ​റി​യ പ​രി​ശീ​ല​ന​ങ്ങ​ളി​ലൂ​ടെ​യാ​ണ് കൈ​വ​രി​ക്കാ​നാ​കു​ക. കൃ​ത​ജ്ഞ​ത ശീ​ലം, അ​ർ​ഥ​പൂ​ർ​ണ​മാ​യ സം​ഭാ​ഷ​ണ​ങ്ങ​ൾ, ശ്ര​ദ്ധ​യോ​ടെ ചെ​ല​വ​ഴി​ക്കു​ന്ന നി​മി​ഷ​ങ്ങ​ൾ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ നി​ങ്ങ​ളു​ടെ മാ​ന​സി​ക പേ​ശി​ക​ൾ സ​ജീ​വ​മാ​ക്കു​ന്നു.

    വേ​ഗ​ത്തെ​യും റി​സ​ൽ​ട്ടി​നെ​യും വി​ജ​യ​ത്തി​ന്റെ അ​ള​വാ​യി ക​ണ​ക്കാ​ക്കു​ന്ന ഈ ​ലോ​ക​ത്ത്, മാ​ന​സി​ക ഫി​റ്റ്‌​ന​സ് നി​ങ്ങ​ളെ അ​ൽ​പം സ്ലോ ​ആ​കാ​നും വ്യ​ക്ത​ത​യോ​ടെ ചി​ന്തി​ക്കാ​നും ക​രു​ത്ത് ത​രും. സ്വ​ന്ത​ത്തോ​ടും മ​റ്റു​ള്ള​വ​രോ​ടും ആ​ഴ​ത്തി​ൽ ക​ണ​ക്ട് ആ​കാ​നും അ​ത് സ​ഹാ​യി​ക്കും. ഇ​മോ​ഷ​ന​ൽ ഫി​റ്റ്ന​സ് ആ​ഡം​ബ​ര​മ​ല്ല, അ​ത്യാ​വ​ശ്യ​മാ​ണ്.

