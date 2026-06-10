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    Health & Fitness
    Posted On
    date_range 10 Jun 2026 12:42 PM IST
    Updated On
    date_range 10 Jun 2026 12:42 PM IST

    ചോറ് കഴിക്കാൻ അനുയോജ്യമായ സമയം ഏതാണെന്നറിയാമോ? പ്രീഡയബറ്റിസ് ഉള്ളവർ ഇത് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് അനിവാര്യം

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    food
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    camera_altപ്രതീകാത്മക ചിത്രം

    നമ്മൾ രാവിലെ ഉണരുമ്പോൾ മുതൽ ശരീരത്തിനുള്ളിൽ ഒരു പ്രത്യേക ക്ലോക്ക് പ്രവർത്തിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നുണ്ട്. ഇതിനെയാണ് 'സിർക്കാഡിയൻ റിഥം' അഥവാ ജൈവഘടികാരം എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. പകലിൽ സജീവമായിരിക്കാനും രാത്രിയിൽ ഉറങ്ങാനും ശരീരത്തെ പ്രാപ്തമാക്കുന്നത് ഈ പ്രതിഭാസമാണ്. നമ്മുടെ മെറ്റബോളിസത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിൽ ഈ ജൈവഘടികാരത്തിന് വലിയ പങ്കുണ്ട്. അതിനാൽ തന്നെ, നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന കാർബോഹൈഡ്രേറ്റുകൾ (അന്നജം) ശരീരം എങ്ങനെ വിഘടിപ്പിക്കുന്നു എന്നതിനെയും ഇത് സ്വാധീനിക്കുന്നു. പ്രീഡയബറ്റിസ് (പ്രമേഹത്തിന് തൊട്ടുമുമ്പുള്ള അവസ്ഥ) ഉള്ളവർ ഈ കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് കൃത്യമായ ധാരണ വച്ചുപുലർത്തേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്. നിലവിലെ കണക്കുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഇന്ത്യയിൽ ഏകദേശം 136 മില്യൺ ആളുകൾ പ്രീഡയബറ്റിസ് ഘട്ടത്തിലൂടെ കടന്നുപോകുന്നുണ്ടെന്നാണ്. ഇത് ആരോഗ്യരംഗത്ത് വലിയൊരു ആശങ്കയായി മാറിയിരിക്കുന്നു.

    നമ്മുടെ നാട്ടിൽ പ്രമേഹബാധിതരുടെ എണ്ണം ഇത്രയധികം വർദ്ധിക്കാൻ കാരണം എന്താണെന്ന് പരിശോധിക്കുമ്പോൾ, നമ്മൾ എപ്പോൾ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് കഴിക്കുന്നു എന്നതും അതിനോട് ശരീരം എങ്ങനെ പ്രതികരിക്കുന്നു എന്നതും വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ്. പ്രമുഖ മെഡിക്കൽ ജേണലുകളിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച പഠനങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കുന്നത് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് അടങ്ങിയ ഭക്ഷണങ്ങൾ കഴിക്കാൻ ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ സമയം രാവിലെയുള്ള സമയമാണെന്നാണ്. കാരണം, ഈ സമയത്ത് ശരീരത്തിന് അന്നജത്തെ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ പോഷകങ്ങളാക്കി മാറ്റാൻ കഴിയും. രക്തത്തിലെ പഞ്ചസാരയുടെ അളവ് നിയന്ത്രിച്ചു നിർത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് കഴിക്കുന്ന സമയം കൃത്യമായി ക്രമീകരിക്കേണ്ടതുണ്ട്.

    നമ്മുടെ ജൈവഘടികാരമാണ് ഭക്ഷണം കഴിച്ചതിനുശേഷം ഇൻസുലിൻ എങ്ങനെ ഉത്പാദിപ്പിക്കപ്പെടണം എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത്. കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് അടങ്ങിയ ഭക്ഷണങ്ങൾ കഴിക്കുമ്പോൾ ശരീരത്തിൽ വലിയ അളവിൽ ഗ്ലൂക്കോസ് റിലീസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു. രാവിലെ ശരീരത്തിലെ ദഹനപ്രക്രിയകൾ കൂടുതൽ ഊർജ്ജസ്വലമായിരിക്കുന്നതിനാൽ ഈ ഗ്ലൂക്കോസ് എളുപ്പത്തിൽ ആഗിരണം ചെയ്യപ്പെടും. എന്നാൽ, ഇതേ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റുകൾ രാത്രി 8 മണിക്ക് ശേഷം കഴിക്കുമ്പോൾ രക്തത്തിലെ പഞ്ചസാരയുടെ അളവ് പെട്ടെന്ന് ഉയരുകയും അത് ഉറക്കത്തിന്റെ ഗുണനിലവാരത്തെപ്പോലും ദോഷകരമായി ബാധിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

