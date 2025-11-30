Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightHealth & Fitnesschevron_rightHealth Newschevron_rightബേ​ണൗ​ട്ട്:...
    Health News
    Posted On
    date_range 30 Nov 2025 2:31 PM IST
    Updated On
    date_range 30 Nov 2025 2:50 PM IST

    ബേ​ണൗ​ട്ട്: ല​ക്ഷ​ണ​ങ്ങ​ളും പ്ര​തി​രോ​ധ​വും

    text_fields
    bookmark_border
    ബേ​ണൗ​ട്ട്: ല​ക്ഷ​ണ​ങ്ങ​ളും പ്ര​തി​രോ​ധ​വും
    cancel

    ഡോ. ലിസ്സി ഷാജഹാൻ

    മനഃശാസ്ത്രജ്ഞ, ലൈഫ് കോച്ച്, സെലിബ്രിറ്റി കോച്ച്, എഴുത്തുകാരി

    ബേ​ണൗ​ട്ട് എ​ന്നാ​ല്‍ ദീ​ര്‍ഘ​കാ​ല സ​മ്മ​ര്‍ദ്ദ​ത്തി​ന്‍റെ ഫ​ല​മാ​യി ഉ​ണ്ടാ​കു​ന്ന മാ​ന​സി​ക, ശാ​രീ​രി​ക, വൈ​കാ​രി​ക ക്ഷീ​ണ​മാ​ണ്. ആ​ധു​നി​ക ജീ​വി​ത​ത്തി​ന്‍റെ വേ​ഗ​ത​യും ആ​വ​ശ്യ​ങ്ങ​ളും കാ​ര​ണം ബേ​ണൗ​ട്ട് എ​ന്ന പ്ര​തി​ഭാ​സം ഇ​ന്ന് സാ​ധാ​ര​ണ​മാ​യി​രി​ക്കു​ന്നു. ഇ​ത് ജോ​ലി​സ്ഥ​ല​ത്തോ വ്യ​ക്തി​പ​ര​മാ​യ ജീ​വി​ത​ത്തി​ലോ ഉ​ണ്ടാ​കാം. ലോ​കാ​രോ​ഗ്യ സം​ഘ​ട​ന (WHO) ബേ​ണൗ​ട്ടി​നെ ഒ​രു തൊ​ഴി​ല്‍പ​ര​മാ​യ പ്ര​തി​ഭാ​സ​മാ​യാ​ണ് അം​ഗീ​ക​രി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. എ​ന്നാ​ല്‍ ഇ​ത് വ്യ​ക്തി​ജീ​വി​ത​ത്തി​ലും സം​ഭ​വി​ക്കാ​റു​ണ്ട്.

    ബേ​ണൗ​ട്ടി​ന്‍റെ ല​ക്ഷ​ണ​ങ്ങ​ള്‍ തി​രി​ച്ച​റി​യാം

    ബേ​ണൗ​ട്ട് പെ​ട്ടെ​ന്ന് ഉ​ണ്ടാ​കു​ന്ന​ത​ല്ല. അ​ത് ക്ര​മേ​ണ വി​ക​സി​ക്കു​ന്ന​താ​ണ്. ഇ​ത് ശാ​രീ​രി​ക​വും വൈ​കാ​രി​ക​വും പെ​രു​മാ​റ്റ​പ​ര​മാ​യ കാ​ര്യ​ങ്ങ​ളി​ലും ല​ക്ഷ​ണ​ങ്ങ​ള്‍ പ്ര​ക​ടി​പ്പി​ക്കാ​റു​ണ്ട്.

    ശാ​രീ​രി​ക ല​ക്ഷ​ണ​ങ്ങ​ള്‍ : തു​ട​ര്‍ച്ച​യാ​യ ക്ഷീ​ണം, ഉ​റ​ക്ക​ക്കു​റ​വ്, ത​ല​വേ​ദ​ന, പേ​ശി​വേ​ദ​ന, രോ​ഗ​പ്ര​തി​രോ​ധ​ശേ​ഷി കു​റ​യ​ല്‍, അ​മി​ത​മാ​യ ഭ​ക്ഷ​ണ​മോ ഭ​ക്ഷ​ണ​മി​ല്ലാ​യ്മ​യോ.

