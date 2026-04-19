    Posted On
    date_range 19 April 2026 8:07 AM IST
    Updated On
    date_range 19 April 2026 8:26 AM IST

    കരൾ രോഗചികിത്സയിലെ വിപ്ലവകരമായ മാറ്റങ്ങൾ; ആധുനിക രോഗനിർണയവും ചികിത്സാരീതികളും

    ഇന്ന് ലോക കരൾ ദിനം
    മനുഷ്യശരീരത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട അവയവങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് കരൾ. ദഹനം, ഊർജോൽപ്പാദനം, വിഷാംശങ്ങൾ നീക്കം ചെയ്യൽ, രക്തം കട്ടപിടിക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന പ്രോട്ടീനുകളുടെ നിർമ്മാണം തുടങ്ങി അഞ്ഞൂറിലധികം ധർമ്മങ്ങൾ കരൾ നിർവ്വഹിക്കുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ മദ്യപാനം, തെറ്റായ ഭക്ഷണരീതികൾ, വൈറസ് ബാധകൾ എന്നിവ കാരണം കരൾ രോഗങ്ങൾ ഇന്ന് ലോകമെമ്പാടും വർദ്ധിച്ചുവരികയാണ്. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ കരൾ രോഗനിർണ്ണയത്തിലും ചികിത്സയിലും വന്നിട്ടുള്ള പുതിയ മാറ്റങ്ങൾ വലിയ പ്രതീക്ഷയാണ് നൽകുന്നത്.

    കഴിഞ്ഞ ഒരു പതിറ്റാണ്ടിനിടെ വൈദ്യശാസ്ത്ര രംഗത്തുണ്ടായ അഭൂതപൂർവ്വമായ സാങ്കേതിക വളർച്ച കരൾ രോഗങ്ങളുടെ ചികിത്സയിൽ വിപ്ലവകരമായ മാറ്റങ്ങളാണ് സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നത്. മുൻകാലങ്ങളിൽ രോഗം സങ്കീർണ്ണമായ അവസ്ഥയിൽ എത്തുമ്പോൾ മാത്രമായിരുന്നു പലപ്പോഴും തിരിച്ചറിഞ്ഞിരുന്നത്. എന്നാൽ ഇന്ന് ഡിജിറ്റൽ ഹെൽത്ത്, ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ്, നാനോ ടെക്നോളജി എന്നിവയുടെ സഹായത്തോടെ രോഗം വരുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ അത് പ്രവചിക്കാനും തടയാനും നമുക്ക് സാധിക്കുന്നു. രോഗശമനത്തിനപ്പുറം, സാങ്കേതികവിദ്യയുടെ സഹായത്തോടെ രോഗനിർണ്ണയത്തിലെ കൃത്യത, ശസ്ത്രക്രിയയിലെ സൂക്ഷ്മത, വ്യക്തിഗത ചികിത്സ പോലുള്ളവയിൽ വന്ന വൻ മുന്നേറ്റം ഓരോ രോഗിക്കും ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ കൃത്യതയാർന്ന ചികിത്സ നൽകുക എന്നതിൽ ആധുനിക വൈദ്യശാസ്ത്രം ഏറെ മുന്നോട്ട് പോയിട്ടുണ്ട്.

    1. അത്യാധുനിക രോഗനിർണ്ണയ രീതികൾ

    പണ്ട് കരൾ രോഗത്തിന്റെ വ്യാപ്തി അറിയാൻ 'ലിവർ ബയോപ്സി' മാത്രമായിരുന്നു ഏക വഴി. എന്നാൽ ഇന്ന് വേദനാരഹിതവും ലളിതവുമായ മാർഗ്ഗങ്ങൾ ലഭ്യമാണ്.

    ഫൈബ്രോസ്കാൻ

    • ഫൈബ്രോസ്കാൻ: അൾട്രാസൗണ്ട് തരംഗങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് കരളിന്റെ കാഠിന്യം അളക്കുന്ന രീതിയാണിത്. ഇതിലൂടെ കരളിലെ കൊഴുപ്പിന്റെ അളവും (ഫാറ്റി ലിവർ) തഴമ്പും (ഫൈബ്രോസിസ്) മിനിറ്റുകൾക്കുള്ളിൽ കണ്ടെത്താം.

    • ലിക്വിഡ് ബയോപ്സി: രക്തപരിശോധനയിലൂടെ കരളിലെ ക്യാൻസർ കോശങ്ങളെയോ ഡി.എൻ.എ മാറ്റങ്ങളെയോ നേരത്തെ കണ്ടെത്താൻ സഹായിക്കുന്ന സാങ്കേതികവിദ്യയാണിത്.

    • കൃത്രിമ ബുദ്ധി (എഐ): എം.ആർ.ഐ, സി.ടി സ്കാൻ ദൃശ്യങ്ങൾ എ.ഐ ഉപയോഗിച്ച് വിശകലനം ചെയ്യുന്നതിലൂടെ രോഗം വരാനുള്ള സാധ്യത മുൻകൂട്ടി പ്രവചിക്കാൻ ഡോക്ടർമാർക്ക് സാധിക്കുന്നു.

    2. ചികിത്സാരീതികളിലെ മുന്നേറ്റങ്ങൾ

    രോഗം തിരിച്ചറിഞ്ഞാൽ കൃത്യമായ ചികിത്സ നൽകാൻ ഇന്ന് ഫലപ്രദമായ മരുന്നുകളും ശസ്ത്രക്രിയ രീതികളുമുണ്ട്.

