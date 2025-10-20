കണ്ണുകളുടെ നിറം മാറും; നീലക്കണ്ണുകളെക്കുറിച്ചും ചിലതൊക്കെ അറിയണം

കണ്ണുകളുടെ നിറം മാറും; നീലക്കണ്ണുകളെക്കുറിച്ചും ചിലതൊക്കെ അറിയണംtext_fields
നീലക്കണ്ണുകൾക്ക് നീല നിറം നൽകുന്ന പിഗ്മെന്റ് (വർണ്ണവസ്തു) മനുഷ്യന്റെ കൃഷ്ണമണിയിൽ ഇല്ല. പകരം, കണ്ണിന്റെ നിറം തീരുമാനിക്കുന്നത് മെലാനിൻ എന്ന തവിട്ടുനിറത്തിലുള്ള പിഗ്മെന്റിന്റെ അളവാണ്. നീലക്കണ്ണുകളിൽ മെലാനിൻ വളരെ കുറവാണ്. അമേരിക്കൻ ജനസംഖ്യയുടെ പകുതിയോളം പേർക്കും തവിട്ടുനിറമുള്ള കണ്ണുകളാണ് (Brown Eyes) ഉള്ളത്. ആഗോളതലത്തിൽ, നീലക്കണ്ണുകൾ താരതമ്യേന വിരളമാണ്. ലോകജനസംഖ്യയുടെ ഒൻപത് ശതമാനത്തിൽ താഴെ ആളുകൾക്ക് മാത്രമേ നീലക്കണ്ണുകൾ ഉള്ളൂ. ഏകദേശം 6,000 മുതൽ 10,000 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് യൂറോപ്പിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന ഒരൊറ്റ വ്യക്തിക്ക് സംഭവിച്ച ജനിതകമാറ്റം മൂലമാണ് ലോകത്ത് നീലക്കണ്ണുകൾ രൂപപ്പെട്ടതെന്നാണ് ഗവേഷകർ കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ളത്.
നീലക്കണ്ണുകളുള്ള ആളുകൾക്ക് കണ്ണിനെ ബാധിക്കുന്ന വളരെ അപൂർവമായ ഒരു തരം കാൻസറായ ഒക്കുലാർ യുവിയൽ മെലനോമ (Ocular Uveal Melanoma) ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത അൽപ്പം കൂടുതലാണ്. മെലാനിന്റെ ഈ കുറവ് കാരണം നീലക്കണ്ണുകൾക്ക് യു.വി വികിരണങ്ങൾ കൂടുതൽ എളുപ്പത്തിൽ ആഗിരണം ചെയ്യേണ്ടിവരുന്നു. ഇതാണ് കോശങ്ങൾക്ക് കേടുപാടുകൾ വരുത്താനും തൽഫലമായി യുവിയൽ മെലനോമ പോലുള്ള കാൻസറുകൾക്കുള്ള സാധ്യത വർധിപ്പിക്കാനും കാരണം. അതുകൊണ്ട് നീലക്കണ്ണുള്ള ആളുകൾ പുറത്ത് പോകുമ്പോൾ യു.വി പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഉള്ള സൺഗ്ലാസുകൾ നിർബന്ധമായും ധരിക്കണം.
നവജാതശിശുക്കളിൽ നീലക്കണ്ണുകൾ വളരെ സാധാരണമാണ്. എന്നാൽ ഇത് ശാശ്വതമാകണമെന്നില്ല. ജനനസമയത്ത് കണ്ണിന് ആവശ്യമായ മെലാനിൻ പൂർണ്ണമായും ഉത്പാദിപ്പിക്കപ്പെടാത്തതാണ് ഇതിന് കാരണം. കുഞ്ഞ് വളരുന്നതിനനുസരിച്ച് സൂര്യപ്രകാശവുമായി സമ്പർക്കത്തിലാകുകയും കൂടുതൽ മെലാനിൻ ഉത്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ കണ്ണിന്റെ നിറം നീലയിൽ നിന്ന് തവിട്ടുനിറത്തിലേക്കോ മറ്റ് നിറങ്ങളിലേക്കോ മാറാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. മെലാനിൻ കുറവായതിനാൽ നീലക്കണ്ണുകൾക്ക് സൂര്യരശ്മിയോട് സംവേദനക്ഷമത (Photosensitivity) കൂടുതലായിരിക്കും. അൾട്രാവയലറ്റ് രശ്മികളിൽ നിന്നുള്ള റെറ്റിനക്ക് കേടുപാടുകൾ സംഭവിക്കാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലായതിനാലും നീലക്കണ്ണുള്ള ആളുകൾ സൂര്യപ്രകാശം ഏൽക്കുന്നതിൽ കുറച്ചുകൂടി ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്ന് നേത്രരോഗവിദഗ്ധർ പലപ്പോഴും മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നു.
