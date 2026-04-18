കത്തുന്ന വേനലിൽ വില്ലനായി മൂക്കിൽ നിന്നുള്ള രക്തസ്രാവം; ആരൊക്കെയാണ് കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്?
ന്യൂഡൽഹി: രാജ്യത്തെ ചുട്ടുപൊള്ളിച്ചുകൊണ്ട് വേനൽ കടുക്കുകയാണ്. മുൻവർഷങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് റെക്കോർഡ് ചൂടാണ് പലയിടത്തും അനുഭവപ്പെടുന്നത്. അന്തരീക്ഷത്തിലെ ഈർപ്പത്തിന്റെ അളവ് കൂടുന്നത് മൂലം അനുഭവപ്പെടുന്ന അമിതമായ ചൂട് സൂര്യാഘാതത്തിനും നിർജ്ജലീകരണത്തിനും കാരണമാകുന്നുണ്ട്. ഉച്ചസമയത്ത് പുറത്തിറങ്ങുന്നവർ ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്നും ധാരാളം വെള്ളം കുടിക്കണമെന്നും ആരോഗ്യവകുപ്പ് ആവർത്തിച്ച് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നു.
രാജ്യത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ ഉഷ്ണതരംഗം ആഞ്ഞടിക്കുമ്പോൾ, ജനങ്ങളിൽ കണ്ടുവരുന്ന ആശങ്കാജനകമായ ഒരു ലക്ഷണമാണ് പെട്ടെന്നുണ്ടാകുന്ന മൂക്കിൽ നിന്നുള്ള രക്തസ്രാവം. 'എപ്പിസ്റ്റാക്സിസ്' എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന ഈ അവസ്ഥ വേനൽക്കാലത്ത് വർധിക്കുന്നതായി ഇന്ത്യൻ കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പും (IMD) ആരോഗ്യ വിദഗ്ധരും മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നു. തെലങ്കാന, കർണാടക, ഉത്തർപ്രദേശ്, ഡൽഹി തുടങ്ങിയ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ താപനില 44 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിന് മുകളിൽ തുടരുന്നതാണ് ഈ സാഹചര്യം സൃഷ്ടിക്കുന്നത്.
എന്തുകൊണ്ട് വേനൽക്കാലത്ത് മൂക്കിൽ നിന്ന് രക്തം വരുന്നു?
മൂക്കിനുള്ളിലെ നേർത്ത രക്തക്കുഴലുകൾ പൊട്ടുമ്പോഴാണ് രക്തസ്രാവം ഉണ്ടാകുന്നത്. ഇതിന് പ്രധാനമായും അഞ്ച് കാരണങ്ങളാണുള്ളത്. അന്തരീക്ഷത്തിലെ ഈർപ്പം കുറയുന്നത് മൂക്കിനുള്ളിലെ ആവരണം വരണ്ടുപോകാനും പൊട്ടാനും കാരണമാകുന്നു. എസിയുടെ അമിത ഉപയോഗം ഈ സാഹചര്യം വഷളാക്കുന്നു. ശരീരത്തിൽ ജലാംശം കുറയുന്നത് മൂക്കിനുള്ളിലെ സംരക്ഷണ പാളിയായ മ്യൂക്കോസയെ ദുർബലമാക്കുന്നു. അമിതമായ ചൂട് മൂക്കിനുള്ളിലെ ഉപരിതല രക്തക്കുഴലുകൾ വികസിക്കാനും പെട്ടെന്ന് പൊട്ടാനും ഇടയാക്കുന്നു.
വേനലിലെ പൊടിപടലങ്ങളും അലർജിയും മൂക്കിനുള്ളിൽ അസ്വസ്ഥതയുണ്ടാക്കുകയും ഇടക്കിടെ തുമ്മുന്നതിലൂടെ രക്തസ്രാവത്തിന് കാരണമാവുകയും ചെയ്യുന്നു. വരൾച്ച കാരണം മൂക്കിനുള്ളിൽ ചൊറിച്ചിൽ അനുഭവപ്പെടുകയും കുട്ടികളും മറ്റും മൂക്കിൽ വിരലിടുന്നത് മുറിവുകൾക്ക് കാരണമാവുകയും ചെയ്യുന്നു.
രക്തസ്രാവം ഉണ്ടായാൽ എന്തുചെയ്യണം?
നേരെ ഇരിക്കുക, അല്പം മുന്നോട്ട് ആഞ്ഞു നിൽക്കുക (പുറകോട്ട് ചരിയരുത്). മൂക്കിന്റെ മൃദുവായ ഭാഗം 10 മിനിറ്റ് അമർത്തിപ്പിടിക്കുക. വായയിലൂടെ ശ്വസിക്കുക. രക്തസ്രാവം 20 മിനിറ്റിലധികം നീണ്ടുനിൽക്കുകയോ അമിതമായി രക്തം നഷ്ടപ്പെടുകയോ ചെയ്താൽ ഉടൻ വൈദ്യസഹായം തേടുക. സാധാരണ ഗതിയിൽ ഇത് അപകടകരമല്ലെങ്കിലും, ഇടക്കിടെ രക്തസ്രാവം ഉണ്ടാകുന്നത് മറ്റ് ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങളുടെ ലക്ഷണമാകാം എന്നതിനാൽ ഡോക്ടറുടെ ഉപദേശം തേടുന്നത് ഉചിതമാണ്.
ആരൊക്കെയാണ് കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്?
കുട്ടികൾ (നേർത്ത മൂക്കിന്റെ ആവരണം ഉള്ളതിനാൽ), പ്രായമായവർ (രക്തക്കുഴലുകൾ ദുർബലമായതിനാൽ), ഉയർന്ന രക്തസമ്മർദം ഉള്ളവർ, രക്തം കട്ടപിടിക്കാത്ത തരത്തിലുള്ള മരുന്നുകൾ കഴിക്കുന്നവരൊക്കെ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കണം.
പ്രതിരോധ മാർഗങ്ങൾ
ധാരാളം വെള്ളം കുടിക്കുക: ശരീരം എപ്പോഴും ഹൈഡ്രേറ്റഡ് ആയി നിലനിർത്തുക.
മൂക്കിനുള്ളിലെ ഈർപ്പം നിലനിർത്തുക: സലൈൻ സ്പ്രേകളോ പെട്രോളിയം ജെല്ലിയോ ഉപയോഗിച്ച് മൂക്കിനുള്ളിൽ ഈർപ്പം ഉറപ്പാക്കാം.
എ.സി ഉപയോഗം നിയന്ത്രിക്കുക: മുറിക്കുള്ളിൽ ഹുമിഡിഫയറുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് വായു വരണ്ടുപോകുന്നത് തടയും.
ചൂടിൽ നിന്ന് സംരക്ഷണം: പുറത്തിറങ്ങുമ്പോൾ മുഖം മറക്കുകയോ കുട ഉപയോഗിക്കുകയോ ചെയ്യുക.
Don't miss the exclusive news, Stay updated
Subscribe to our Newsletter
By subscribing you agree to our Terms & Conditions.
Thank You!
Your subscription means a lot to us
Still haven't registered? Click here to Register