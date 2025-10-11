Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    11 Oct 2025 10:26 AM IST
    11 Oct 2025 10:26 AM IST

    ​ചെറു കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കൂ കണ്ണല്ലേ...

    ​ചെറു കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കൂ കണ്ണല്ലേ...
    ശ​രീ​ര​ത്തി​ലെ ഏ​റ്റ​വും സെ​ൻ​സി​റ്റീ​വാ​യ അ​വ​യ​വ​ങ്ങ​ളി​ൽ ഒ​ന്നാ​ണ് ക​ണ്ണു​ക​ൾ. അ​സു​ഖം വ​രു​മ്പോ​ൾ മാ​ത്രം ശ്ര​ദ്ധ കൊ​ടു​ക്കേ​ണ്ട​വ​യ​ല്ല ക​ണ്ണു​ക​ൾ. നി​സ്സാ​ര​മെ​ന്ന് ന​മ്മ​ൾ ക​രു​തു​ന്ന പ​ല ശീ​ല​ങ്ങ​ളും നി​ശ്ശബ്ദ​മാ​യി ന​മ്മു​ടെ കാ​ഴ്ച​ക്ക് മ​ങ്ങ​ലേ​ൽ​പി​ക്കു​ക​യാ​ണ്. ഇ​ത്ത​ര​ത്തി​ൽ ന​മ്മു​ടെ ക​ണ്ണു​ക​ളെ രോ​ഗി​ക​ളാ​ക്കു​ന്ന പ്ര​വൃ​ത്തി​ക​ൾ വി​ശ​ദീ​ക​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ് ഭു​വ​നേ​ശ്വ​റി​ലെ മ​ണി​പ്പാ​ൽ ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ലെ നേ​ത്ര​രോ​ഗ​വി​ദ​ഗ്ധ​യാ​യ ഡോ. ​റീ​ത്ത ദാ​സ്.

    ഡി​ജി​റ്റ​ൽ സ​മ്മ​ർദം

    സ്‌​ക്രീ​നു​ക​ളു​മാ​യി നി​ര​ന്ത​രം സ​മ്പ​ർ​ക്കം പു​ല​ർ​ത്തു​ന്ന​ത് ഇ​ട​ക്കി​ടെ ഫോ​ക്ക​സ് പു​നഃ​ക്ര​മീ​ക​രി​ക്കാ​ൻ ക​ണ്ണു​ക​ളെ നി​ർ​ബ​ന്ധി​ത​രാ​ക്കു​ന്നു. ഇ​വി​ടെ ക​ണ്ണു​ക​ൾ വ​ര​ണ്ടു​പോ​കു​ന്ന​ത്, ചൊ​റി​ച്ചി​ൽ, ത​ല​വേ​ദ​ന, കാ​ഴ്ച മ​ങ്ങ​ൽ എ​ന്നി​വ​യാ​ണ് പ്രാ​രം​ഭ ല​ക്ഷ​ണ​ങ്ങ​ൾ. ഇ​ത് ക​ണ്ണു​ക​ളി​ലെ പേ​ശി​ക​ളെ ക്ഷീ​ണി​പ്പി​ക്കു​ന്നു. ഡി​ജി​റ്റ​ൽ നേ​ത്ര സ​മ്മ​ർ​ദം ജോ​ലി സം​ബ​ന്ധ​മാ​യ പ്ര​ശ്‌​നം മാ​ത്ര​മ​ല്ല. ഓ​ൺ​ലൈ​ൻ ക്ലാ​സു​ക​ളും അ​മി​ത​മാ​യ സ്‌​ക്രീ​ൻ ഉ​പ​യോ​ഗ​വും കു​ട്ടി​ക​ളെ​യും കൗ​മാ​ര​ക്കാ​രെ​യും ബാ​ധി​ക്കു​ന്നു.