മാതാപിതാക്കൾക്ക് നീലക്കണ്ണില്ലെങ്കിലും കുഞ്ഞിന് നീലക്കണ്ണുകൾ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഇത് പല ജീനുകൾ ഒരുമിച്ച് പ്രവർത്തിച്ച് തീരുമാനിക്കുന്ന ഒരു സങ്കീർണ്ണമായ പ്രക്രിയയാണ്. കണ്ണിന്റെ നിറം നിർണയിക്കുന്ന OCA2, HERC2 തുടങ്ങിയ ജീനുകളാണ് പ്രധാനം. നീലക്കണ്ണിന്റെ ജീൻ റിസസീവ് ആണ്. മാതാപിതാക്കൾ ഇരുവരും തവിട്ടുനിറമുള്ള കണ്ണുകളുള്ളവരാണെങ്കിലും അവർക്ക് നീലക്കണ്ണിന്റെ ജീൻ മറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാരിയറുകൾ ആയി ഉണ്ടാകാം. ഈ മാതാപിതാക്കളിൽ നിന്നും മറഞ്ഞിരിക്കുന്ന നീല ജീൻ കുട്ടിക്ക് ലഭിക്കുമ്പോൾ കുഞ്ഞിന് നീലക്കണ്ണ് ഉണ്ടാകാൻ 25% വരെ സാധ്യതയുണ്ട്. മാതാപിതാക്കളുടെ കണ്ണിന്റെ നിറം ഇരുണ്ടതാണെങ്കിലും, കുഞ്ഞിന്റെ ശരീരത്തിലെ മെലാനിൻ ഉത്പാദനത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ജീനുകളുടെ പ്രത്യേക കോമ്പിനേഷൻ വഴി മെലാനിൻ വളരെ കുറഞ്ഞ അളവിൽ മാത്രമേ ഉത്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്നുള്ളൂ എങ്കിൽ കണ്ണിന് നീലനിറം ലഭിക്കും.
നീലക്കണ്ണുകളുള്ള ഗ്രാമം
ഇന്തോനേഷ്യയിലെ സുലവേസി പ്രവിശ്യയിലെ ബ്യൂട്ടൺ ദ്വീപിലെ ബ്യൂട്ടൺ ഗോത്രത്തിൽപ്പെട്ട മുഴുവൻ പേർക്കും കണ്ണുകൾക്ക് നീലനിറമാണ്. റിപ്പോർട്ടുകൾ അനുസരിച്ച് ഒരു അപൂർവ്വ ജനിതക അവസ്ഥയാണ് ഇവരുടെ കണ്ണുകൾക്ക് നീലനിറം നൽകുന്നത്. സാധാരണയായി 42,000 ൽ ഒരാൾക്ക് മാത്രം കാണപ്പെടുന്ന ഈ നീലക്കണ്ണുകൾ ഈ ഗോത്രത്തിലെ എല്ലാവർക്കും ഒരുപോലെ ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു. പുറമെ കാണാൻ അതിമനോഹരമാണെങ്കിലും, ഇത് നിരവധി ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് കാരണമാകുന്നു എന്നതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം. വാർഡൻബർഗ് സിൻഡ്രോം എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഒരു ജനിതക വൈകല്യമാണ് ഈ നീലക്കണ്ണുകൾക്ക് പിന്നിലെ പ്രധാന കാരണം. ഈ സിൻഡ്രോം ശരീരത്തിൽ പല തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് കാരണമാകും. ഇത് കണ്ണുകൾക്ക് ആകർഷകമായ നീലനിറം നൽകുമെങ്കിലും, കേൾവിക്കുറവ്, ശരീരത്തിലെ പിഗ്മെൻ്റേഷന്റെ അഭാവം തുടങ്ങിയ ഗുരുതരമായ ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളും ഇത് സൃഷ്ടിക്കുന്നു. മാത്രമല്ല ചില ആളുകളിൽ ഒരു കണ്ണ് നീലയും മറ്റേ കണ്ണ് തവിട്ടുനിറവും ആയി മാറാനും, ശരീരത്തിൽ വെളുത്ത പാടുകൾ പ്രത്യക്ഷപ്പെടാനും സാധ്യതയുണ്ട്.
