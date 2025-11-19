Begin typing your search above and press return to search.
    General Health
    Posted On
    date_range 19 Nov 2025 9:26 AM IST
    Updated On
    date_range 19 Nov 2025 9:26 AM IST

    പഞ്ചസാര മാത്രമല്ല, ഉപ്പ് അധികം കഴിച്ചാലും പ്രമേഹം വരും!

    cancel

    പ്രമേഹത്തിന് കാരണമായി മിക്കവരും കരുതുന്നത് പഞ്ചസാരയെയാണ്. എന്നാൽ പഞ്ചസാര മാത്രമാണോ പ്രമേഹത്തിന് കാരണമാകുന്നത്? ഉപ്പ് അധികം കഴിച്ചാലും പ്രമേഹം വരുമെന്ന് പഠനങ്ങൾ പറയുന്നു. യു.എസില്‍ നിന്നുള്ള പുതിയ പഠനം പ്രകാരം ഉപ്പ് കഴിക്കുന്ന 13,000 പേര്‍ക്ക് ടൈപ്പ് 2 പ്രമേഹം ഉള്ളതായി കണ്ടെത്തി. ഉപ്പ് ആളുകളെ കൂടുതൽ അളവിൽ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പ്രേരിപ്പിക്കും. ഇത് ശരീരഭാരം വർധിപ്പിക്കുന്നതിനും പൊണ്ണത്തടിക്കും കാരണമാകും. പാചകം ചെയ്ത ഭക്ഷണത്തിൽ സ്ഥിരമായി അധികമായി ഉപ്പ് ചേർക്കുന്നത് ടൈപ്പ് 2 പ്രമേഹം വരാനുള്ള സാധ്യത വർധിപ്പിക്കുമെന്ന് ചില പഠനങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്.

    യു.കെ പോലുള്ള രാജ്യങ്ങളില്‍ ഒരു ദിവസം എട്ട് ഗ്രാം അല്ലെങ്കില്‍ രണ്ട് ടീസ്പൂണ്‍ ഉപ്പാണ് കഴിക്കുന്നത്. ഇതില്‍ നാലില്‍ മൂന്ന് ഭാഗവും സംസ്‌കരിച്ച ഭക്ഷണത്തില്‍ നിന്നാണ് കിട്ടുന്നത്. എന്നാല്‍ ശേഷിക്കുന്നതില്‍ ഏറിയ പങ്കും പാചകസമയത്തും വളരെ കുറച്ചുമാത്രം ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോഴുമാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ദിവസവും കഴിക്കുന്ന ഉപ്പിന്റെ അളവ് ആറ് ഗ്രാമായി കുറക്കണമെന്ന് യു.കെയിലെ നാഷണല്‍ ഹെല്‍ത്ത് സര്‍വീസ് പറയുന്നു. അമിതമായ സോഡിയം ഇൻസുലിൻ പ്രതിരോധത്തെ (ശരീരത്തിന് ഇൻസുലിനോട് പ്രതികരിക്കാൻ കഴിയാത്ത അവസ്ഥ) ബാധിച്ചേക്കാം. ഇത് പ്രമേഹത്തിലേക്ക് നയിച്ചേക്കാം.

    ഉയർന്ന ഉപ്പ് ഉപയോഗം രക്താതിമർദ്ദത്തിന് കാരണമാകും. പ്രമേഹമുള്ളവർക്ക് രക്താതിമർദ്ദം വരാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ്. ഇത് ഹൃദ്രോഗം, സ്ട്രോക്ക്, വൃക്കരോഗങ്ങൾ എന്നിവയുടെ സാധ്യത വർധിപ്പിക്കുന്നു. ഉപ്പ് കൂടുതലായി കഴിക്കുന്നവർ സാധാരണയായി അമിതമായി ഉപ്പിട്ട, സംസ്കരിച്ച ഭക്ഷണങ്ങളും മറ്റും കഴിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഇത്തരം ഭക്ഷണങ്ങളിൽ പലപ്പോഴും ഉയർന്ന കലോറിയും, അനാരോഗ്യകരമായ കൊഴുപ്പുകളും, പഞ്ചസാരയും അടങ്ങിയിരിക്കും. ഇത് അമിതവണ്ണം, വീക്കം തുടങ്ങിയ പ്രമേഹ സാധ്യത വർധിപ്പിക്കുന്ന ഘടകങ്ങളിലേക്ക് നയിച്ചേക്കാം.

    ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ

    പ്രമേഹമുള്ളവരും പ്രമേഹ സാധ്യതയുള്ളവരും ഉപ്പിന്റെ അളവ് നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ഹൃദയാരോഗ്യത്തിനും വൃക്കകളുടെ ആരോഗ്യത്തിനും വളരെ പ്രധാനമാണ്. ദിവസേനയുള്ള ഉപ്പ് ഉപയോഗം അഞ്ച് ഗ്രാമിൽ താഴെയായി നിലനിർത്താൻ ലോകാരോഗ്യ സംഘടന നിർദേശിക്കുന്നു. ഇത് പൊതുവായ ആരോഗ്യത്തിനുള്ള അളവാണ്. പുറത്തുനിന്ന് വാങ്ങുന്ന പ്രോസസ്ഡ്, പാക്കറ്റ് ഭക്ഷണങ്ങൾ (റെഡി മീൽസ്, ചിപ്സ്, സോസുകൾ, അച്ചാറുകൾ) എന്നിവയിൽ ഉപ്പ് കൂടുതലായിരിക്കും. പ്രമേഹമുള്ളവർ നിർബന്ധമായും ഇവയുടെ അളവ് കുറക്കണം. പ്രമേഹമുള്ള ഓരോ വ്യക്തിയുടെയും ആരോഗ്യസ്ഥിതി വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും. അതിനാൽ, നിങ്ങളുടെ നിലവിലെ ആരോഗ്യസ്ഥിതിയും മരുന്നുകളും പരിഗണിച്ച്, നിങ്ങൾ ഒരു ദിവസം എത്ര ഉപ്പ് കഴിക്കണം എന്നതിനെക്കുറിച്ച് ഡോക്ടറുമായോ ഡയറ്റീഷ്യനുമായോ സംസാരിച്ച് വ്യക്തമായ ഉപദേശം നേടുന്നതാണ് ഏറ്റവും ഉചിതം.

    TAGS:world health organizationsaltblood pressureHeart Healthdiabetes
