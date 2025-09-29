Begin typing your search above and press return to search.
    Health Article
    Posted On
    date_range 29 Sept 2025 6:26 AM IST
    Updated On
    date_range 29 Sept 2025 6:26 AM IST

    ‘ഇന്ന്​ ലോക ഹൃദയദിനം’; ഒരുക്കാം ഹൃദയപൂർവം സംരക്ഷിക്കണം

    ‘കോ​വി​ഡ്​ ഹൃ​ദ​യ​ത്തെ വ​ല്ലാ​തെ ത​ക​ർ​ത്തു’
    Representative Image
    പ്രതീകാത്മക ചിത്രം 

    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: ഇ​ന്ന്​ ലോ​ക ഹൃ​ദ​യ​ദി​നം. ഹൃ​ദ​യാ​രോ​ഗ്യം വ​ലി​യ വെ​ല്ലു​വി​ളി​യാ​യി മാ​റു​ന്ന കാ​ല​ത്തെ സാ​ക്ഷി​നി​ർ​ത്തി​യാ​ണ്​ ആ​രോ​ഗ്യ​മേ​ഖ​ല തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച ലോ​ക ഹൃ​ദ​യ​ദി​നം ആ​ച​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. കോ​വി​ഡ് ഹൃ​ദ​യാ​രോ​ഗ്യ​ത്തി​ൽ വ​ലി​യ വി​ള്ള​ലു​ണ്ടാ​ക്കി​യെ​ന്ന​തി​ൽ സം​ശ​യ​മി​ല്ലെ​ന്ന്​ ആ​രോ​ഗ്യ​വി​ദ​ഗ്ദ​ർ അ​ടി​വ​ര​യി​ടു​ന്നു.

    ഏ​ത്​ സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ലും എ​വി​ടെ​വെ​ച്ചും ആ​രും കു​ഴ​ഞ്ഞു​വീ​ണ്​ മ​രി​ക്കാ​നി​ട​യാ​കു​ന്ന ആ​രോ​ഗ്യ​സ്ഥി​തി​യാ​ണ്​ ഇ​ന്ന്​ നി​ല​നി​ൽ​ക്കു​ന്ന​ത്. ഇ​തി​ന്​ പ്ര​ധാ​ന​കാ​ര​ണം ഹൃ​ദ​യാ​ഘാ​തം​ത​ന്നെ​യെ​ന്നാ​ണ്​ ഡോ​ക്ട​ർ​മാ​ർ സ്ഥി​രീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. കേ​ര​ള​ത്തി​ൽ ഏ​റ്റ​വും കൂ​ടു​ത​ൽ ആ​ളു​ക​ൾ പ്ര​തി​വ​ർ​ഷം മ​രി​ക്കു​ന്ന​തും ഹൃ​ദ്രോ​ഗം മൂ​ല​മാ​ണെ​ന്നും അ​വ​ർ പ​റ​യു​ന്നു. 1.25 ല​ക്ഷം​പേ​ർ കാ​ർ​ഡി​യോ-​വാ​സ്കു​ലാ​ർ അ​സു​ഖം​കാ​ര​ണം മ​രി​ക്കു​ന്നു​വെ​ന്നാ​ണ്​ ക​ണ​ക്ക്. ക​ഴി​ഞ്ഞ എ​ട്ടു​വ​ർ​ഷ​ത്തെ ആ​രോ​ഗ്യ​വ​കു​പ്പി​ന്‍റെ ക​ണ​ക്ക്​ പ്ര​കാ​രം 25,875 കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്ക്​ ജ​ന​ന​ശേ​ഷം ഹൃ​ദ്രോ​ഗം ക​ണ്ടെ​ത്തി എ​ന്ന​തും വ​സ്തു​ത​യാ​ണ്.