    • ഫാറ്റി ലിവറിന് പുതിയ മരുന്നുകൾ: നേരത്തെ 'നോൺ-ആൽക്കഹോളിക് സ്റ്റീറ്റോഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ്' എന്ന അവസ്ഥയ്ക്ക് പ്രത്യേക മരുന്നുകൾ കുറവായിരുന്നു. എന്നാൽ റെസ്മെറ്റിറോം പോലുള്ള പുതിയ മരുന്നുകൾക്ക് 2024-2025 കാലയളവിൽ അംഗീകാരം ലഭിച്ചത് ഈ മേഖലയിലെ വലിയൊരു നേട്ടമാണ്.

    • ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് ചികിത്സ: ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് സി പൂർണ്ണമായും ഭേദമാക്കാൻ കഴിയുന്ന ഡി.എ.എ (ഡയറക്റ്റ് ആക്ടിങ് ആൻറിവൈറസ്) മരുന്നുകൾ ഇപ്പോൾ ലഭ്യമാണ്. ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് ബി-ക്ക് കൂടുതൽ ഫലപ്രദമായ പുതിയ തരം ആന്റിവൈറൽ മരുന്നുകൾ ഗവേഷണ ഘട്ടത്തിലാണ്.

    • കരൾ ക്യാൻസർ ചികിത്സ (ഇമ്മ്യൂണോതെറാപ്പി): ശസ്ത്രക്രിയ അസാധ്യമായ ക്യാൻസർ രോഗികളിൽ ശരീരത്തിന്റെ രോഗപ്രതിരോധ ശേഷി ഉപയോഗിച്ച് ക്യാൻസർ കോശങ്ങളെ നശിപ്പിക്കുന്ന 'ഇമ്മ്യൂണോതെറാപ്പി' വലിയ മാറ്റങ്ങൾ കൊണ്ടുവരുന്നു. കൂടാതെ, ഹിസ്റ്റോട്രിപ്സി എന്ന പുതിയ സാങ്കേതികവിദ്യയിലൂടെ ശബ്ദതരംഗങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് ട്യൂമറുകളെ നശിപ്പിക്കാനും സാധിക്കുന്നു.

    3. അവയവമാറ്റ ശസ്ത്രക്രിയയിലെ വിപ്ലവം

    കരൾ മാറ്റിവെക്കൽ ശസ്ത്രക്രിയ ഇന്ന് കൂടുതൽ സുരക്ഷിതമായിട്ടുണ്ട്.

    റോബോട്ടിക് ശസ്ത്രക്രിയ

    • റോബോട്ടിക് ശസ്ത്രക്രിയ: കരൾ ദാനം ചെയ്യുന്ന വ്യക്തിയുടെ ശസ്ത്രക്രിയ റോബോട്ടിക് സംവിധാനത്തിലൂടെ ചെയ്യുന്നത് വഴി മുറിവുകൾ കുറയ്ക്കാനും വേഗത്തിൽ സുഖം പ്രാപിക്കാനും സഹായിക്കുന്നു.

    • മെഷീൻ പെർഫ്യൂഷൻ: ദാതാവിൽ നിന്ന് എടുത്ത കരൾ കൂടുതൽ സമയം പ്രവർത്തനക്ഷമമായി സൂക്ഷിക്കാനും അതിന്റെ ഗുണനിലവാരം മെച്ചപ്പെടുത്താനും ഈ സാങ്കേതികവിദ്യ സഹായിക്കുന്നു. ഇത് അവയവങ്ങളുടെ ദൗർലഭ്യം കുറയ്ക്കാൻ സഹായിക്കും.

    കരൾ രോഗങ്ങൾ തുടക്കത്തിലേ കണ്ടെത്തിയാൽ പൂർണ്ണമായും ഭേദമാക്കാൻ സാധിക്കും. മദ്യപാനം ഒഴിവാക്കുക, വ്യായാമം ശീലമാക്കുക, ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് ബി വാക്സിൻ സ്വീകരിക്കുക എന്നിവ കരൾ ആരോഗ്യത്തിന് അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ്. വൈദ്യശാസ്ത്ര രംഗത്തെ പുതിയ മാറ്റങ്ങൾ കരൾ രോഗികളെ സാധാരണ ജീവിതത്തിലേക്ക് മടങ്ങിവരാൻ സഹായിക്കുന്നു എന്നത് ഏറെ ആശ്വാസകരമാണ്.

    കരൾ രോഗചികിത്സയിൽ ഇന്ന് നാം കാണുന്ന മാറ്റങ്ങൾ കേവലം ശാസ്ത്രീയ മുന്നേറ്റങ്ങൾ മാത്രമല്ല, മറിച്ച് ദശലക്ഷക്കണക്കിന് രോഗികൾക്ക് നൽകുന്ന പുതിയൊരു ജീവിതമാണ്. ഭയത്തിന് പകരം ശാസ്ത്രത്തിലുള്ള വിശ്വാസവും ജാഗ്രതയുമാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്. സങ്കീർണ്ണമായ പരിശോധനകൾ ലളിതമായ രക്തപരിശോധനകളിലേക്കും സ്കാനിംഗുകളിലേക്കും ചുരുങ്ങിയ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ, കൃത്യസമയത്തുള്ള പരിശോധനകളിലൂടെ ഒരു ദീർഘായുസ്സ് ഉറപ്പാക്കാൻ എല്ലാവർക്കും സാധിക്കും.

    (സീനിയർ കൺസൾട്ടന്റ്, ഹെപ്പറ്റോളജി , ആസ്റ്റർ മെഡ്സിറ്റി കൊച്ചി)

    TAGS:HealthtreatmentfitnessWorld Liver Day
    News Summary - Revolutionary changes in liver disease treatment: modern diagnostics and treatments
