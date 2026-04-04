    Posted On
    date_range 4 April 2026 8:34 PM IST
    Updated On
    date_range 4 April 2026 8:34 PM IST

    അഗ്നിപരീക്ഷയായി കേരളത്തിലെ വേനൽ; ചൂടിനെ തോൽപ്പിക്കാൻ ചില 'കൂൾ' വിദ്യകൾ!

    കേരളത്തിന്റെ അന്തരീക്ഷം തിളച്ചുമറിയുകയാണ്. ഓരോ വർഷം കഴിയുന്തോറും റെക്കോർഡുകൾ ഭേദിക്കുന്ന താപനിലയും ഒപ്പം ശ്വാസംമുട്ടിക്കുന്ന ഈർപ്പവും മലയാളിയുടെ ആരോഗ്യത്തിന് വലിയ വെല്ലുവിളിയാണ് ഉയർത്തുന്നത്. വെറുതെയിരുന്നാൽ പോലും വിയർപ്പിൽ കുളിക്കുന്ന അവസ്ഥയിൽ ശരീരത്തെ തണുപ്പിച്ചു നിർത്തുക എന്നത് കേവലം ഒരു ആശ്വാസമല്ല മറിച്ച് ആരോഗ്യകരമായ അതിജീവനത്തിന് ആവശ്യമായ ഒന്നാണ്. ശരിയായ വസ്ത്രധാരണത്തിലൂടെയും ചിട്ടയായ ഭക്ഷണക്രമത്തിലൂടെയും ഈ വേനൽക്കാലത്തെ നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ മറികടക്കാം.

    വസ്ത്രം

    നാം ധരിക്കുന്ന വസ്ത്രം നമ്മുടെ ശരീരതാപനിലയെ നേരിട്ട് സ്വാധീനിക്കുന്ന ഒന്നാണ്. അതിനാൽ വസ്ത്രങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ ചില കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം.

    കോട്ടൺ വസ്ത്രം: വിയർപ്പിനെ നന്നായി വലിച്ചെടുക്കാനും വായുസഞ്ചാരം സുഗമമാക്കാനും കോട്ടൺ, ലിനൻ തുണിത്തരങ്ങൾ കഴിഞ്ഞേ മറ്റൊന്നുള്ളൂ. കൈത്തറി വസ്ത്രങ്ങൾ ധരിക്കുന്നത് ശരീരത്തിന് കൂടുതൽ തണുപ്പ് നൽകും.

    സിന്തറ്റിക് ഒഴിവാക്കാം: നൈലോൺ, പോളിസ്റ്റർ തുടങ്ങിയ കൃത്രിമ നാരുകൾ വിയർപ്പിനെ ചർമത്തോട് ഒട്ടിച്ചു നിർത്തുകയും ചൂട് വർധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും. ഇത് ചൊറിച്ചിലിനും ചർമരോഗങ്ങൾക്കും കാരണമാകും.

    ഇളം നിറങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കാം: കടും നിറങ്ങൾ സൂര്യപ്രകാശത്തെ ആഗിരണം ചെയ്യുമ്പോൾ, വെളുപ്പ്, ഇളം മഞ്ഞ, സ്കൈ ബ്ലൂ തുടങ്ങിയ ഇളം നിറങ്ങൾ പ്രകാശത്തെ പ്രതിഫലിപ്പിച്ചു വിടുന്നു.

    അയഞ്ഞ വസ്ത്രങ്ങൾ: ശരീരത്തോട് ഒട്ടിനിൽക്കുന്ന ഇറുകിയ വസ്ത്രങ്ങൾ ഒഴിവാക്കി വായുസഞ്ചാരം ഉറപ്പാക്കുന്ന അയഞ്ഞ ഡിസൈനുകൾ ഉപയോഗിക്കുക. പുറത്തിറങ്ങുമ്പോൾ കുട, സൺഗ്ലാസ്, തൊപ്പി എന്നിവ മറക്കാതെ കൂടെക്കരുതുക.