    അ​ൾ​ട്രാ​വ​യ​ല​റ്റ് ര​ശ്മി​ക​ൾ

    അ​ൾ​ട്രാ​വ​യ​ല​റ്റ് ര​ശ്മി​ക​ൾ ക​ണ്ണു​ക​ൾ​ക്ക് ദോ​ഷം ചെ​യ്യു​മെ​ന്ന് തി​രി​ച്ച​റി​യാ​തെ​യാ​ണ് പ​ല​രും സ​ൺ​ഗ്ലാ​സു​ക​ൾ ഇ​ല്ലാ​തെ പു​റ​ത്തി​റ​ങ്ങു​ന്ന​ത്. ദീ​ർ​ഘ​നേ​രം ഈ ​കി​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ ക​ണ്ണി​നേ​ൽ​ക്കു​ന്ന​ത് തി​മി​രം, റെ​റ്റി​ന​യി​ലെ കേ​ടു​പാ​ടു​ക​ൾ, നേ​ത്ര കാ​ൻ​സ​റു​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​ക്കുള്ള സാ​ധ്യ​ത വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ന്നു. യു.​വി സം​ര​ക്ഷ​ണ​മു​ള്ള സ​ൺ​ഗ്ലാ​സു​ക​ൾ ച​ർ​മ​ത്തി​ന് സ​ൺ​സ്ക്രീ​ൻ എ​ന്ന പോ​ലെ ത​ന്നെ പ്ര​ധാ​ന​മാ​ണ്.

    മോ​ശം ജീ​വി​ത​ശൈ​ലി

    ശ​രി​യാ​യ ഉ​റ​ക്ക​ക്കു​റ​വ്, നി​ർ​ജലീ​ക​ര​ണം, ക​ണ്ണു​ക​ൾ ഇ​ട​ക്കിടെ തി​രു​മ്മ​ൽ, വൈ​റ്റ​മി​നു​ക​ൾ കു​റ​വു​ള്ള ഭ​ക്ഷ​ണ​ക്ര​മം എ​ന്നി​വ കാ​ഴ്ച​യെ സാ​വ​ധാ​നം ദു​ർ​ബ​ല​പ്പെ​ടു​ത്തും. വൈ​റ്റ​മി​ൻ എ, ​സി, ഒ​മേ​ഗ-3 ഫാ​റ്റി ആ​സി​ഡു​ക​ൾ തു​ട​ങ്ങി​യ പോ​ഷ​ക​ങ്ങ​ളു​ടെ കു​റ​വു​ക​ൾ ക​ണ്ണു​ക​ളു​ടെ പ്ര​തി​രോ​ധ​ശേ​ഷി കു​റ​ക്കുന്നു.

    ല​ളി​ത​മാ​യ കാ​ര്യ​ങ്ങ​ളി​ലൂ​ടെ വ​ലി​യ വ്യ​ത്യാ​സ​മു​ണ്ടാ​ക്കാ​നാ​വും. ക​ണ്ണു​ക​ളു​ടെ സ​മ്മ​ർ​ദം കു​റ​ക്കു​ന്ന​തി​ന് പ​രീ​ക്ഷി​ക്കാ​വു​ന്ന രീ​തി​യാ​ണ് 20-20-20 റൂ​ൾ. സ്ക്രീ​ൻ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച​തി​നുശേ​ഷം, ഓ​രോ 20 മി​നി​റ്റി​ലും കു​റ​ഞ്ഞ​ത് 20 സെ​ക്ക​ൻ​ഡ് നേ​രം 20 അ​ടി അ​ക​ലെ എ​ന്തെ​ങ്കി​ലും നോ​ക്കു​ക എ​ന്ന​താ​ണ് റൂ​ൾ. കൂ​ടെ ന​ന്നാ​യി വെ​ള്ളം കു​ടി​ക്കു​ക, പു​റ​ത്ത് പോ​കു​മ്പോ​ൾ സ​ൺ​ഗ്ലാ​സു​ക​ൾ ധ​രി​ക്കു​ക, പോ​ഷ​ക​സ​മൃ​ദ്ധ​മാ​യ ഭ​ക്ഷ​ണ​ക്ര​മം പി​ന്തു​ട​രു​ക എ​ന്നി​വ​യും ക​ണ്ണി​ന്റെ ആ​രോ​ഗ്യം സം​ര​ക്ഷി​ക്കും. നേ​ത്ര പ​രി​ച​ര​ണ​ത്തി​ന് ദൈ​നം​ദി​ന ജീ​വി​ത​ത്തി​ൽ മു​ൻ​ഗ​ണ​ന ന​ൽ​കു​ക. സ്‌​ക്രീ​ൻ ബ്രേ​ക്കു​ക​ൾ മു​ത​ൽ പ​തി​വ് പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക​ൾ വ​രെ​യു​ള്ള സം​ര​ക്ഷ​ണ ശീ​ല​ങ്ങ​ളി​ലൂ​ടെ ക​ണ്ണു​ക​ളെ സം​ര​ക്ഷി​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യും.