    അ​ങ്ങ​നെ ഹൃ​ദ​യാ​രോ​ഗ്യ​സം​ര​ക്ഷ​ണം വ​ലി​യ വെ​ല്ലി​വി​ളി​യാ​യി മാ​റു​ന്ന സാ​ഹ​ച​ര്യം ആ​ശ​ങ്ക​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്നു. കോ​വി​ഡാ​ന​ന്ത​രം ജ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ ആ​രോ​ഗ്യ​ത്തി​ൽ വ​ലി​യ​മാ​റ്റം വ​ന്നു​വെ​ന്നും പ​ല​ത​രം ആ​രോ​ഗ്യ പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ൾ കോ​വി​ഡ്​ ബാ​ധി​ത​രി​ൽ പി​ന്നീ​ട്​ ഉ​ണ്ടാ​യി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്നും ഐ.​സി.​എം.​ആ​റി​ന്‍റെ ത​ന്നെ പ​ഠ​ന​ങ്ങ​ൾ വ്യ​ക്​​ത​മാ​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. പ​ല​ത​രം വെ​ല്ലു​വി​ളി​ക​ളാ​ണ് കോ​വി​ഡാ​ന​ന്ത​ര​മു​ള്ള​ത്. ഹൃ​ദ്രോ​ഗ​ങ്ങ​ൾ പ്ര​ക​ട​ക​മാ​കു​ന്ന സ്വ​ഭാ​വം ത​ന്നെ മാ​റി. ല​ക്ഷ​ണ​ങ്ങ​ളി​ല്ലാ​തെ നി​ര​വ​ധി പേ​ർ മ​ര​ണ​ത്തി​ന് കീ​ഴ​ട​ങ്ങു​ന്നു.

    ചി​കി​ത്സ​യു​ടെ ഫ​ലം കു​റ​ക്കു​ന്ന സാ​ഹ​ച​ര്യ​വു​മു​ണ്ട്. ഹൃ​ദ്രോ​ഗം ആ​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന സ്ഥി​തി​യു​മു​ണ്ട്. കോ​വി​ഡ്​ വ​രു​ത്തി​വെ​ച്ച വി​ന ചെ​റു​ത​ല്ലെ​ന്ന്​ ത​ന്നെ​യാ​ണ്​ പ​ഠ​ന​ങ്ങ​ൾ ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടു​ന്ന​ത്. വി​ദേ​ശ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളെ​ക്കാ​ൾ ഇ​ന്ത്യ​യി​ൽ ഹൃ​ദ്രോ​ഗം ശ​രാ​ശ​രി പ​ത്തു​വ​ർ​ഷം നേ​ര​ത്തെ പി​ടി​പെ​ടു​ന്നു​വെ​ന്നാ​ണ് ക​ണ​ക്ക്. രാ​ജ്യ​ത്തെ ആ​കെ ഹൃ​ദ്രോ​ഗി​ക​ളി​ൽ 40 ശ​ത​മാ​ന​വും 35-45 നു​മി​ട​യി​ലു​ള്ള​വ​രാ​ണ്. ഇ​ത്​ വ​ലി​യ ആ​ശ​ങ്ക​യാ​ണ്. ഒ​രാ​ളു​ടെ ജീ​വി​ത​ത്തി​ലെ ഏ​റ്റ​വും മി​ക​ച്ച കാ​ല​ഘ​ട്ട​ത്തി​ൽ ഹൃ​ദ്​​രോ​ഗ​ത്തി​നും പി​ന്നീ​ട്​ മ​ര​ണ​ത്തി​നും കീ​ഴ​ട​ങ്ങു​ന്നു​വെ​ന്ന​ത്​ കു​ടു​ബ​ങ്ങ​ൾ ത​ന്നെ ത​ക​ർ​ന്നു​പോ​കു​ന്ന അ​വ​സ്ഥ​യാ​ണ്.

    നാ​ലു​മാ​സ​ത്തി​നി​ടെ ഒ.​പി​യി​ൽ 40,000 ഹൃ​ദ്രോ​ഗി​ക​ൾ

    ക​ഴി​ഞ്ഞ നാ​ലു​മാ​സ​ത്തി​നി​ടെ തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം മെ​ഡി​ക്ക​ൽ കോ​ള​ജി​ലെ ഒ.​പി​യി​ല്‍ മാ​ത്ര​മെ​ത്തി​യ​ത് 40,000 ഹൃ​ദ്രോ​ഗി​ക​ൾ. ഒ​രു​ദി​വ​സം ഒ.​പി​യി​ല്‍ 600 മു​ത​ല്‍ 700 വ​രെ രോ​ഗി​ക​ള്‍ എ​ത്തു​ന്നു. ഒ​രു​മാ​സം 400 ആ​ന്‍ജി​യോ​പ്ലാ​സ്റ്റി​ക​ളാ​ണ്​ ന​ട​ക്കു​ന്ന​ത്. ഇ​തി​ല്‍ 200 എ​ണ്ണ​വും ഹൃ​ദ​യാ​ഘാ​തം മൂ​ലം അ​ടി​യ​ന്ത​ര സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ല്‍ പ്ര​വേ​ശി​ക്കു​ന്ന രോ​ഗി​ക​ള്‍ക്കാ​ണെ​ന്നും മെ​ഡി​ക്ക​ൽ കോ​ള​ജ്​ കാ​ര്‍ഡി​യോ​ള​ജി വി​ഭാ​ഗം മേ​ധാ​വി ഡോ. ​മാ​ത്യു ഐ​പ്പ് പ​റ​യു​ന്നു.

