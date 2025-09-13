Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightHealth & Fitnesschevron_rightന​ല്ല ഉ​റ​ക്കം ന​ല്ല...
    Health & Fitness
    Posted On
    date_range 13 Sept 2025 12:13 PM IST
    Updated On
    date_range 13 Sept 2025 12:15 PM IST

    ന​ല്ല ഉ​റ​ക്കം ന​ല്ല ആ​രോ​ഗ്യം

    text_fields
    bookmark_border
    ന​ല്ല ഉ​റ​ക്കം ന​ല്ല ആ​രോ​ഗ്യം
    cancel

    ഇ​ന്ന​ത്തെ തി​ര​ക്കേ​റി​യ ലോ​ക​ത്തി​ൽ പ​ല​രും ഉ​റ​ക്ക​ത്തെ ഗൗ​ര​വ​മാ​യി കാ​ണാ​റി​ല്ല. െഎ​ന്നാ​ൽ ഇ​ത് ഒ​രു ചെ​റി​യ കാ​ര്യ​മ​ല്ല. മി​ക​ച്ച ശാ​രീ​രി​ക മാ​ന​സി​ക ആ​രോ​ഗ്യ​ത്തി​ന് ന​ല്ല ഉ​റ​ക്കം അ​ത്യാ​വ​ശ്യ​മാ​ണ്. എ​ന്നാ​ൽ പ​ല​രും ഉ​റ​ക്ക​ത്തി​ന്റെ ഗു​ണ​നി​ല​വാ​ര​ത്തെ ബാ​ധി​ക്കു​ന്ന ദൈ​നം​ദി​ന ശീ​ല​ങ്ങ​ളെ അ​വ​ഗ​ണി​ക്കു​ന്നു.

    ഉ​റ​ക്ക​ക്കുറ​വ് ശാ​രീ​രി​ക​വും മാ​ന​സി​ക​വു​മാ​യ ആ​രോ​ഗ്യ​ത്തി​ൽ ഗു​രു​ത​ര​മാ​യ ദോ​ഷ ഫ​ല​ങ്ങ​ൾ ഉ​ണ്ടാ​ക്കും. ഒ​രു രാ​ത്രി​യി​ലെ ഉ​റ​ക്കം ന​ഷ്ട​പ്പെ​ട്ടാ​ൽ അ​തെ​ങ്ങ​നെ ബാ​ധി​ക്കു​ന്നു​വെ​ന്ന് ഓ​രോ​രു​ത്ത​രും അ​നു​ഭ​വി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ടാ​കും.

    ഉ​റ​ക്ക​ക്കു​റ​വ് മാ​ന​സി​ക സ​മ്മ​ർ​ദ​ത്തി​നും ഡി​പ്ര​ഷ​നും വ​ഴി​വെ​ക്കും. ന​ല്ല ഉ​റ​ക്ക​മു​ണ്ടെ​ങ്കി​ൽ ആ​ശ​ങ്ക കു​റ​യും, ചി​ന്താ​ക്ഷ​മ​ത​യും പ്ര​തി​രോ​ധ ശേ​ഷി​യും ഉ​യ​രും. ന​വ​ജാ​ത ശി​ശു​ക്ക​ൾ പ്ര​തി​ദി​നം 14-17 മ​ണി​ക്കൂ​ർ ഉ​റ​ങ്ങേ​ണ്ട​തു​ണ്ട്.

    ശി​ശു​ക്ക​ളി​ൽ ഇ​ത് 12-15 മ​ണി​ക്കൂ​ർ ആ​കാം, കു​ട്ടി​ക​ളി​ലും കൗ​മാ​ര​ക്കാ​രി​ലും 8-10 മ​ണി​ക്കൂ​ർ​വ​രെ ഉ​റ​ക്കം വേ​ണ്ടി​വ​രും . മു​തി​ർ​ന്ന​യാ​ൾ​ക്ക് ശ​രാ​ശ​രി 7-9 മ​ണി​ക്കൂ​ർ ഉ​റ​ക്കം വേ​ണം.

    ഉ​റ​ക്ക​വും മാ​ന​സി​കാ​രോ​ഗ്യ​വും

    ഉ​റ​ക്ക​ക്കു​റ​വ് മാ​ന​സി​ക ആ​രോ​ഗ്യ​ത്തി​ന് ദോ​ഷ​മാ​യി ബാ​ധി​ക്കാം. നി​ര​ന്ത​ര​മാ​യു​ള്ള ഉ​റ​ക്ക​ക്കു​റ​വ് വൈ​ജ്ഞാ​നി​ക പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ത്തെ ബാ​ധി​ക്കു​ക​യും സ്ട്രെ​സ് ഹോ​ർ​മോ​ണു​ക​ളു​ടെ അ​ള​വ് വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യും. ചി​ല ആ​ളു​ക​ളി​ൽ അ​ത് സൈ​ക്യാ​ട്രി​ക് എ​പ്പി​സോ​ഡു​ക​ൾ​ക്ക് വി​ധേ​യ​മാ​ക്കാം.

    ചി​ല മാ​ന​സി​ക ആ​രോ​ഗ്യ പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ളി​ൽ ഉ​റ​ക്ക​ക്കു​റ​വ് പൊ​തു​വാ​യി കാ​ണു​ന്ന ല​ക്ഷ​ണ​ങ്ങ​ളി​ൽ ഒ​ന്നാ​ണ്.

