Madhyamam
    Health & Fitness
    Posted On
    14 Sept 2025 11:34 AM IST
    Updated On
    14 Sept 2025 11:34 AM IST

    വ്യാ​യാ​മ​വും ഹൃ​ദ​യാ​രോ​ഗ്യ​വും

    വ്യാ​യാ​മ​വും ഹൃ​ദ​യാ​രോ​ഗ്യ​വും
    ഹൃ​ദ്രോ​ഗ​ങ്ങ​ൾ ഇ​ന്ന​ത്തെ കാ​ല​ത്ത് മ​നു​ഷ്യ​രു​ടെ ആ​രോ​ഗ്യ​ത്തെ ഏ​റ്റ​വും കൂ​ടു​ത​ലാ​യി ബാ​ധി​ക്കു​ന്ന രോ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ൽ ഒ​ന്നാ​ണ്. ജീ​വി​ത​ശൈ​ലി മാ​റ്റ​ങ്ങ​ൾ, അ​മി​ത​ഭാ​രം, മാ​ന​സി​ക സ​മ്മ​ർ​ദം, കൊ​ള​സ്‌​ട്രോ​ൾ, പ്ര​മേ​ഹം, ര​ക്ത​സ​മ്മ​ർ​ദം എ​ന്നി​വ ഹൃ​ദ​യ​ത്തെ ബാ​ധി​ക്കു​ന്ന പ്ര​ധാ​ന ഘ​ട​ക​ങ്ങ​ളാ​ണ്. എ​ന്നാ​ൽ, ഇ​തി​നെ നേ​രി​ടാ​ൻ ഏ​റ്റ​വും സ്വാ​ഭാ​വി​ക​വും സു​ര​ക്ഷി​ത​വു​മാ​യ ആ​യു​ധം വ്യാ​യാ​മം ത​ന്നെ​യാ​ണ്.

    വ്യാ​യാ​മ​ത്തി​ന്റെ പ്രാ​ധാ​ന്യം

    ശാ​സ്ത്രീ​യ പ​ഠ​ന​ങ്ങ​ൾ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കു​ന്ന​ത് കൃ​ത്യ​മാ​യ വ്യാ​യാ​മം ഹൃ​ദ​യാ​രോ​ഗ്യ​ത്തെ മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്നു എ​ന്ന​താ​ണ്.

    ഇ​തി​ന്റെ പ്ര​ധാ​ന നേ​ട്ട​ങ്ങ​ൾ :

    • ഹൃ​ദ​യ​ത്തി​ന്റെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ന്നു.
    • ര​ക്ത​സ​മ്മ​ർ​ദം, കൊ​ള​സ്‌​ട്രോ​ൾ, ബ്ല​ഡ് ഷു​ഗ​ർ എ​ന്നി​വ നി​യ​ന്ത്രി​ക്ക​പ്പെ​ടു​ന്നു.
    • അ​മി​ത​ഭാ​രം കു​റ​യു​ന്നു.
    • മാ​ന​സി​ക സ​മ്മ​ർ​ദം കു​റ​ക്കു​ക​യും ഉ​റ​ക്കം മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്നു

    എ​ത്ര​ത്തോ​ളം വ്യാ​യാ​മം?

    ലോ​കാ​രോ​ഗ്യ സം​ഘ​ട​ന (WHO) ന​ൽ​കു​ന്ന ശി​പാ​ർ​ശ:

    ആ​ഴ്ച​യി​ൽ കു​റ​ഞ്ഞ​ത് 150 മി​നി​റ്റ് മി​ത​മാ​യ വ്യാ​യാ​മം (ഉ​ദാ: ന​ട​ത്തം, സൈ​ക്കി​ള്‍ ഓ​ടി​ക്ക​ൽ). അ​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ 75 മി​നി​റ്റ് തീ​വ്ര വ്യാ​യാ​മം (ഉ​ദാ: ജോ​ഗി​ങ്, നീ​ന്ത​ൽ). ദി​വ​സേ​ന 30 മി​നി​റ്റ് വീ​തം, അ​ഞ്ച്ദി വ​സം ചെ​യ്യു​ന്ന​ത് ഏ​റ്റ​വും ഉ​ചി​തം.