    ഹൃ​​ദ്രോ​ഗ​ത്തി​ന്റെ തോ​ത് അ​വി​ശ്വ​സി​നീ​യ​മാം വി​ധ​ത്തി​ൽ വ​ര്‍ധി​ക്കു​ന്ന​താ​യാ​ണ് ക​ണ​ക്കു​ക​ള്‍ കാ​ണി​ക്കു​ന്ന​ത്. ഹൃ​ദ്രോ​ഗ​ത്തെ അ​ക​റ്റി നി​ര്‍ത്തു​ന്ന​തി​നു​ള്ള ആ​രോ​ഗ്യ​ക​ര​മാ​യ ജീ​വി​ത​ശൈ​ലി​യും രോ​ഗം​വ​ന്നാ​ല്‍ ഉ​ട​ന്‍ ചി​കി​ത്സ​തേ​ടു​ന്ന​തി​നും ഫ​സ്റ്റ് എ​യ്ഡ് ന​ല്‍കു​ന്ന​തി​നും സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ല്‍ അ​വ​ബോ​ധം വ​രേ​ണ്ട​തു​ണ്ടെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​യു​ന്നു.

    സി.​പി.​ആ​ർ പ്രാ​ധാ​നം

    പാ​ര​മ്പ​ര്യ​മാ​യി ഹൃ​ദ്രോ​ഗ​മു​ള്ള​വ​രും അ​മി​ത​വ​ണ്ണം, ഉ​യ​ർ​ന്ന​പ്ര​മേ​ഹം, ര​ക്​​ത​സ​മ്മ​ർ​ദം തു​ട​ങ്ങി​യ​വ ഉ​ള്ള​വ​രും അ​പ​ക​ട സാ​ധ്യ​ത മു​ന്നി​ട്ട​റി​യ​ണം. ഇ​വ​ർ ര​ണ്ടു​ത​രം പ​രി​ശോ​ധ​ന ന​ട​ത്തു​ന്ന​ത് ന​ല്ല​താ​ണ്. ര​ക്ത​പ​രി​ശോ​ധ​ന​യി​ലൂ​ടെ ലി​പ്പോ​പ്രോ​ട്ടീ​ൻ എ​യു​ടെ (എ​ൽ.​പി.​എ) അ​ള​വ് തി​രി​ച്ച​റി​യാം. 50 മി​ല്ലി​ഗ്രാ​മി​ൽ കൂ​ടു​ത​ലാ​ണെ​ങ്കി​ൽ സൂ​ക്ഷി​ക്ക​ണം. കൊ​റോ​ണ​റി കാ​ത്സ്യം സ്കാ​നി​ലൂ​ടെ ഹൃ​ദ​യ​ധ​മ​നി​ക​ളി​ൽ രോ​ഗ​ത്തി​ന് കാ​ര​ണ​മാ​കു​ന്ന കാ​ത്സ്യം അ​ടി​യു​ന്ന​തി​ന്റെ അ​ള​വ് മ​ന​സി​ലാ​ക്കാം.

    ഇ​ത് പൂ​ജ്യ​ത്തി​ലാ​ണെ​ങ്കി​ൽ സു​ര​ക്ഷി​തം, 300ക​ട​ന്നാ​ൽ അ​പ​ക​ട​വും. പു​ക​വ​ലി​യും മ​ദ്യ​പാ​ന​വും കു​റ​ക്ക​ണം. മാ​ന​സി​ക സ​മ്മ​ർ​ദം കു​റ​ക്കാ​നും നി​ത്യ​വും മി​ത​വ്യാ​യാ​മം ചെ​യ്യാ​നും ശ്ര​മി​ച്ചാ​ൽ അ​പ​ക​ടം കു​റ​ക്കാം. കൃ​ത്രി​മ ശ്വ​സോ​ച്ഛാ​സം ന​ൽ​കു​ന്ന സി.​പി.​ആ​ർ മ​ര​ണ​ത്തി​നും ജീ​വി​ത​ത്തി​നു​മി​ട​യി​ലെ നൂ​ൽ​പാ​ല​മാ​ണ്. എ​ല്ലാ​വ​രും പ​ഠി​ച്ചി​രി​ക്ക​ണം.

