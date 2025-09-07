Begin typing your search above and press return to search.
    7 Sept 2025 9:13 AM IST
    7 Sept 2025 9:13 AM IST

    എ​വി​ടെ​യെ​ങ്കി​ലും ഒ​ന്ന് ഉ​റ​ച്ചു നി​ൽ​ക്കാ​മോ?

    representative image
    പ്രതീകാത്മക ചിത്രം

    ഒ​രു തീ​രു​മാ​ന​മെ​ടു​ത്താ​ൽ അ​തി​ൽ ത​ന്നെ ഉ​റ​ച്ചു നി​ൽ​ക്കു​ന്ന​വ​രാ​ണോ നി​ങ്ങ​ൾ? അ​തോ മ​നം മാ​റ്റി, ആ ​തീ​രു​മാ​നം മാ​റ്റാ​റു​ണ്ടോ ? ചി​ല​ർ ഇ​ങ്ങ​നെ മ​നം മാ​റു​ന്ന​തും മ​റ്റു ചി​ല​ർ തീ​രു​മാ​ന​ത്തി​ൽ ഉ​റ​ച്ചു​നി​ൽ​ക്കു​ന്ന​തും എ​ന്തു​കൊ​ണ്ടാ​യി​രി​ക്കും ? ‘മെ​റ്റാ​കോ​ഗ്നി​ഷ​ൻ’ എ​ന്ന ആ​ശ​യം ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ചാ​ണ് ഇ​ത്ത​രം മ​നം മാ​റ്റ​ങ്ങ​ളു​ടെ കാ​ര​ണം ഗ​വേ​ഷ​ക​ർ വി​ശ​ദീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    മെ​റ്റാ​കോ​ഗ്നി​ഷ​ൻ എ​ന്ന​ത്, ന​മ്മ​ൾ എ​ത്ര ന​ന്നാ​യി ജോ​ലി ചെ​യ്യു​ന്നു​വെ​ന്ന് ന​മ്മെ അ​റി​യി​ക്കു​ന്ന മാ​ന​സി​ക​വും ജൈ​വ​ശാ​സ്ത്ര​പ​ര​വു​മാ​യ പ്ര​ക്രി​യ​ക​ളാ​ണ്. ന​മ്മ​ൾ ശ​രി​യാ​യ പാ​ത​യി​ലാ​ണോ അ​തോ നേ​ട്ടം കൈ​വ​രി​ക്കാ​ൻ കൂ​ടു​ത​ൽ പ​രി​ശ്ര​മ​ങ്ങ​ളു​ടെ ആ​വ​ശ്യ​മു​ണ്ടോ എ​ന്നൊ​ക്കെ ക​ണ്ടെ​ത്താ​ൻ സ​ഹാ​യി​ക്കു​ന്ന ന​മ്മു​ടെ ത​ന്നെ ആ​ന്ത​രി​ക ശ​ബ്ദ​മാ​ണി​ത്.

    ആ​ത്മ​വി​ശ്വാ​സ​ കുറ​വി​നാ​ൽ...

    ആ​ളു​ക​ൾ പ​ല​പ്പോ​ഴും ത​ങ്ങ​ളു​ടെ ആ​ദ്യ തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ൽ ആ​ത്മ​വി​ശ്വാ​സം കു​റ​യു​മ്പോ​ഴാ​ണ് മ​ന​സ്സ് മാ​റ്റാ​റു​ള്ള​ത്. വ​ള​രെ കു​റ​ച്ചു​പേ​രെ ഇ​ങ്ങ​നെ മ​ന​സ്സ് മാ​റ്റു​ന്നു​ള്ളൂ എ​ന്നാ​ണ് മ​നഃ​ശാ​സ്ത്ര ഗ​വേ​ഷ​ക​നാ​യ ഡ്രാ​ഗ​ൻ റേ​ഞ്ച​ലോ​വ് പ​റ​യു​ന്ന​ത്. അ​തും തീ​രെ ഉ​റ​പ്പി​ല്ലാ​ത്ത സാ​ഹ​ച​ര്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ മാ​ത്രം. ര​സ​ക​ര​മെ​ന്നു പ​റ​യ​ട്ടെ, ആ​ളു​ക​ൾ മ​ന​സ്സ് മാ​റ്റാ​ൻ തീ​രു​മാ​നി​ക്കു​മ്പോ​ൾ, അ​ത് മി​ക്ക​പ്പോ​ഴും മി​ക​ച്ച തീ​രു​മാ​ന​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്ക് ന​യി​ക്കു​ന്നു​വെ​ന്നും ഗ​വേ​ഷ​ക​ർ പ​റ​യു​ന്നു.