    വി​ഷാ​ദ​രോ​ഗി​ക​ളി​ൽ അ​തി​രാ​വി​ലെ ഉ​ണ​രു​ക, ചി​ല​പ്പോ​ൾ അ​മി​ത​മാ​യ ഉ​റ​ക്കം, ഉ​റ​ക്ക​മി​ല്ലാ​യ്മ എ​ന്നി​വ അ​നു​ഭ​വ​പ്പെ​ടാം. അ​മി​ത ചി​ന്ത​ക​ളും, ഉ​ത്ക​ണ്ഠ​യും ഉ​റ​ക്ക​കു​റ​വു​ണ്ടാ​ക്കാം.

    മൂ​ന്നു മാ​സ​മോ അ​തി​ൽ കൂ​ടു​ത​ലോ, ആ​ഴ്ച​യി​ൽ മൂ​ന്നു രാ​ത്രി​യി​ൽ കൂ​ടു​ത​ൽ ഉ​റ​ക്ക​ക്കു​റ​വ്, ഉ​റ​ങ്ങി എ​ഴു​ന്നേ​ൽ​ക്കു​മ്പോ​ൾ ക്ഷീ​ണം അ​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ ഉ​ന്മേ​ഷ​ക്കു​റ​വ് തോ​ന്നു​ക, വി​ഷാ​ദം അ​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ ഉ​ത്ക​ണ്ഠ, അ​മി​ത​മാ​യ പ​ക​ൽ ഉ​റ​ക്കം അ​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ ക്ഷീ​ണം എ​ന്നി​വ അ​നു​ഭ​വ​പ്പെ​ടു​മ്പോ​ൾ ഡോ​ക്ട​റു​ടെ സ​ഹാ​യം തേ​ട​ണം.

    ഉ​റ​ക്ക​ക്കു​റ​വി​ന്റെ ല​ക്ഷ​ണ​ങ്ങ​ൾ

    • പ​ക​ൽ​സ​മ​യം അ​മി​ത​മാ​യ ക്ഷീ​ണം
    • ശ്ര​ദ്ധ കേ​ന്ദ്രീ​ക​രി​ക്കാ​ൻ ബു​ദ്ധി​മു​ട്ട്
    • മൂ​ഡ് സ്വിങ്സ് അ​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ ക്ഷോ​ഭം
    • മീ​റ്റി​ങ്ങു​ക​ൾ, ക്ലാ​സു​ക​ൾ, അ​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ ടി​.വി കാ​ണു​മ്പോ​ൾ ഉ​റ​ങ്ങി​പ്പോ​കു​ക
    • ഉ​ണ​ർ​ന്നി​രി​ക്കാ​ൻ ചാ​യ, കാ​പ്പി എ​ന്നി​വ​യെ ആ​ശ്ര​യി​ക്കു​ക

    ആ​രോ​ഗ്യ​ക​ര​മാ​യ ഉ​റ​ക്ക​ത്തി​ന്

    • സ്ഥി​ര​മാ​യ ഉ​റ​ക്ക സ​മ​യ​ക്ര​മം പാ​ലി​ക്കു​ക
    • ദി​വ​സ​വും ഒ​രേ സ​മ​യം കി​ട​ക്കു​ക, ഒ​രേ സ​മ​യം എ​ഴു​ന്നേ​ൽ​ക്കു​ക
    • ക​ഫീ​നും അ​മി​ത​ഭ​ക്ഷ​ണ​വും ഒ​ഴി​വാ​ക്കു​ക.
    • വൈ​കീ​ട്ട് ചാ​യ, കോ​ഫി, സോ​ഡ എ​ന്നി​വ ഒ​ഴി​വാ​ക്കു​ക.
    • ഉ​റ​ക്ക​ത്തി​ന് 2 മ​ണി​ക്കൂ​ർ മു​മ്പ് മി​ത​മാ​യ ഭ​ക്ഷ​ണം ക​ഴി​ക്കു​ക.
    • ഉ​റ​ക്ക അ​ന്ത​രീ​ക്ഷം ശാ​ന്ത​വും സു​ഖ​ക​ര​വു​മാ​ക്കു​ക
    • മു​റി ത​ണു​പ്പും , ഇ​രു​ണ്ട​തും ശാ​ന്ത​വു​മാ​യ അ​ന്ത​രീ​ക്ഷ​മാ​യി​രി​ക്ക​ണം.
    • കി​ട​ക്ക​യി​ൽ ഫോ​ൺ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്ക​രു​ത്.
    • സ്വ​യം ഉ​റ​ങ്ങാ​ൻ നി​ർ​ബ​ന്ധി​ക്ക​രു​ത്.
    • ഉ​റ​ക്കം വ​രു​ന്നി​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ മ​റ്റെ​ന്തെ​ങ്കി​ലും ശാ​ന്ത​മാ​യ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം ചെ​യ്ത് തി​രി​ച്ചു​വ​രി​ക
    • ബെ​ഡ്ടൈം ദി​ന​ച​ര്യ​ക​ൾ ശീ​ല​മാ​ക്കു​ക
    • ബ്രീ​ത്തി​ങ് എ​ക്സ​ർ​സൈ​സ്, പ്രാ​ർ​ഥ​ന, സം​ഗീ​തം, വാ​യ​ന, ധ്യാ​നം എ​ന്നി​വ മ​ന​സ്സി​നെ ശാ​ന്ത​മാ​ക്കാ​ൻ സ​ഹാ​യി​ക്കും.
    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:HealthsleepKuwait Newsfittness
    News Summary - Good sleep, good health.
    Similar News
    Next Story
    X