നീലക്കണ്ണുള്ളവർ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട പ്രധാന കാര്യങ്ങൾ
1. സൂര്യരശ്മിയിൽ നിന്നുള്ള സംരക്ഷണം
പുറത്ത് പോകുമ്പോൾ, മേഘാവൃതമായ കാലാവസ്ഥയിൽ പോലും 100% UVA, UVB പ്രൊട്ടക്ഷൻ നൽകുന്ന നിലവാരമുള്ള സൺഗ്ലാസുകൾ ധരിക്കുന്നത് നിർബന്ധമാക്കുക. മെലാനിൻ കുറവായതിനാൽ, സൂര്യരശ്മികൾ എളുപ്പത്തിൽ കണ്ണിനുള്ളിൽ പ്രവേശിക്കുകയും റെറ്റിനക്കും ലെൻസിനും കേടുപാടുകൾ വരുത്തുകയും ചെയ്യും. സൂര്യപ്രകാശം നേരിട്ട് കണ്ണിൽ പതിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കാൻ വീതിയുള്ള അറ്റങ്ങളുള്ള തൊപ്പികളോ ഉപയോഗിക്കുക.
2. വെളിച്ചത്തോടുള്ള സംവേദനക്ഷമത
നീലക്കണ്ണുകൾക്ക് സാധാരണയായി വെളിച്ചം കൂടുതലായിരിക്കും. അതിനാൽ തെളിച്ചമുള്ള ലൈറ്റുകൾക്ക് താഴെയോ സൂര്യപ്രകാശമുള്ള അന്തരീക്ഷത്തിലോ ഉണ്ടാകുന്ന കണ്ണിലെ അസ്വസ്ഥതയും വേദനയും ശ്രദ്ധിക്കണം. ഇൻഡോർ ലൈറ്റിങ് ക്രമീകരിക്കാൻ പോളറൈസ്ഡ് ലെൻസുകളോ ലൈറ്റ് ഫിൽട്ടറുകളോ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ആശ്വാസം നൽകും.
3. കാൻസർ സാധ്യതയെക്കുറിച്ച് അവബോധം
വളരെ അപൂർവമായ കാൻസറാണെങ്കിലും ഒക്കുലാർ യുവിയൽ മെലനോമ വരാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ്. അതിനാൽ എല്ലാ വർഷവും ഒരു നേത്രരോഗ വിദഗ്ദ്ധനെ കണ്ട് കണ്ണ് വിശദമായി പരിശോധിപ്പിക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. കാഴ്ചയിൽ എന്തെങ്കിലും മാറ്റങ്ങൾ, കണ്ണിനുള്ളിൽ കറുത്ത പാടുകൾ, അല്ലെങ്കിൽ വേദന എന്നിവ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടാൽ ഉടൻ ഡോക്ടറെ സമീപിക്കുക.
4. കണ്ണുകളുടെ ആരോഗ്യം
കണ്ണിന് ചുറ്റും മെലാനിൻ കുറവായതിനാൽ സൂര്യരശ്മി ഏൽക്കുന്നത് ചുളിവുകൾ പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാകാൻ കാരണമാകും. UV പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഉള്ള ഐ ക്രീമുകളും സൺഗ്ലാസുകളും ഇതിന് പരിഹാരമാണ്. എല്ലാ കണ്ണുകളെയും പോലെ, നീലക്കണ്ണുകൾക്ക് പോഷകങ്ങൾ ആവശ്യമാണ്. ഒമേഗ-3 ഫാറ്റി ആസിഡുകൾ, വിറ്റാമിൻ സി, ഇ, സിങ്ക് എന്നിവ അടങ്ങിയ ഭക്ഷണങ്ങൾ കഴിക്കുന്നത് കണ്ണിന്റെ മൊത്തത്തിലുള്ള ആരോഗ്യത്തിന് നല്ലതാണ്.
