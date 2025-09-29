Begin typing your search above and press return to search.
    ലോക ഹൃദയദിനം; ബോധവത്​കരണത്തിന്​ ഒരു ദിനം

    representative image
    പ്രതീകാത്മക ചിത്രം

    ലോ​ക​ത്തി​ലെ ഓ​രോ അ​ഞ്ചു​പേ​രി​ൽ ഒ​രാ​ൾ ഹൃ​ദ​യ സം​ബ​ന്ധ​മാ​യ അ​സു​ഖ​ങ്ങ​ൾ (ഹൃ​ദ​യാ​ഘാ​തം / പ​ക്ഷാ​ഘാ​തം) മൂ​ലം മ​രി​ക്കു​ന്നു. എ​ല്ലാ വ​ർ​ഷ​വും ര​ണ്ടു​കോ​ടി​യി​ല​ധി​കം പേ​ർ ഹൃ​ദ്രോ​ഗം മൂ​ലം മ​രി​ക്കു​ന്നു. ന​മ്മു​ടെ ജീ​വി​ത​ശൈ​ലി​യി​ലെ ചെ​റി​യ മാ​റ്റ​ങ്ങ​ളി​ലൂ​ടെ അ​ത്ത​രം മ​ര​ണ​ങ്ങ​ളി​ൽ 80ശ​ത​മാ​നം വ​രെ ത​ട​യാ​ൻ ക​ഴി​യും. ഈ ​ആ​ധു​നി​ക കാ​ല​ത്തെ പ​ക​ർ​ച്ച​വ്യാ​ധി​യെ​ക്കു​റി​ച്ച് അ​വ​ബോ​ധം സൃ​ഷ്ടി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​ണ് സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ 29 ലോ​ക ഹൃ​ദ​യ​ദി​ന​മാ​യി ആ​ഘോ​ഷി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    ‘ഒ​രു സ്പ​ന്ദ​നം പോ​ലും നി​ല​യ്ക്ക​രു​ത്’ എ​ന്ന​താ​ണ് ഈ ​വ​ർ​ഷ​ത്തെ പ്ര​മേ​യം. ഹൃ​ദ​യ​ത്തി​ലെ ര​ക്ത​ക്കു​ഴ​ലു​ക​ൾ ക​ട്ടി​യാ​കു​ന്ന​ത് മൂ​ല​മാ​ണ് ഹൃ​ദ​യാ​ഘാ​തം സം​ഭ​വി​ക്കു​ന്ന​ത്. വാ​ർ​ധ​ക്യ​ത്തോ​ടെ​യാ​ണ് ഇ​ത് സം​ഭ​വി​ക്കു​ന്ന​ത്. വാ​ർ​ധ​ക്യം ത​ട​യാ​ൻ ക​ഴി​യാ​ത്ത​തു​പോ​ലെ, ഈ ​അ​വ​സ്ഥ​യും ത​ട​യാ​നാ​കി​ല്ല. എ​ന്നാ​ൽ ന​മ്മു​ടെ ജീ​വി​ത​ശൈ​ലി​യി​ലെ മാ​റ്റ​ങ്ങ​ളി​ലൂ​ടെ ന​മു​ക്ക് അ​ത് വൈ​കി​പ്പി​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യും.

    പു​ക​വ​ലി നി​ർ​ത്തു​ക, ദി​വ​സ​വും 30-45 മി​നി​റ്റ് വ്യാ​യാ​മം ചെ​യ്യു​ക, അ​നു​യോ​ജ്യ​മാ​യ ശ​രീ​ര​ഭാ​രം നി​ല​നി​ർ​ത്താ​ൻ ഭ​ക്ഷ​ണ​ക്ര​മ​ത്തി​ൽ മാ​റ്റ​ങ്ങ​ൾ വ​രു​ത്തു​ക, മ​ദ്യ​ത്തി​ന്റെ അ​ള​വ് കു​റ​യ്ക്കു​ക, ര​ക്ത​സ​മ്മ​ർ​ദ്ദം, ര​ക്ത​ത്തി​ലെ പ​ഞ്ച​സാ​ര, കൊ​ള​സ്ട്രോ​ൾ എ​ന്നി​വ​യു​ടെ അ​ള​വ് നി​യ​ന്ത്ര​ണ​ത്തി​ലാ​ക്കാ​ൻ പ​തി​വാ​യി പ​രി​ശോ​ധി​ക്കു​ക എ​ന്നി​വ​യാ​ണ് പ്ര​ധാ​ന​മാ​യും ചെ​യ്യേ​ണ്ട അ​ടി​സ്ഥാ​ന ജീ​വി​ത​ശൈ​ലി മാ​റ്റ​ങ്ങ​ൾ.

