Madhyamam
    Mental Health
    date_range 30 Sept 2025 10:37 AM IST
    date_range 30 Sept 2025 10:37 AM IST

    മനസ്സും ചർമവും തമ്മിൽ എന്ത് ബന്ധം? ടെൻഷൻ അടിച്ചാൽ ചർമം വരളും

    dry skin
    മനസ്സും ചർമവും തമ്മിൽ ബന്ധമുണ്ട്. മാനസികവും വൈകാരികവുമായ പ്രയാസങ്ങളുടെ സ്വാധീനം ചർമത്തിൽ കാണാനാവും. മുഖക്കുരു, എക്സിമ പോലുള്ള ചർമപ്രശ്നങ്ങൾ തീവ്രമാകാൻ മാനസികമ്മർദ്ദം കാരണമാകും. ടെൻഷൻ വർധിക്കുമ്പോൾ ജലാംശം നിലനിർത്താനുള്ള ചർമത്തിന്റെ കഴിവ് കുറയുന്നു. ജലാംശം കുറയുമ്പോൾ ചർമം വരളുന്നു. ഇത് 'സൈക്കോഡെർമറ്റോളജി' (Psychodermatology) എന്ന ശാസ്ത്രശാഖയുടെ പ്രധാന പഠനവിഷയമാണ്. ​ടെൻഷൻ കൂടുമ്പോൾ ശരീരം കോർട്ടിസോൾ, അഡ്രിനാലിൻ തുടങ്ങിയ സ്ട്രെസ് ഹോർമോണുകൾ ഉത്പാദിപ്പിക്കും. ഈ ഹോർമോണുകൾ ചർമത്തിൽ പല മാറ്റങ്ങൾക്കും കാരണമാകും. ​

    ടെൻഷൻ കാരണം വരണ്ട ചർമം ഉണ്ടാകുന്നത് സാധാരണമാണ്. ഈ അവസ്ഥ ഒരു പരിധി വരെ നിയന്ത്രിക്കാൻ ടെൻഷൻ കുറക്കാനുള്ള വഴികൾ കണ്ടെത്തുന്നത് വളരെ പ്രധാനമാണ്. ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം കുടിക്കുക, നല്ല മോയിസ്ചറൈസർ ഉപയോഗിക്കുക, സമ്മർദ്ദം കുറക്കുന്ന ശീലങ്ങൾ പിന്തുടരുക എന്നിവയൊക്കെ സഹായകരമാകും. യോഗ, ധ്യാനം, വ്യായാമം, ആവശ്യത്തിന് ഉറക്കം എന്നിവയെല്ലാം ചർമ്മത്തിന്റെ ആരോഗ്യം മെച്ചപ്പെടുത്താൻ സഹായിക്കും.

    ടെൻഷൻ മുഖത്ത് ഉണ്ടാക്കുന്ന പ്രധാന മാറ്റങ്ങൾ

    സംരക്ഷണ പാളി ദുർബലമാക്കുന്നു: ചർമത്തിന്റെ ഏറ്റവും പുറമെയുള്ള പാളിയായ 'സ്ട്രേറ്റം കോർണിയം' (stratum corneum) ജലാംശം നിലനിർത്താൻ സഹായിക്കുന്ന ഒരു പ്രധാന സംരക്ഷണ പാളിയാണ്. അമിതമായ കോർട്ടിസോൾ ഉത്പാദനം ഈ പാളിയെ ദുർബലപ്പെടുത്തുകയും, തന്മൂലം ചർമത്തിൽ നിന്ന് ഈർപ്പം പെട്ടെന്ന് നഷ്ടപ്പെടുകയും ചെയ്യും.

    വെള്ളം നഷ്ടപ്പെടുന്നു: ടെൻഷൻ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ശരീരം കൂടുതൽ വിയർക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഇത് ശരീരത്തിലെ ജലാംശം കുറക്കും. ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം കുടിക്കാത്തപ്പോൾ ഈ നിർജ്ജലീകരണം ചർമത്തെ വരണ്ടതാക്കുന്നു.