    വൈ​കാ​രി​ക ല​ക്ഷ​ണ​ങ്ങ​ള്‍ : നി​രാ​ശ, അ​സ്വ​സ്ഥ​ത, ആ​വേ​ശ​ക്കു​റ​വ്, സ്വ​യം​മൂ​ല്യ​ത്തി​ന്റെ കു​റ​വ്, ക്ഷോ​ഭം, വി​ഷാ​ദം.

    പെ​രു​മാ​റ്റ​പ​ര​മാ​യ ല​ക്ഷ​ണ​ങ്ങ​ള്‍ : ജോ​ലി​യി​ലോ ബ​ന്ധ​ങ്ങ​ളി​ലോ താ​ല്‍പ്പ​ര്യ​ക്കു​റ​വ്, ഒ​റ്റ​പ്പെ​ട​ല്‍, അ​മി​ത​മാ​യ മ​ദ്യ​പാ​ന​വും പു​ക​വ​ലി​യും, ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​ത്ത​ങ്ങ​ള്‍ അ​വ​ഗ​ണി​ക്ക​ല്‍.

    ഈ ​ല​ക്ഷ​ണ​ങ്ങ​ള്‍ തി​രി​ച്ച​റി​ഞ്ഞാ​ല്‍, അ​ത് ബേ​ണൗ​ട്ടി​ന്‍റെ തു​ട​ക്ക​മാ​ണെ​ന്ന് മ​ന​സ്സി​ലാ​ക്കി ന​ട​പ​ടി​ക​ള്‍ സ്വീ​ക​രി​ക്കാം.

    ജോ​ലി​സ്ഥ​ല​ത്തെ ബേ​ണൗ​ട്ട്

    ജോ​ലി​സ്ഥ​ല​ത്തെ ബേ​ണൗ​ട്ട് പ​ല​പ്പോ​ഴും അ​മി​ത​ജോ​ലി, അ​വ്യ​ക്ത​മാ​യ റോ​ളു​ക​ള്‍, പി​ന്തു​ണ​യി​ല്ലാ​യ്മ, അം​ഗീ​കാ​ര​ക്കു​റ​വ് എ​ന്നി​വ​യാ​ല്‍ ഉ​ണ്ടാ​കു​ന്നു. ഐ ​ടി, ആ​രോ​ഗ്യ​രം​ഗം, അ​ധ്യാ​പ​നം തു​ട​ങ്ങി​യ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ല്‍ ഇ​ത് കൂ​ടു​ത​ലാ​ണ്. ജോ​ലി-​ജീ​വി​ത സ​ന്തു​ല​നം ന​ഷ്ട​പ്പെ​ടു​മ്പോ​ള്‍, ഉ​ല്‍പ്പാ​ദ​ന​ക്ഷ​മ​ത കു​റ​യു​ക​യും, അ​സ​ന്തു​ഷ്ടി വ​ര്‍ധി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്നു. പ​ഠ​ന​ങ്ങ​ള്‍ പ്ര​കാ​രം, ബേ​ണൗ​ട്ട് കാ​ര​ണം ജോ​ബ് ടേ​ണോ​വ​ര്‍ വ​ര്‍ധി​ക്കു​ന്നു, ഇ​ത് സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ള്‍ക്കും വ്യ​ക്തി​ക​ള്‍ക്കും ന​ഷ്ട​മാ​ണ്.

