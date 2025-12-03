മാതളത്തിന്റെ തൊലി കളയല്ലേ...വായയിലെ അണുബാധകൾക്ക് ഉത്തമംtext_fields
മാതളം കഴിക്കാറുണ്ടെങ്കിലും അതിന്റെ തൊലി സാധാരണയായി കളയാറാണ് പതിവ്. എന്നാൽ അപ്രധാനമെന്ന് കരുതി തള്ളിക്കളയുന്ന ഭാഗം വാസ്തവത്തിൽ ചർമം, ദഹനം, വായുടെ ആരോഗ്യം എന്നിവക്ക് ഗുണം ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിശ്വസിക്കുമോ? ആന്റിഓക്സിഡന്റ്, ആന്റി-ഇൻഫ്ലമേറ്ററി, ആന്റിബാക്ടീരിയൽ ഗുണങ്ങളാൽ സമ്പന്നമായ മാതളത്തിന്റെ തൊലി പ്രകൃതിദത്ത സൗന്ദര്യവർധക ഘടകമായും പ്രവർത്തിക്കുന്നു. ഇതിൽ ധാരാളം വിറ്റാമിൻ സി, പോളിഫെനോളുകൾ, ടാന്നിനുകൾ എന്നിവയും അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു.
മാതളത്തിന്റെ തൊലി പൊടി ഉണ്ടാക്കുന്നത് വളരെ എളുപ്പമാണ്. ഇത് മാസങ്ങളോളം കേടുകൂടാതെയിരിക്കും. തൊലി നന്നായി കഴുകുക. 2-3 ദിവസം സൂര്യപ്രകാശത്തിൽ വെച്ച് പൂർണ്ണമായും ഉണങ്ങാൻ അനുവദിക്കുക. പൂർണ്ണമായി ഉണങ്ങിയ ശേഷം അത് നന്നായി പൊടിച്ച് ഒരു എയർടൈറ്റ് കണ്ടെയ്നറിൽ സൂക്ഷിക്കുക. ഇത് ആവശ്യാനുസരണം ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്.
മാതളത്തിന്റെ തൊലി പൊടി ചർമ ചികിത്സക്ക് മാത്രമല്ല ദുർഗന്ധം, മോണയിലെ അസ്വസ്ഥതകൾ എന്നിവക്കുമുള്ള ഫലപ്രദമായ ഒരു വീട്ടുവൈദ്യമാണ്. തൊലിയുടെ ഔഷധ ഗുണങ്ങൾ വായുടെ ആരോഗ്യത്തെ വളരെയധികം പിന്തുണക്കുന്നു. ഇത് ഹാനികരമായ ബാക്ടീരിയകളെ നശിപ്പിച്ച് വീക്കം കുറക്കുന്നു. മോണയെ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നു. ഒരു ഗ്ലാസ് ഇളം ചൂടുവെള്ളത്തിൽ ഒരു ടീസ്പൂൺ മാതളത്തിന്റെ തൊലി പൊടി കലർത്തി നന്നായി കവിൾക്കൊള്ളുക. ആഴ്ചയിൽ രണ്ടുതവണ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് വായ്നാറ്റം ഇല്ലാതാക്കാനും മോണവേദന, വായയിലെ അണുബാധകൾ എന്നിവയിൽ നിന്ന് ആശ്വാസം നൽകാനും ഇത് സഹായിക്കും.
ദോഷകരമായ ഫ്രീ റാഡിക്കലുകളെ ചെറുക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന ശക്തമായ ആന്റിഓക്സിഡന്റുകൾ മാതളത്തിന്റെ തൊലിയിൽ ധാരാളമായി അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. പരമ്പരാഗതമായി ഇത് ദഹന സംബന്ധമായ പ്രശ്നങ്ങൾക്കും വയറുവേദനക്കും പരിഹാരമായി ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. എങ്കിലും ഡോക്ടറുടെ നിർദേശപ്രകാരം ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. ഇതിലെ ആന്റി-ഇൻഫ്ലമേറ്ററി ശരീരത്തിലെ നീർക്കെട്ട് കുറക്കുന്നു.
രോഗപ്രതിരോധശേഷി വർധിപ്പിക്കുന്നു: ആന്റിഓക്സിഡന്റുകളും വിറ്റാമിൻ സിയും ധാരാളമുള്ളതിനാൽ പ്രതിരോധശേഷി കൂട്ടാൻ സഹായിക്കുന്നു.
ദഹനത്തിന്: ദഹനപ്രശ്നങ്ങൾ, വയറിളക്കം എന്നിവക്ക് ആശ്വാസം നൽകാനും കുടലിന്റെ ആരോഗ്യം മെച്ചപ്പെടുത്താനും സഹായിക്കുന്നു.
തൊണ്ടവേദനയും ചുമയും: ആന്റി ബാക്ടീരിയൽ ഗുണങ്ങൾ ഉള്ളതിനാൽ തൊലി ഉണക്കിപ്പൊടിച്ച് തേനിൽ ചേർത്തോ, കഷായമായി ഉപയോഗിച്ചോ ചുമക്കും തൊണ്ടവേദനക്കും ആശ്വാസം ലഭിക്കും.
എല്ലുകളുടെ ആരോഗ്യം: എല്ലുകളെ ബലമുള്ളതാക്കാനും ഓസ്റ്റിയോപൊറോസിസ് പോലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ തടയാനും സഹായിക്കുന്നു.
ഹൃദയാരോഗ്യം: രക്തസമ്മർദവും കൊളസ്ട്രോളും കുറച്ച് ഹൃദയാരോഗ്യം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നു.
വിഷാംശം നീക്കം ചെയ്യൽ: ശരീരത്തിലെ വിഷാംശം നീക്കം ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്നു.
പ്രമേഹ നിയന്ത്രണം: രക്തത്തിലെ പഞ്ചസാരയുടെ അളവ് നിയന്ത്രിക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന ആന്റി ഇൻഫ്ലമേറ്ററി ഗുണങ്ങൾ ഇതിലുണ്ട്.
അർബുദ പ്രതിരോധം: ആന്റിഓക്സിഡന്റുകൾ കാൻസർ സാധ്യത കുറക്കാൻ സഹായിക്കുമെന്നും പഠനങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നു.
ചർമസംരക്ഷണം: ആന്റിഓക്സിഡന്റുകൾ ചർമത്തിന് തിളക്കം നൽകാനും മുഖക്കുരു, പാടുകൾ എന്നിവ കുറക്കാനും സഹായിക്കുന്നു.
മുടികൊഴിച്ചിൽ: മാതളത്തിന്റെ തൊലി പൊടിച്ച് എണ്ണയിൽ കലർത്തി തലയോട്ടിയിൽ മസാജ് ചെയ്യുന്നത് മുടികൊഴിച്ചിൽ കുറക്കാൻ സഹായിക്കും.