    രക്തയോട്ടം കുറയുന്നു: സ്ട്രെസ് ഹോർമോണുകൾ ചർമത്തിലേക്കുള്ള രക്തയോട്ടം കുറക്കും. ഇത് ചർമ കോശങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായ പോഷകങ്ങളും ഓക്സിജനും ലഭിക്കുന്നത് തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു. ഇത് ചർമത്തിന്റെ ആരോഗ്യത്തെ ദോഷകരമായി ബാധിക്കാം.

    എണ്ണമയം: സമ്മർദ്ദം കൂടുമ്പോൾ കോർട്ടിസോൾ ഹോർമോണിന്റെ അളവ് വർധിക്കുന്നു. ഇത് സെബേഷ്യസ് ഗ്രന്ഥികളെ കൂടുതൽ എണ്ണ ഉത്പാദിപ്പിക്കാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നു. ഈ അധിക എണ്ണമയം ചർമത്തിലെ സുഷിരങ്ങൾ അടയുന്നതിനും മുഖക്കുരുഉണ്ടാകുന്നതിനും കാരണമാകുന്നു. ​ചുളിവുകൾ നേരത്തെ വരുന്നു: അമിത സമ്മർദ്ദം ചർമ്മത്തിന് ഇലാസ്തികത നൽകുന്ന കൊളാജൻ, എലാസ്റ്റിൻ എന്നിവയുടെ ഉത്പാദനം കുറക്കും. ഇത് ചർമം അയഞ്ഞുതൂങ്ങാനും നേർത്ത വരകളും ചുളിവുകളും നേരത്തെ വരാനും കാരണമാകും.

    മങ്ങിയ നിറം: സമ്മർദ്ദം രക്തയോട്ടം കുറക്കുന്നതിനാൽ, ചർമത്തിന് ആവശ്യമായ പോഷകങ്ങളും ഓക്സിജനും ലഭിക്കാതെ വരും. ഇത് മുഖത്തിന് തിളക്കം നഷ്ടപ്പെട്ട് മങ്ങിയതും ക്ഷീണിച്ചതുമായ രൂപം നൽകും.

    ​കണ്ണിനടിയിൽ കറുപ്പും വീക്കവും: ടെൻഷൻ കാരണം ഉറക്കം കുറയുന്നത് കണ്ണിനടിയിൽ കറുപ്പ് നിറം വരാൻ പ്രധാന കാരണമാണ്. കൂടാതെ കോർട്ടിസോളിന്റെ ഉയർന്ന അളവ് ശരീരത്തിൽ വെള്ളം കെട്ടിനിൽക്കാൻ ഇടയാക്കുകയും ഇത് കണ്ണിനടിയിൽ വീക്കം ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യും.

    ​ചൊറിച്ചിലും മറ്റ് ചർമ രോഗങ്ങളും: ടെൻഷൻ എക്സിമ, സോറിയാസിസ്, റോസേഷ്യ തുടങ്ങിയ നിലവിലുള്ള ചർമരോഗങ്ങളെ കൂടുതൽ വഷളാക്കും. കൂടാതെ, അമിതമായി ചൊറിച്ചിലും ചുവന്ന പാടുകളും ഉണ്ടാകാനും സാധ്യതയുണ്ട്.

    മുറിവുകൾ ഉണങ്ങാൻ താമസം: കോർട്ടിസോൾ ഹോർമോൺ ശരീരത്തിന്റെ രോഗപ്രതിരോധ ശേഷിയെ ബാധിക്കുന്നതിനാൽ ചെറിയ മുറിവുകളും പാടുകളും ഉണങ്ങാൻ സാധാരണയെക്കാൾ കൂടുതൽ സമയമെടുക്കും.

