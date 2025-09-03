Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Fitness
    Posted On
    3 Sept 2025 7:37 AM IST
    Updated On
    3 Sept 2025 7:37 AM IST

    ഏ​ത് ​പ്രോ​ട്ടീ​ൻ... പ്ലാ​ൻ​റ് പ്രോ​ട്ടീ​ൻ, ഏ​ത് പ്രോ​ട്ടീ​ൻ...അ​നി​മ​ൽ പ്രോ​ട്ടീ​ൻ

    ഏ​ത് ​പ്രോ​ട്ടീ​ൻ... പ്ലാ​ൻ​റ് പ്രോ​ട്ടീ​ൻ, ഏ​ത് പ്രോ​ട്ടീ​ൻ...അ​നി​മ​ൽ പ്രോ​ട്ടീ​ൻ
    മൃ​ഗ പ്രോ​ട്ടീ​നോ സ​സ്യ പ്രോ​ട്ടീ​നോ ന​ല്ല​തെ​ന്ന സം​വാ​ദം കു​റെ​ക്കാ​ല​മാ​യി ന​ട​ക്കു​ന്നെ​ങ്കി​ലും അ​തി​ലൊ​രു തീ​രു​മാ​ന​മാ​യി​ട്ടി​ല്ല, ഇ​നി​യൊ​ട്ട് തീ​രാ​നും പോ​ണി​ല്ല. കാ​ര​ണം ഓ​രോ​ന്നി​നും അ​തി​ന്റേ​താ​യ ഗു​ണ​മു​ണ്ട് ദാ​സാ...

    പ്രോ​ട്ടീ​ൻ സ​മൃ​ധമാ​യ പ​യ​ർ, പ​രി​പ്പ്, സോ​യ ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ൾ, വി​ത്തു​ക​ൾ, മു​ഴു​ധാ​ന്യ​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​ങ്ങ​നെ​യു​ള്ള സ​സ്യ ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ളും മു​ട്ട, കോ​ഴി​യി​റ​ച്ചി, പാ​ലു​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ൾ, ഇ​റ​ച്ചി, മ​ത്സ്യം എ​ന്നി​ങ്ങ​നെ​യു​ള്ള മൃ​ഗ പ്രോ​ട്ടീ​നു​ക​ളും ത​മ്മി​ലാ​ണ് ഈ ​മ​ത്സരം. ഓ​രോ വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​നും ഫാ​ൻ​സു​മു​ണ്ട്. ആ​രോ​ഗ്യം, ചെ​ല​വ്, പ്രാ​യോ​ഗി​ക​ത തു​ട​ങ്ങി​യ​വ പ​രി​ഗ​ണി​ക്കു​മ്പോ​ൾ ഏ​താ​ണ് മി​ക​ച്ച​തെ​ന്ന് വി​ദ​ഗ്ധ​ർ വി​ല​യി​രു​ത്തു​ന്നു.

    സ​സ്യ പ്രോ​ട്ടീ​ൻ V/s മൃ​ഗ പ്രോ​ട്ടീ​ൻ

    ‘‘ന​മ്മു​ടെ ശ​രീ​രം വ​ള​രാ​നും അ​റ്റ​കു​റ്റ​പ്പ​ണി ന​ട​ത്താ​നും അ​തി​ന് ഊ​ർ​ജം നേ​ടാ​നും ആ​വ​ശ്യ​മു​ള്ള പോ​ഷ​ക​മാ​ണ് പ്രോ​ട്ടീ​ൻ. ജീ​വ​ന്റെ അ​വ​ശ്യ​ഘ​ട​ക​മാ​യ അ​മി​നോ ആ​സി​ഡു​ക​ൾ​കൊ​ണ്ടാ​ണ് അ​വ ഒ​രു​ക്കി​യി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. എ​ല്ലാ പ്രോ​ട്ടീ​നു​ക​ളും അ​മി​നോ ആ​സി​ഡു​ക​ൾ ന​ൽ​കു​ന്നു. ഓ​രോ​ന്നി​ൽ നി​ന്നു ല​ഭി​ക്കു​ന്ന​തി​ന്റെ അ​ള​വ് വ്യ​ത്യാ​സ​മു​ണ്ടെ​ന്ന് മാ​ത്രം.’’ -ആ​കാ​ശ് ഹെ​ൽ​ത്ത്കെ​യ​ർ ഡ​യ​റ്റി​റ്റി​ക്സ് ത​ല​വ​ൻ ഗി​ന്നി ക​ൽ​റ പ​റ​യു​ന്നു.

    മൃ​ഗ പ്രോ​ട്ടീ​ൻ സ​മ്പൂ​ർ​ണ പ്രോ​ട്ടീ​നാ​ണെ​ന്ന് വി​ദ​ഗ്ധ​ർ പ​റ​യു​ന്നു​ണ്ട്. ‘‘ നി​ങ്ങ​ളു​ടെ ശ​രീ​ര​ത്തി​ന് നി​ർ​മി​ക്കാ​നാ​വാ​ത്ത ഒ​മ്പത് അ​വ​ശ്യ അ​മി​നോ ആ​സി​ഡു​ക​ൾ അ​ട​ങ്ങി​യി​രി​ക്കു​ന്ന​ത് മൃ​ഗ പ്രോ​ട്ടീ​നി​ലാ​ണ്. മി​ക്ക സ​സ്യ പ്രോ​ട്ടീ​നു​ക​ളും അ​പൂ​ർ​ണ​മാ​ണ്. അ​തേ​സ​മ​യം, ഇ​വ പ​ല​തും ഒ​ന്നി​ച്ചു​ചേ​ർ​ത്ത് സ​മ്പൂ​ർ​ണ​മാ​ക്കാം’’ -ന്യൂ​ട്രീ​ഷ്യ​നി​സ്റ്റ് താ​ന്യ ഖ​ന്ന അ​ഭി​പ്രാ​യ​പ്പെ​ടു​ന്നു.

