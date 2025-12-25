Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Health Article
    Health Article
    Posted On
    date_range 25 Dec 2025 8:15 AM IST
    Updated On
    date_range 25 Dec 2025 8:15 AM IST

    അയ്യോ എനിക്ക് ക്രിസ്മസ് പേടിയാണേ!

    text_fields
    bookmark_border
    അയ്യോ എനിക്ക് ക്രിസ്മസ് പേടിയാണേ!
    cancel

    ക്രിസ്മസ് കാലം എല്ലാവർക്കും സന്തോഷകരമാകണമെന്നില്ല. പലർക്കും ഈ ആഘോഷങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വിവിധ തരത്തിലുള്ള ഭയങ്ങൾ (Phobias) ഉണ്ടാകാറുണ്ട്. ക്രിസ്മസ് എന്നത് ലോകമെമ്പാടും വലിയ ആഘോഷമായിട്ടാണ് കാണപ്പെടുന്നത്. എങ്കിലും പലരിലും ഈ സമയം മാനസികമായ സമ്മർദ്ദവും ഭയവും ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട്. ഇത് ഹോളിഡേ ബ്ലൂസ് (Holiday Blues) അല്ലെങ്കിൽ ക്രിസ്മസ് ആങ്സൈറ്റി (Christmas Anxiety) എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നു.

    എല്ലാവരും കുടുംബത്തോടൊപ്പം ആഘോഷിക്കുമ്പോൾ താൻ ഒറ്റപ്പെട്ടുപോകുമോ എന്ന പേടി പലരെയും അലട്ടാറുണ്ട്. വലിയ പാർട്ടികളിലും കൂട്ടായ്മകളിലും പങ്കെടുക്കാനുള്ള പേടി പലരെയും ആഘോഷങ്ങളിൽ നിന്ന് വിട്ടുനിൽക്കാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നു. പ്രിയപ്പെട്ടവരുടെ വേർപാട് അനുഭവിച്ചവർക്ക് ക്രിസ്മസ് കാലം വലിയ സങ്കടമുണ്ടാക്കുന്ന ഒന്നായി മാറാറുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് പോകാൻ താല്പര്യമില്ലാത്ത ഒരിടത്തും നിർബന്ധപൂർവ്വം പോകേണ്ടതില്ല. നിങ്ങളുടെ മനഃസമാധാനത്തിന് മുൻഗണന നൽകുക. വലിയ ആഘോഷങ്ങൾക്ക് പകരം പ്രിയപ്പെട്ട ഒരാളോടൊപ്പമുള്ള സംസാരമോ പുസ്തക വായനയോ ഒക്കെ ആഘോഷമാക്കാം.

    ക്രിസ്മസ് ഫോബിയകൾ

    1. ക്രിസ്റ്റോജെന്നിയറ്റോഫോബിയ (Christougenniatophobia)

    ക്രിസ്മസിനോടോ അല്ലെങ്കിൽ ക്രിസ്മസ് ആഘോഷങ്ങളോടോ ഉള്ള പൊതുവായ ഭയമാണിത്. ഇതിൽ ആഘോഷങ്ങൾക്കായുള്ള തയാറെടുപ്പുകൾ, ജനക്കൂട്ടം, അല്ലെങ്കിൽ നിർബന്ധപൂർവ്വമുള്ള സന്തോഷപ്രകടനം എന്നിവയെല്ലാം ഉൾപ്പെടുന്നു.

    2. സാന്താഫോബിയ (Santaphobia)

    സാന്താക്ലോസിനോടുള്ള പേടിയാണിത്. ചെറിയ കുട്ടികളിലാണ് ഇത് കൂടുതലായി കണ്ടുവരുന്നത്. വലിയ താടിയും ചുവന്ന വസ്ത്രവും ധരിച്ച അജ്ഞാതനായ ഒരാൾ വീട്ടിൽ വരുന്നു എന്ന ചിന്ത അവരിൽ പേടിയുണ്ടാക്കുന്നു.

    3. ടാർസെഫോബിയ (Tarandophobia)

    റെയിൻഡിയറുകളെ പേടിക്കുന്ന അവസ്ഥയാണിത്. റെയിൻഡിയറുകളുടെ കൊമ്പുകളോ അവയുടെ രൂപമോ ചിലരിൽ ഭയമുണ്ടാക്കാം.