    രാത്രി സമയങ്ങളിൽ, പ്രത്യേകിച്ച് 8 മണിക്ക് ശേഷം, ശരീരത്തിലെ ഇൻസുലിൻ ഹോർമോണിന്റെ പ്രവർത്തന ശേഷി കുറയുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് രാത്രി ഭക്ഷണം നേരത്തെ കഴിക്കണമെന്ന് പോഷകാഹാര വിദഗ്ധർ എപ്പോഴും നിർദ്ദേശിക്കുന്നത്. രാത്രിയിൽ ശരീരത്തിന്റെ മെറ്റബോളിസം സ്വാഭാവികമായും മന്ദഗതിയിലാകുകയും ശാരീരിക അധ്വാനം കുറയുകയും ചെയ്യും. ഈ സമയത്ത് അമിതമായി കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് കഴിച്ചാൽ അത് ശരീരത്തിൽ കൊഴുപ്പായി അടിഞ്ഞുകൂടാൻ സാധ്യതയേറെയാണ്. കൂടാതെ, രാത്രിയിലെ പഞ്ചസാരയുടെ ഈ വ്യതിയാനങ്ങൾ ശരീരത്തിന് ക്ഷീണം തോന്നാനും കാരണമാകും.

    ഒരു വ്യക്തി കൃത്യമായ സമയക്രമമില്ലാതെ എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് കഴിക്കുന്ന ശീലം തുടർന്നാൽ, അത് രക്തത്തിലെ പഞ്ചസാരയുടെ അളവ് എപ്പോഴും ഉയർന്നുനിൽക്കാൻ കാരണമാകും. ഇത് പ്രീഡയബറ്റിസ് ഉള്ളവരിൽ പ്രമേഹം വേഗത്തിലാക്കാൻ ഇടയാക്കും. പ്രീഡയബറ്റിസ് ഉള്ളതായി കണ്ടെത്തിയാൽ ഭക്ഷണകാര്യത്തിലും അത് കഴിക്കുന്ന സമയത്തിലും കർശനമായ നിയന്ത്രണം പാലിക്കണം. കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് കഴിക്കുന്ന സമയം കൃത്യമാക്കിയാൽ പ്രമേഹസാധ്യത ഒരു പരിധിവരെ തടയാൻ സാധിക്കും.

    ഗവേഷണങ്ങൾ അനുസരിച്ച് രാവിലെ മുതൽ ഉച്ചക്ക് ശേഷമുള്ള ആദ്യ പകുതി വരെയുള്ള സമയമാണ് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് കഴിക്കാൻ ഏറ്റവും അനുയോജ്യം. രാത്രി വൈകി കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് കഴിക്കുന്നത് പൂർണ്ണമായും ഒഴിവാക്കണം. പ്രീഡയബറ്റിസ് ഉള്ളവർ, അമിതവണ്ണമുള്ളവർ, മെറ്റബോളിക് സിൻഡ്രോം ഉള്ളവർ, രാത്രി ഷിഫ്റ്റുകളിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നവർ എന്നിവർ ഭക്ഷണ സമയത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ പുലർത്തേണ്ടതുണ്ട്. രാത്രി ഭക്ഷണം എപ്പോഴും 7-8 മണിക്ക് മുൻപായി കഴിക്കാനും, ഭക്ഷണത്തിൽ അന്നജത്തോടൊപ്പം പ്രോട്ടീനും നാരുകളും ഉൾപ്പെടുത്താനും ശ്രദ്ധിക്കുക. ശരിയായ സമയത്ത് ശരിയായ രീതിയിൽ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത് വഴി ശരീരത്തിന്റെ ആരോഗ്യം മികച്ച രീതിയിൽ നിലനിർത്താൻ സാധിക്കും.

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    TAGS:HealthriceFoodsPrediabetesHealth and Fitness
    News Summary - Do you know when is the best time to eat rice? It is essential for those with prediabetes to know this
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