    അ​തേ​സ​മ​യം, സ്ഥി​ര​മാ​യി വാ​ങ്ങി ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യു​ന്ന​ത് ഏ​താ​ണെ​ന്ന​തി​നെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​പ്പെ​ടു​ത്തി വേ​ണം സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ന് ഏ​റ്റ​വും കൂ​ടു​ത​ൽ ഗു​ണം ചെ​യ്യു​ന്ന പ്രോ​ട്ടീ​ൻ ഏ​തെ​ന്ന് നി​ശ്ച​യി​ക്കേണ്ട​തെ​ന്നാ​ണ് കീ​റ്റോ കോ​ച്ച് രാ​ഹു​ൽ കം​റ പ​റ​യു​ന്ന​ത്. പേ​ശി നി​ർ​മാ​ണ​ത്തി​ന് ഏ​റ്റ​വും അ​നു​യോ​ജ്യം എ​ന്ന​തു മാ​ത്ര​മ​ല്ല, ഫൈ​ബ​റും ആ​ന്റി ഓ​ക്സി​ഡ​ന്റും ഫൈ​റ്റോ​നൂ​ട്രി​യ​ന്റ്സു​മെ​ല്ലാം മൃ​ഗ പ്രോ​ട്ടി​നി​ലു​ണ്ടെ​ന്ന് താ​ന്യ​യും പ​റ​യു​ന്നു.

    എ​ന്നാ​ൽ, ഗി​ന്നി വി​ശ​ദീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന​ത് വേ​റൊ​രു വി​ധ​മാ​ണ്: ‘‘ര​ണ്ടും സ​മ്പൂ​ർ​ണ​​മെ​ന്ന് തീ​ർ​പ്പു പ​റ​യാ​നാ​വി​ല്ല. ര​ണ്ടി​നും ഗു​ണ​ങ്ങ​ളു​ണ്ട്. ദൈ​നം​ദി​ന പ്രോ​ട്ടീ​ൻ ആ​വ​ശ്യ​ത്തി​ന് ഇ​വ​യു​ടെ സ​ന്തു​ലി​ത ഉ​പ​യോ​ഗ​മാ​ണ് ശീ​ലി​ക്കേ​ണ്ട​ത്. അ​രി​യും പ​രി​പ്പും, അ​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ റൊ​ട്ടി​യും പ​നീ​റും എ​ന്നി​ങ്ങ​നെ കോമ്പി​നേ​ഷ​നു​ക​ൾ സൃ​ഷ്ടി​ച്ച് വെ​ജി​റ്റേ​റി​യ​ൻ​മാ​ർ​ക്ക് പ്രോ​ട്ടീ​ൻ ആ​വ​ശ്യം സ​ഫ​ല​മാ​ക്കാം.’’ അ​വ​ർ കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ക്കു​ന്നു.

    പ​ല​രും ക​രു​തും​പോ​ലെ അ​ത്ര വി​ല​യേ​റി​യ​ത​ല്ല മി​ക്ക പ്രോ​ട്ടീ​ൻ ഭ​ക്ഷ​ണ​ങ്ങ​ളും. ​ഇ​റ​ച്ചി​ക​ളെ​യും മീ​നി​നെ​യും താ​ര​ത​മ്യം ചെ​യ്യു​മ്പോ​ൾ ദൈ​നം​ദി​ന പ്രോ​ട്ടീ​ൻ ആ​വ​ശ്യം നി​റ​വേ​റ്റാ​ൻ ക​ഴി​വു​ള്ള പ​രി​പ്പു​ക​ളും മ​റ്റും വി​ല​യു​ള്ള​ത​ല്ല എ​ന്ന​ത് സ​സ്യ പ്രോ​ട്ടീ​ന്റെ മേ​ന്മ​യാ​യി പ​ല​രും ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടു​ന്നു.

    ചു​രു​ക്കി​പ്പ​റ​ഞ്ഞാ​ൽ, പ്രോ​ട്ടീ​ൻ അ​നി​വാ​ര്യ​മാ​ണ്. എ​ന്നാ​ല​തി​ന്റെ ഉ​റ​വി​ട​മെ​ന്ന​ത് ഓ​​രോ​രു​ത്ത​രു​ടെ​യും ജീ​വി​ത​ശൈ​ലി, സാ​മ്പ​ത്തി​ക നി​ല തു​ട​ങ്ങി​യ​വ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​പ്പെ​ടു​ത്തി​യാ​ണ് നി​ശ്ച​യി​ക്കേ​ണ്ട​ത്.