    നി​ങ്ങ​ളു​ടെ മ​ന​സ്സ് എ​പ്പോ​ൾ മാ​റ്റ​ണ​മെ​ന്ന് അ​റി​യാ​നു​ള്ള ക​ഴി​വി​നെ മെ​റ്റാ​കോ​ഗ്നി​റ്റീ​വ് സെ​ൻ​സി​റ്റി​വി​റ്റി എ​ന്ന് വി​ളി​ക്കു​ന്നു. സ​മ​യ​ത്തി​ന്‍റെ സ​മ്മ​ർ​ദ്ദ​ങ്ങ​ളി​ലാ​ണ് തീ​രു​മാ​ന​ങ്ങ​ൾ എ​ടു​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ ആ​ളു​ക​ൾ കൂ​ടു​ത​ൽ മി​ക​ച്ച​വ​രാ​വു​ന്ന​തെ​ന്നും റേ​ഞ്ച​ലോ​വി​ന്‍റെ​യും സ​ഹ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രു​ടെ​യും ഗ​വേ​ഷ​ണ​ത്തി​ൽ തെ​ളി​യി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്.

    നി​ങ്ങ​ൾ ഒ​രു തീ​രു​മാ​നം എ​ടു​ക്കു​മ്പോ​ൾ, ആ ​തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​നെ​ക്കു​റി​ച്ച് എ​ത്ര​ത്തോ​ളം ആ​ത്മ​വി​ശ്വാ​സ​മു​ണ്ടെ​ന്ന് മ​സ്തി​ഷ്കം വി​ല​യി​രു​ത്തു​ന്നു. നി​ങ്ങ​ളു​ടെ മെ​റ്റാ​കോ​ഗ്നി​ഷ​ൻ കു​റ​ഞ്ഞ ആ​ത്മ​വി​ശ്വാ​സം ക​ണ്ടെ​ത്തി​യാ​ൽ, അ​ത് മ​ന​സ്സി​ന്റെ മാ​റ്റ​ത്തി​ന് കാ​ര​ണ​മാ​കും. ഈ ​സ്വ​യം നി​രീ​ക്ഷ​ണം ഒ​രു ആ​ന്ത​രി​ക സ​ന്ദേ​ശം പോ​ലെ​യാ​ണ്. അ​തി​നാ​ൽ, മെ​റ്റാ​കോ​ഗ്നി​ഷ​ൻ തീ​രു​മാ​ന​ങ്ങ​ൾ എ​ടു​ക്കാ​ൻ സ​ഹാ​യി​ക്കു​ക മാ​ത്ര​മ​ല്ല - അ​വ​യി​ൽ ഉ​റ​ച്ചു​നി​ൽ​ക്ക​ണോ വേ​ണ്ട​യോ എ​ന്ന് തീ​രു​മാ​നി​ക്കാ​നും സ​ഹാ​യി​ക്കു​ന്നു.

    മ​ന​സ്സ് മാ​റു​ന്നി​ല്ലെ​ങ്കി​ലോ

    ചി​ല​ർ മ​ന​സ്സ് മാ​റ്റാ​ൻ മ​ടി​ക്കു​ന്ന​തി​ന് കു​റ​ഞ്ഞ​ത് ര​ണ്ട് കാ​ര​ണ​ങ്ങ​ളെ​ങ്കി​ലും ഉ​ണ്ട്. ഒ​ന്നാ​മ​താ​യി, മ​ന​സ്സ് മാ​റ്റാ​ൻ തീ​രു​മാ​നി​ക്കു​ന്ന​ത് സാ​ധാ​ര​ണ​യാ​യി പ്രാ​രം​ഭ തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പു​ക​ളു​ടെ ഗു​ണ​നി​ല​വാ​രം വി​ശ​ക​ല​നം ചെ​യ്യു​ന്ന​തി​നു​ള്ള വൈ​ജ്ഞാ​നി​ക ശ്ര​മ​ത്തി​ന്റെ ഫ​ല​മാ​യാ​ണ്.

    എ​ല്ലാ തീ​രു​മാ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കും ആ ​ശ്ര​മം ആ​വ​ശ്യ​മി​ല്ല. കൂ​ടാ​തെ മി​ക്ക ദൈ​നം​ദി​ന തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പു​ക​ളും മി​ക​വു​റ്റ​താ​വേ​ണ്ട കാ​ര്യ​വു​മി​ല്ല. ര​ണ്ടാ​മ​താ​യി, ഇ​ട​യ്ക്കി​ടെ​യു​ള്ള മ​നം​മാ​റ്റം സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ൽ അ​ത്ര ന​ല്ല അ​ഭി​പ്രാ​യ​മാ​യി​രി​ക്കി​ല്ല ന​മു​ക്ക് ത​രു​ന്ന​ത്. സാ​മൂ​ഹി​ക- വ്യ​ക്തി ബ​ന്ധ​ങ്ങ​ൾ ഇ​ല്ലാ​താ​ക്കാ​നും ഇ​ത് കാ​ര​ണ​മാ​യേ​ക്കാം. ഈ ​പ്ര​തി​കൂ​ല സാ​ഹ​ച​ര്യം ഒ​ഴി​വാ​ക്കാ​നും വ്യ​ക്തി​ക​ൾ മ​നം മാ​റ്റാ​തി​രി​ക്കും. ഭാ​വി​യി​ലേ​ക്ക് നി​ര​വ​ധി ഗ​വേ​ഷ​ണ സാ​ധ്യ​ത​യു​ള്ള മേ​ഖ​ല കൂ​ടി​യാ​ണി​ത്.

