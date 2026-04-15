    Posted On
    date_range 15 April 2026 8:29 AM IST
    Updated On
    date_range 15 April 2026 8:29 AM IST

    മദ്യം മാത്രമല്ല, അസന്തുലിത ഉറക്കവും കരളിനെ നശിപ്പിക്കുന്നു

    മദ്യം മാത്രമല്ല, അസന്തുലിത ഉറക്കവും കരളിനെ നശിപ്പിക്കുന്നു
    ആരോഗ്യത്തിന് ഏറ്റവും വലിയ ഭീഷണിയായി കരുതപ്പെടുന്നത് സാധാരണയായി മദ്യപാനം തന്നെയാണ്. കരളിന്റെ ആരോഗ്യത്തെ ബാധിക്കുന്ന പ്രധാന ഘടകമെന്ന നിലയിൽ മദ്യത്തിന്റെ ദോഷഫലങ്ങളെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ പലതവണ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ, ഇപ്പോൾ ആരോഗ്യ വിദഗ്ധർ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നത് മറ്റൊരു സാധാരണ ജീവിതശൈലി ശീലത്തെക്കുറിച്ചാണ്, അതായത് അസന്തുലിതമായ ഉറക്കം. ദിവസേന നമ്മൾ അവഗണിക്കുന്ന ഈ ശീലം, മദ്യപാനത്തെപ്പോലെ തന്നെ കരളിന് ദോഷകരമാകാമെന്നാണ് പുതിയ പഠനങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കുന്നത്.

    ലോംഗെവിറ്റി (ദീർഘായുസ്സ്) ഗവേഷകനായ ബ്രയാൻ ജോൺസൺ അടുത്തിടെ നടത്തിയ ഒരു പ്രസ്താവനയിലാണ് ഈ വിഷയത്തെ ലോക ശ്രദ്ധയിൽ കൊണ്ടുവന്നത്. സാധാരണയായി ശരീരാരോഗ്യത്തിനായി ഭക്ഷണവും വ്യായാമവും ശ്രദ്ധിക്കുന്നവർ ഉറക്കത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം പലപ്പോഴും മറക്കുന്നുവെന്ന് അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. കൃത്യമായ പഠനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഈ നിരീക്ഷണം. പഠനത്തിൽ 88,000ത്തിലധികം ആളുകളുടെ ഉറക്ക ശീലങ്ങൾ നിരീക്ഷിച്ചു. അതിൽ കണ്ടെത്തിയത് വളരെ ആശങ്കാജനകമാണ്: ഒരേ സമയത്ത് ഉറങ്ങാത്തവർക്ക് രോഗസാധ്യത കൂടുതലാണെന്നും ഉറക്കസമയത്തിലെ വ്യത്യാസം ശരീരത്തിന്റെ ജൈവ ഘടനയെ ബാധിക്കുന്നുവെന്നും രാത്രി വൈകി ഉറങ്ങുന്നത് ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾ വർധിപ്പിക്കുന്നുവെന്നും പഠനം വ്യക്തമാക്കുന്നു.

    TAGS: Health, sleep, alcohol, Irregular Sleep
    News Summary - Not only alcohol, but also unbalanced sleep damages the liver