    ദാഹം മാറ്റാൻ വെള്ളം മാത്രം പോരാ

    വിയർപ്പിലൂടെ ശരീരത്തിലെ ജലാംശവും ലവണങ്ങളും അതിവേഗം നഷ്ടപ്പെടും. ഇതിനെ പ്രതിരോധിക്കാൻ ഇടവേളകളിൽ വെള്ളം കുടിക്കുക. ദാഹം തോന്നുമ്പോൾ മാത്രം വെള്ളം കുടിക്കുന്ന ശീലം മാറ്റുക. ഓരോ അരമണിക്കൂറിലും ശുദ്ധജലം കുടിക്കുന്നത് ശീലമാക്കുക.

    കൂടാതെ കരിക്ക് വെള്ളം, സംഭാരം, കഞ്ഞിവെള്ളം എന്നിവ മികച്ച ഇലക്ട്രോലൈറ്റുകളാണ്. നാരങ്ങാവെള്ളത്തിൽ അല്പം ഉപ്പ് ചേർത്ത് കുടിക്കുന്നത് വിയർപ്പിലൂടെ നഷ്ടപ്പെടുന്ന സോഡിയം വീണ്ടെടുക്കാൻ സഹായിക്കും. അതേസമയം കോളകൾ, പാക്കറ്റ് ജ്യൂസുകൾ എന്നിവ ഒഴിവാക്കുക. ഇവ താൽക്കാലികമായി ദാഹം മാറ്റുമെങ്കിലും ശരീരത്തിലെ ജലാംശം കുറക്കാനാണ് സാധ്യത.

    ശരീരത്തിനകത്തെ താപം നിയന്ത്രിക്കാൻ ഭക്ഷണക്രമത്തിൽ മാറ്റം വരുത്തേണ്ടതും അത്യാവശ്യമാണ്.

    ലഘുഭക്ഷണം ശീലമാക്കുക: എണ്ണയിൽ പൊരിച്ചതും എരിവും പുളിയും അമിതമായതുമായ ഭക്ഷണങ്ങൾ ദഹനത്തെ പ്രയാസപ്പെടുത്തുകയും ശരീരതാപം കൂട്ടുകയും ചെയ്യും.

    പഴങ്ങളും പച്ചക്കറികളും: തണ്ണിമത്തൻ, വെള്ളരിക്ക, തക്കാളി, ഓറഞ്ച് തുടങ്ങിയ ജലാംശം കൂടുതലുള്ള ഭക്ഷണങ്ങൾ ഡയറ്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുക. മാംസാഹാരം കുറച്ച് സസ്യഭക്ഷണത്തിന് മുൻഗണന നൽകുന്നത് ഊർജ്ജസ്വലരായിരിക്കാൻ സഹായിക്കും.

    ഭക്ഷണവും വസ്ത്രവും ശ്രദ്ധിക്കുന്നതോടൊപ്പം സൂര്യരശ്മികൾ ഏറ്റവും തീക്ഷ്ണമായ രാവിലെ 11 മണി മുതൽ വൈകിട്ട് 3 മണി വരെയുള്ള സമയങ്ങളിൽ നേരിട്ട് വെയിൽ ഏൽക്കുന്നത് പരമാവധി ഒഴിവാക്കുക. രണ്ടു നേരമെങ്കിലും തണുത്ത വെള്ളത്തിൽ കുളിക്കുന്നത് ശരീരത്തിന് വലിയ ആശ്വാസം നൽകും. കുളി കഴിഞ്ഞ് അമിതമായി പൗഡറുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് വിയർപ്പ് സുഷിരങ്ങൾ അടയാൻ കാരണമായേക്കാം എന്നതിനാൽ അത് നിയന്ത്രിക്കുക.

    കുട്ടികളുടെയും മുതിർന്നവരുടെയും ചർമ്മം കൂടുതൽ സെൻസിറ്റീവ് ആയതിനാൽ സൂര്യാഘാതം ഏൽക്കാൻ സാധ്യത കൂടുതലാണ്. ഇവർക്ക് പ്രത്യേക പരിചരണം ഉറപ്പാക്കുക.ഇത്തരം ലളിതവും എന്നാൽ ഫലപ്രദവുമായ മുൻകരുതലുകൾ പാലിച്ചാൽ ഈ തീക്ഷ്ണമായ വേനലിനെയും നമുക്ക് സുരക്ഷിതമായി മറികടക്കാം

    TAGS:summer heatHealth Tipshealth caredehydration
    News Summary - Summer tips to beat upcoming heat wave