    ചെ​യ്യേ​ണ്ട കാ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ

    ന​ട​ത്തം, ജോ​ഗിങ്, നീ​ന്ത​ൽ, സൈ​ക്കി​ൾ ഓ​ട്ടം,യോ​ഗ, സ്ട്രെ​ച്ചി​ങ് , ല​ഘു ഭാ​ര​ങ്ങ​ൾ ഉ​യ​ർ​ത്ത​ൽ,ടീം ​സ്പോ​ർ​ട്സ് (ബാ​ഡ്മി​ന്റ​ൺ, ഫു​ട്ബാ​ൾ, ക്രി​ക്ക​റ്റ്),

    ഒ​ഴി​വാ​ക്കേ​ണ്ട കാ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ

    • വ്യാ​യാ​മം ഒ​രു​മി​ച്ചു അ​ധി​കം ചെ​യ്യു​ന്ന​ത്
    • ഹൃ​ദ്രോ​ഗ​ല​ക്ഷ​ണ​ങ്ങ​ൾ (നെ​ഞ്ചു​വേ​ദ​ന, ശ്വാ​സം​മു​ട്ട​ൽ) അ​വ​ഗ​ണി​ക്കു​ന്ന​ത്
    • മ​തി​യാ​യ വെ​ള്ളം കു​ടി​ക്കാ​തി​രി​ക്കു​ക
    • വ്യാ​യാ​മ​ത്തി​നു മു​മ്പും പി​ന്നാ​ലെ​യും അ​മി​ത​മാ​യി ഭ​ക്ഷ​ണം ക​ഴി​ക്കു​ക

    വ്യാ​യാ​മം തു​ട​ങ്ങു​ന്ന​തി​ന് മു​മ്പു​ള്ള പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക​ൾ

    പ്ര​ത്യേ​കി​ച്ച് 40 വ​യ​സി​നു മു​ക​ളി​ൽ ഉ​ള്ള​വ​ർ​ക്ക്, അ​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ പ്ര​മേ​ഹം/​ഹൈ​പ്പ​ർ​ടെ​ൻ​ഷ​ൻ/​കൊ​ള​സ്‌​ട്രോ​ൾ/​ഹൃ​ദ​യ​രോ​ഗ കു​ടും​ബ​ച​രി​ത്രം ഉ​ള്ള​വ​ർ​ക്ക്:

    • ഇ. ​സി. ജി.
    • ബ്ല​ഡ് ഷു​ഗ​ർ, കൊ​ള​സ്‌​ട്രോ​ൾ ടെ​സ്റ്റ്.
    • ര​ക്ത​സ​മ്മ​ർ​ദ പ​രി​ശോ​ധ​ന.
    • ട്രെ​ഡ് മി​ൽ ടെ​സ്റ്റ്.
    • ഡോ​ക്ട​റു​ടെ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ക്ലി​യ​റ​ൻ​സ്.

    ഇ​വ ചെ​യ്ത​തി​ന് ശേ​ഷ​മാ​ണ് സു​ര​ക്ഷി​ത​മാ​യി വ്യാ​യാ​മം തു​ട​ങ്ങേ​ണ്ട​ത്.

    ശ്ര​ദ്ധി​ക്കു​ക, ഈ ​കാ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ

    നി​യ​മി​ത​മാ​യ വ്യാ​യാ​മം ഹൃ​ദ​യ​ത്തി​ന് ന​ൽ​കാ​വു​ന്ന ഏ​റ്റ​വും വ​ലി​യ സ​മ്മാ​നം ത​ന്നെ​യാ​ണ്. അ​ത് മ​രു​ന്ന​ല്ലെ​ങ്കി​ലും പ​ല മ​രു​ന്നു​ക​ളേ​ക്കാ​ൾ ശ​ക്ത​മാ​യി പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കും. ശ​രി​യാ​യ രീ​തി​യി​ൽ, ഡോ​ക്ട​റു​ടെ മാ​ർ​ഗ നി​ർ​ദേ​ശ​ത്തോ​ടൊ​പ്പം ന​ട​ത്തു​ന്ന വ്യാ​യാ​മം ഹൃ​ദ​യ​ത്തെ രോ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്ന് സം​ര​ക്ഷി​ക്കു​ക​യും ജീ​വി​ത​ത്തെ ആ​രോ​ഗ്യ​ക​ര​വും സ​ന്തോ​ഷ​ക​ര​വു​മാ​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യും.

    Heart Disease fitness Exercise Heart Health
    Exercise and heart health