    വ​റു​ത്ത ഭ​ക്ഷ​ണ​ങ്ങ​ൾ, മ​ധു​ര​പ​ല​ഹാ​ര​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ ഒ​ഴി​വാ​ക്കു​ന്ന സ​മീ​കൃ​താ​ഹാ​രം, കാ​ർ​ബോ​ഹൈ​ഡ്രേ​റ്റു​ക​ൾ പ​രി​മി​ത​പ്പെ​ടു​ത്ത​ൽ എ​ന്നി​വ ഒ​രു മാ​ന​ദ​ണ്ഡ​മാ​യി​രി​ക്ക​ണം. പ്ര​മേ​ഹം, ര​ക്താ​തി​മ​ർ​ദ്ദം, ഉ​യ​ർ​ന്ന കൊ​ള​സ്ട്രോ​ൾ എ​ന്നീ മൂ​ന്ന് ഘ​ട​ക​ങ്ങ​ളും നി​ശ​ബ്ദ കൊ​ല​യാ​ളി​ക​ളാ​ണ്. ഡോ​ക്ട​റു​മാ​യി കൂ​ടി​യാ​ലോ​ചി​ച്ച് ജീ​വി​ത​കാ​ലം മു​ഴു​വ​ൻ മ​രു​ന്നു​ക​ൾ പ​തി​വാ​യി ക​ഴി​ക്ക​ണം. വാ​യു മ​ലി​നീ​ക​ര​ണ​വും മാ​ന​സി​ക സ​മ്മ​ർ​ദ്ദ​വും ഹൃ​ദ​യ സം​ബ​ന്ധ​മാ​യ അ​സു​ഖ​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്ക് ന​യി​ക്കു​ന്ന മ​റ്റ് ഘ​ട​ക​ങ്ങ​ളാ​ണ്.

    ഹൃ​ദ​യ​ധ​മ​നി​യി​ലെ ബ്ലോ​ക്ക് തു​റ​ക്കു​ന്ന​താ​ണ് ഹൃ​ദ​യാ​ഘാ​ത​ത്തി​നു​ള്ള ചി​കി​ത്സ. ആ​ൻ​ജി​യോ​പ്ലാ​സ്റ്റി സൗ​ക​ര്യ​മു​ള്ള ഒ​രു ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ൽ എ​ത്ര​യും വേ​ഗം എ​ത്തി​ച്ചേ​രു​ക എ​ന്ന​താ​യി​രി​ക്ക​ണം ല​ക്ഷ്യം. ആ​ൻ​ജി​യോ​പ്ലാ​സ്റ്റി സ​മ​യ​ത്ത് കാ​ർ​ഡി​യോ​ള​ജി​സ്റ്റ് ലൈ​റ്റ് അ​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ അ​ൾ​ട്രാ സൗ​ണ്ട് ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച് ര​ക്ത​കു​ഴ​ലു​ക​ൾ​ക്കു​ള്ളി​ൽ കാ​ണു​ന്ന പ​രി​ശോ​ധ​ന - OCT / IVUS സ്റ്റെ​ന്റി​നു​ള്ളി​ൽ ബ്ലോ​ക്കു​ക​ൾ ഉ​ണ്ടാ​കു​ന്ന​ത് കു​റ​യ്ക്കാ​ൻ സ​ഹാ​യി​ക്കു​ന്നു. ‘നിം​സി’​ൽ ഞ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് AI പ​വ​ർ​ഡ് OCT (Ultreon 2) ഉ​ണ്ട്. ഇ​ത് ഭാ​വി​യി​ൽ സ്റ്റെൻറി​നു​ള്ളി​ൽ ബ്ലോ​ക്ക് വ​രു​ന്ന സാ​ധ്യ​ത കു​റ​യ്ക്കാ​ൻ ഏ​റ്റ​വും മി​ക​ച്ച സാ​ങ്കേ​തി​ക​വി​ദ്യ​യാ​ണി​ത്.