    4. സെലറ്റോഫോബിയ (Selatophobia)

    തിളക്കമുള്ള ലൈറ്റുകളോടും വർണ്ണാഭമായ വെളിച്ചത്തോടുമുള്ള പേടിയാണിത്. ക്രിസ്മസ് കാലത്ത് എല്ലായിടത്തും ഉണ്ടാകുന്ന അമിതമായ ലൈറ്റിങ് ഇങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് അസ്വസ്ഥതയുണ്ടാക്കുന്നു.

    5. ഗിഫ്റ്റോഫോബിയ (Gifting Anxiety)

    മറ്റുള്ളവർക്ക് സമ്മാനങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ സമ്മാനങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുമ്പോഴോ ഉണ്ടാകുന്ന അമിതമായ ഉത്കണ്ഠയാണിത്. താൻ നൽകുന്ന സമ്മാനം മറ്റുള്ളവർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുമോ എന്ന പേടി ഇതിന് കാരണമാകുന്നു.

    6. ക്രിസ്റ്റോജെന്നിയറ്റിക്കോ ഡെൻട്രോഫോബിയ (Christougenniatiko Dentrophobia)

    ക്രിസ്മസ് ട്രീകളോടുള്ള അകാരണമായ ഭയമാണിത്. ചില ക്രിസ്മസ് ട്രീകൾ വളരെ വലുതും ഉയരമുള്ളതുമായിരിക്കും. വലിയ രൂപങ്ങളെ പേടിയുള്ളവർക്ക് (Megalophobia) ഇത്തരം ഭീമാകാരമായ മരങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ ഉത്കണ്ഠ ഉണ്ടാകാം.

    7. സിഡെറോഫോബിയ (Siderophobia)

    നക്ഷത്രങ്ങളോടുള്ള അകാരണമായ ഭയത്തെ ശാസ്ത്രീയമായി സിഡെറോഫോബിയ എന്ന് വിളിക്കുന്നു. ചില ആളുകൾക്ക് രാത്രികാലങ്ങളിൽ ആകാശം നോക്കുന്നതും തിളങ്ങുന്ന നക്ഷത്രങ്ങളെ കാണുന്നതും വലിയ ഉത്കണ്ഠയുണ്ടാക്കുന്ന കാര്യമാണ്.

    8. ഹാറ്റോഫോബിയ (Hatophobia)

    ക്രിസ്മസ് തൊപ്പിയോടോ അല്ലെങ്കിൽ തൊപ്പികളോടോ ഉള്ള അകാരണമായ ഭയത്തെ ശാസ്ത്രീയമായി ഹാറ്റോഫോബിയ എന്ന് വിളിക്കാം. ഇത് ക്രിസ്മസ് കാലത്ത് മാത്രം കണ്ടുവരുന്ന ഒരു പ്രത്യേക തരം പേടിയായി മാറുന്നത് പലപ്പോഴും അതിലെ നിറങ്ങളും രൂപവും കാരണമാണ്.

    9. അഗാൽമറ്റോഫോബിയ (Agalmatophobia)

    ക്രിസ്മസ് കാലത്തെ വിവിധ രൂപങ്ങളോടോ പ്രതിമകളോടോ (സാന്താക്ലോസ്, മാലാഖമാർ, പുൽക്കൂടിലെ രൂപങ്ങൾ) തോന്നുന്ന ഭയത്തെ ശാസ്ത്രീയമായി അഗാൽമറ്റോഫോബിയ ആണ്. ജീവനില്ലാത്ത പ്രതിമകൾ അല്ലെങ്കിൽ പാവകൾ പെട്ടെന്ന് ജീവൻ വെക്കുമോ അല്ലെങ്കിൽ അവ നമ്മളെ നോക്കുന്നുണ്ടോ എന്നൊക്കെയുള്ള അകാരണമായ ഭയമാണിത്.

    10. മാസ്കാഫോബിയ (Maskaphobia)

    വേഷംമാറിയ രൂപങ്ങളോടുള്ള ഭയമാണിത്. ക്രിസ്മസ് പപ്പായായും മറ്റും വേഷം കെട്ടി നിൽക്കുന്നവരെ കാണുമ്പോൾ അവരുടെ മുഖം വ്യക്തമല്ലാത്തതിനാൽ ചിലരിൽ അത് വലിയ പരിഭ്രാന്തി ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട്.

    Girl in a jacket

    TAGS:santa clausChristmas celebrationsAnxietyChristmas treePhobiaChristmas 2025
