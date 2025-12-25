സിനിമയിലെ മരണങ്ങൾ നിങ്ങളെ വേട്ടയാടുന്നുണ്ടോ? ഹൃദയഭാരമാകരുത്!text_fields
ക്രിസ്മസ്, പുതുവത്സര കാലങ്ങളിൽ പലരിലും മരണത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഭീതിയോ ഉത്കണ്ഠയോ വർധിക്കാറുണ്ട്. കുടുംബാംഗങ്ങൾ ഒന്നിച്ചുചേരുന്ന സമയമായതിനാൽ മരിച്ചുപോയ പ്രിയപ്പെട്ടവരുടെ അഭാവം ഈ കാലയളവിൽ കൂടുതൽ ആഴത്തിൽ അനുഭവപ്പെടുന്നു. പഴയ ഓർമകളും പാരമ്പര്യങ്ങളും അവരില്ലാത്ത ആദ്യത്തെ ക്രിസ്മസ് അല്ലെങ്കിൽ പുതുവത്സരം എന്ന തോന്നലും കടുത്ത ദുഃഖത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നു.
സിനിമയിലെ മരണങ്ങൾ നമ്മെ ബാധിക്കുന്നത് പ്രധാനമായും നമ്മുടെ തലച്ചോറിലെ മിറർ ന്യൂറോണുകൾ കാരണമാണ്. സിനിമയിലെ കഥാപാത്രം അനുഭവിക്കുന്ന അതേ വേദനയോ സങ്കടമോ നമ്മുടെ ഉള്ളിലും തോന്നിപ്പിക്കാൻ ഈ കോശങ്ങൾ കാരണമാകുന്നു. പകൽസമയത്ത് ചുറ്റുമുള്ള തിരക്കുകളും ശബ്ദങ്ങളും നമ്മുടെ ശ്രദ്ധ തിരിക്കും. എന്നാൽ രാത്രിയിൽ ഒച്ചപ്പാടുകൾ കുറയുന്നതോടെ സിനിമയിലെ ദൃശ്യങ്ങൾ നമ്മുടെ ഉപബോധമനസ്സിൽ കൂടുതൽ ആഴത്തിൽ പതിയുന്നു.
രാത്രിയിൽ ഇരുട്ടും നിശബ്ദതയും ഉള്ളതിനാൽ സിനിമയിൽ കണ്ട കാര്യങ്ങൾ സ്വന്തം ജീവിതവുമായോ ചുറ്റുപാടുമായോ ബന്ധിപ്പിക്കാൻ മനസ്സ് ശ്രമിക്കും. സിനിമയിലെ കഥാപാത്രത്തിന് സംഭവിച്ചത് തനിക്കോ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കോ സംഭവിക്കുമോ എന്ന അകാരണമായ പേടി, അല്ലെങ്കിൽ സംഭവിച്ചത് ഓർമയിൽ വരുന്നതൊക്കെ ഇതിന്റെ ഭാഗമാണ്. നമ്മുടെ ഉറക്കത്തെ സഹായിക്കുന്ന മെലാടോണിൻ ഹോർമോൺ ഉത്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന സമയമാണിത്. ഈ സമയത്ത് മനസ്സ് കൂടുതൽ മൃദുവാകുകയും വൈകാരികമായ കാര്യങ്ങളോട് പെട്ടെന്ന് പ്രതികരിക്കുകയും ചെയ്യും.സങ്കടമുള്ളതോ ഭയപ്പെടുത്തുന്നതോ ആയ സിനിമ കണ്ട ശേഷം കുറച്ചു നേരം എന്തെങ്കിലും തമാശ വിഡിയോകളോ മെഡിറ്റേഷൻ വിഡിയോകളോ കാണുന്നത് മനസ്സിനെ പഴയ നിലയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ സഹായിക്കും.
ആഘോഷത്തിരക്കുകൾ, സാമ്പത്തിക ബാധ്യതകൾ, ഉറക്കമില്ലായ്മ, അമിത മദ്യപാനം എന്നിവ ആരോഗ്യത്തെ ബാധിക്കും. ഈ സമയത്ത് ഹൃദയാഘാതം പോലുള്ള ശാരീരിക പ്രശ്നങ്ങൾ കൂടുന്നത് (ക്രിസ്മസ് കൊറോണറി ഇഫക്റ്റ്) മരണഭീതി ഉപബോധമനസ്സിൽ വർധിപ്പിക്കുന്നു. ആഘോഷവേളകളിൽ എല്ലാവരും സന്തോഷവാന്മാരായിരിക്കണം എന്നൊരു സാമൂഹിക സമ്മർദമുണ്ട്. മാധ്യമങ്ങളിലും സോഷ്യൽ മീഡിയയിലും കാണുന്ന പെർഫെക്റ്റ് ആഘോഷങ്ങളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി ഒറ്റപ്പെടലോ കുടുംബപ്രശ്നങ്ങളോ അനുഭവിക്കുന്നവർക്ക് ഈ വൈരുദ്ധ്യം വലിയ തോതിലുള്ള ഏകാന്തതയും അപകർഷതാബോധവും ഉണ്ടാക്കുന്നു.
ഓരോ വർഷവും ക്രിസ്മസ്-പുതുവത്സര കാലയളവിൽ അപകടങ്ങൾ വർധിക്കുന്നത് വലിയൊരു ആശങ്കയാണ്. ആഘോഷങ്ങളുടെ ഭാഗമായി മദ്യപിക്കുന്നവരിൽ പലരും അമിത വേഗത്തിൽ വണ്ടി ഓടിക്കുന്നതും ഇതിനൊരു കാരണമാണ്. ആഘോഷത്തിന്റെ ലഹരിയിൽ ട്രാഫിക് നിയമങ്ങൾ ലംഘിക്കുന്നതും അശ്രദ്ധമായി വാഹനമോടിക്കുന്നതും അപകടങ്ങൾ ക്ഷണിച്ചുവരുത്തുന്നു. കരോൾ സംഘങ്ങൾക്കും പാർട്ടികൾക്കും ശേഷം പുലർച്ചെ വീട്ടിലേക്ക് മടങ്ങുന്നവർ കടുത്ത ഉറക്കക്ഷീണത്തിലായിരിക്കും. 'മൈക്രോ സ്ലീപ്പ്' (അറിയാതെ സെക്കന്റുകൾ കണ്ണടഞ്ഞുപോകുന്നത്) മൂലം വാഹനം നിയന്ത്രണം വിട്ടുപോകുന്നത് പതിവാണ്. ആഘോഷങ്ങൾ ദുരന്തമാകാതിരിക്കാൻ ചെറിയൊരു ജാഗ്രത മതിയാകും.