    വ്യ​ക്തി ജീ​വി​ത​ത്തി​ലെ ബേ​ണൗ​ട്ട്

    ഇ​ത് കു​ടും​ബ​ബ​ന്ധ​ങ്ങ​ള്‍, സാ​മ്പ​ത്തി​ക സ​മ്മ​ര്‍ദ്ദം, ആ​രോ​ഗ്യ​പ്ര​ശ്‌​ന​ങ്ങ​ള്‍ എ​ന്നി​വ​യാ​ല്‍ ഉ​ണ്ടാ​കാം. ഉ​ദാ​ഹ​ര​ണ​ത്തി​ന്, ര​ക്ഷാ​ക​ര്‍ത്താ​ക്ക​ള്‍ക്കോ സു​ഹൃ​ത്തു​ക്ക​ള്‍ക്കോ ഉ​ണ്ടാ​കു​ന്ന 'കെ​യ​ര്‍ഗി​വ​ര്‍ ബേ​ണൗ​ട്ട്' സാ​ധാ​ര​ണ​മാ​ണ്. ഇ​ത് സ്വ​യം പ​രി​ച​ര​ണ​ത്തി​ന്റെ അ​ഭാ​വം കാ​ര​ണ​മാ​ണ് ഉ​ണ്ടാ​കു​ന്ന​ത്. വ്യ​ക്തി​ഗ​ത ബേ​ണൗ​ട്ട് ബ​ന്ധ​ങ്ങ​ളെ ബാ​ധി​ക്കു​ക​യും, മാ​ന​സി​കാ​രോ​ഗ്യ പ്ര​ശ്‌​ന​ങ്ങ​ള്‍ക്ക് വ​ഴി​യൊ​രു​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്നു.

    പ്ര​തി​രോ​ധ മാ​ർ​ഗ്ഗ​ങ്ങ​ൾ

    ബേ​ണൗ​ട്ട് ത​ട​യാ​ന്‍ പ്രാ​യോ​ഗി​ക​മാ​യ വ​ഴി​ക​ൾ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യും.

    1. സ​ന്തു​ലി​ത ജീ​വി​തം : ജോ​ലി സ​മ​യം നി​ശ്ച​യി​ക്കു​ക. ജോ​ലി​ക്കാ​യി ആ​വ​ശ്യ​ത്തി​ൽ അ​ധി​കം സ​മ​യം ചി​ല​വ​ഴി​ച്ചു വ്യ​ക്തി ജീ​വി​ത​ത്തി​നു സ​മ​യം ഇ​ല്ലാ​തെ വ​രു​ന്ന അ​വ​സ്ഥ ഉ​ണ്ടാ​ക​രു​ത്.

    2. ‘നോ’ ​പ​റ​യാ​ന്‍ പ​ഠി​ക്കു​ക: താ​ല്പ​ര്യം ഇ​ല്ലാ​ത്ത, നി​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ആ​വ​ശ്യ​മി​ല്ലാ​ത്ത കാ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് നോ ​പ​റ​യാ​ൻ ശീ​ലി​ക്കു​ക. മ​റ്റു​ള്ള​വ​രു​ടെ നി​ർ​ബ​ന്ധ​ത്തി​ന്റെ പേ​രി​ൽ നി​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ഇ​ഷ്ട​മി​ല്ലാ​ത്ത കാ​ര്യം ചെ​യ്യേ​ണ്ടി വ​ര​രു​ത്.

    3. സ്വ​യം പ​രി​ച​ര​ണം: ദി​വ​സ​വും വ്യാ​യാ​മം, ആ​രോ​ഗ്യ​ക​ര​മാ​യ ഭ​ക്ഷ​ണം, മ​തി​യാ​യ ഉ​റ​ക്കം എ​ന്നി​വ ശീ​ലി​ക്കു​ക. സ്വ​യം പ​രി​പാ​ല​ന​ത്തി​നു സ​മ​യം ക​ണ്ടെ​ത്തു​ക.

    4. സ​മ്മ​ര്‍ദ്ദ മാ​നേ​ജ്‌​മെ​ന്‍റ്​ : മെ​ഡി​റ്റേ​ഷ​ന്‍, യോ​ഗ, ഹോ​ബി​ക​ള്‍ എ​ന്നി​വ പ​രി​ശീ​ലി​ക്കു​ക.

    5. പി​ന്തു​ണ തേ​ടു​ക : സു​ഹൃ​ത്തു​ക്ക​ളു​മാ​യോ പ്രൊ​ഫ​ഷ​ണ​ലു​ക​ളു​മാ​യോ സം​സാ​രി​ക്കു​ക. ജോ​ലി​സ്ഥ​ല​ത്ത് മാ​നേ​ജ​രോ​ട് / സീ​നി​യ​ർ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​നോ​ട് പ്ര​ശ്‌​ന​ങ്ങ​ള്‍ ച​ര്‍ച്ച ചെ​യ്യു​ക.

    6. ല​ക്ഷ്യ​ങ്ങ​ള്‍ നി​ശ്ച​യി​ക്കു​ക : ചെ​റി​യ, നേ​ടാ​വു​ന്ന ല​ക്ഷ്യ​ങ്ങ​ള്‍ വെ​ക്കു​ക​യും വി​ജ​യ​ങ്ങ​ള്‍ ആ​ഘോ​ഷി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യു​ക.

    മ​റി​ക​ട​ക്കാ​നു​ള്ള വ​ഴി​ക​ൾ

    ബേ​ണൗ​ട്ട് ഉ​ണ്ടാ​യാ​ല്‍, പു​ന​രു​ദ്ധാ​ര​ണ​ത്തി​ന് സ​മ​യ​മെ​ടു​ക്കും. ഇ​നി​പ്പ​റ​യു​ന്ന കാ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ അ​തി​നു സ​ഹാ​യി​ക്കും.

    1. വി​ശ്ര​മം : ലീ​വ് എ​ടു​ക്കു​ക. ജോ​ലി​യി​ല്‍ നി​ന്ന് വി​ട്ടു​നി​ല്‍ക്കു​ക.

    2. കാ​ര​ണ​ങ്ങ​ള്‍ വി​ശ​ക​ല​നം ചെ​യ്യു​ക : ബേ​ണൗ​ട്ടി​ന്റെ കാ​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ തി​രി​ച്ച​റി​യു​ക​യും മാ​റ്റ​ങ്ങ​ള്‍ വ​രു​ത്തു​ക​യും ചെ​യ്യു​ക.

    3. പ്രൊ​ഫ​ഷ​ണ​ല്‍ സ​ഹാ​യം : തെ​റാ​പ്പി​സ്റ്റി​നോ​ടോ കൗ​ണ്‍സി​ല​റോ​ടോ സം​സാ​രി​ക്കു​ക. കോ​ഗ്‌​നി​റ്റീ​വ് ബി​ഹേ​വി​യ​റ​ല്‍ തെ​റാ​പ്പി (CBT) ഫ​ല​പ്ര​ദ​മാ​ണ്.

    4. പോ​സി​റ്റീ​വ് ശീ​ല​ങ്ങ​ള്‍ : ദി​ന​ച​ര്യ​യി​ൽ പോ​സി​റ്റീ​വ് മാ​റ്റ​ങ്ങ​ള്‍ കൊ​ണ്ടു​വ​രി​ക. ഉ​ദാ​ഹ​ര​ണ​ത്തി​ന് ജേ​ണ​ലി​ങ്.

    5. പി​ന്തു​ണാ സ​മൂ​ഹം: കു​ടും​ബം, സു​ഹൃ​ത്തു​ക്ക​ള്‍ അ​ല്ലെ​ങ്കി​ല്‍ സ​പ്പോ​ര്‍ട്ട് ഗ്രൂ​പ്പു​ക​ള്‍ സ​ഹാ​യി​ക്കും. ബേ​ണൗ​ട്ട് ഒ​രു ദൗ​ര്‍ബ​ല്യ​മ​ല്ല. അ​ത് അ​മി​ത​ഭാ​ര​ത്തി​ന്‍റെ സൂ​ച​ന​യാ​ണ്. ഇ​ത് തി​രി​ച്ച​റി​ഞ്ഞ് ന​ട​പ​ടി​ക​ള്‍ സ്വീ​ക​രി​ച്ചാ​ല്‍, ആ​രോ​ഗ്യ​ക​ര​മാ​യ ജീ​വി​തം തി​രി​ച്ചു​പി​ടി​ക്കാം.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:HealthproblemsSymptomsprevention
    News Summary - Burnout: Symptoms and Prevention
    Similar News
    Next Story
    X