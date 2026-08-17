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    Fitness
    Posted On
    date_range 17 Aug 2026 6:32 PM IST
    Updated On
    date_range 17 Aug 2026 6:35 PM IST

    ഗ്യാസാണെന്ന് കരുതി സ്വയം ചികിത്സ; ഒടുവിൽ കണ്ടെത്തിയത് അപൂർവ്വ കാൻസർ, ഈ ലക്ഷണങ്ങൾ തിരിച്ചറിയുക

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    ഗ്യാസാണെന്ന് കരുതി സ്വയം ചികിത്സ; ഒടുവിൽ കണ്ടെത്തിയത് അപൂർവ്വ കാൻസർ, ഈ ലക്ഷണങ്ങൾ തിരിച്ചറിയുക
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    വയറു വേദനയോ ദഹനക്കേടോ അനുഭവപ്പെടുമ്പോൾ സാധാരണയായി പലരും അത് ഗ്യാസോ അസിഡിറ്റിയോ ആണെന്ന് കരുതി തള്ളിക്കളയാറാണ് പതിവ്. ആഹാരക്രമത്തിലെ വ്യതിയാനങ്ങളോ അമിതമായി ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതോ ഗ്യാസ്ട്രിക് പ്രശ്നങ്ങളോ ഇതിന് കാരണമാകാമെങ്കിലും, ഇത്തരം അസ്വസ്ഥതകൾ നീണ്ടുനിൽക്കുകയോ മറ്റ് ചില ലക്ഷണങ്ങളോടൊപ്പം പ്രകടമാവുകയോ ചെയ്താൽ സ്വയം ചികിത്സിക്കുന്നത് അപകടം വരുത്തിവച്ചേക്കാം. കരളിൽ നിന്ന് കുടലിലേക്ക് പിത്തരസം എത്തിക്കുന്ന കുഴലുകളിൽ രൂപപ്പെടുന്ന 'കൊളാംജിയോകാർസിനോമ' എന്ന അപൂർവ്വ കാൻസറിന്റെ മുന്നറിയിപ്പായും ഇത്തരം ലക്ഷണങ്ങൾ പ്രത്യക്ഷപ്പെടാം.

    കരളിൽ ഉത്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന പിത്തരസം കൃത്യമായി കുടലിലെത്തുന്നത് പിത്തനാളികൾ വഴിയാണ്. ഈ നാളികളിലെ കോശങ്ങളിൽ കാൻസർ വളർച്ച ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നാളി ചുരുങ്ങുകയോ അടഞ്ഞുപോവുകയോ ചെയ്യാം. ഇത് പിത്തരസത്തിന്റെ ഒഴുക്കിനെ തടസ്സപ്പെടുത്തുകയും രക്തത്തിൽ ബിലിറൂബിന്റെ അളവ് വർധിപ്പിച്ച് മഞ്ഞപ്പിത്തത്തിന് കാരണമാവുകയും ചെയ്യുന്നു. രോഗത്തിന്റെ പ്രാരംഭ ഘട്ടത്തിൽ വ്യക്തമായ ലക്ഷണങ്ങൾ പ്രകടമാകില്ലെന്നതാണ് ഇതിന്റെ പ്രധാന വെല്ലുവിളി. സാധാരണ ദഹനപ്രശ്നങ്ങളായി തോന്നിപ്പിക്കുന്നതിനാൽ വയറിന്റെ മേൽഭാഗത്തെ വേദന, വിശപ്പില്ലായ്മ, ക്ഷീണം തുടങ്ങിയ പ്രാരംഭ സൂചനകളെ പലരും ലാഘവത്തോടെ കാണാറുണ്ട്.

    എന്നാൽ ആവർത്തിച്ചുവരുന്ന വയറുവേദന, കാരണമില്ലാതെ ശരീരഭാരം ഇടിയുക, വിശപ്പ് തീരെ ഇല്ലാതാവുക, അമിതമായ ക്ഷീണം, കണ്ണിലും ചർമ്മത്തിലും മഞ്ഞനിറം പടരുക, മൂത്രത്തിന് ഇരുണ്ട നിറം ബാധിക്കുക, രാത്രികാലങ്ങളിൽ അവിശ്വസനീയമാംവിധം ചൊറിച്ചിൽ അനുഭവപ്പെടുക, പനിയും വിറയലും ഉണ്ടാകുക തുടങ്ങിയ ലക്ഷണങ്ങൾ തുടർച്ചയായി കണ്ടാല്‍ ഒട്ടും വൈകാതെ വൈദ്യസഹായം തേടേണ്ടതാണ്. എല്ലാ വയറുവേദനയും കാൻസർ ആകണമെന്നില്ലെങ്കിലും, അസിഡിറ്റി, അൾസർ, ഗാൾസ്റ്റോൺ തുടങ്ങിയ സാധാരണ പ്രശ്നങ്ങൾക്കപ്പുറം രോഗലക്ഷണങ്ങൾ എത്രകാലമായി തുടരുന്നുവെന്നും മരുന്ന് കഴിച്ചിട്ടും മാറുന്നില്ലേയെന്നും ഗൗരവത്തോടെ പരിശോധിക്കേണ്ടതുണ്ട്.

    രോഗലക്ഷണങ്ങളുടെ സ്വഭാവം വിലയിരുത്തി ഡോക്ടർമാർ ആവശ്യമായ പരിശോധനകൾ നിർദ്ദേശിക്കാറുണ്ട്. കരളിന്റെ പ്രവർത്തനം പരിശോധിക്കുന്ന രക്തപരിശോധനകൾ, അൾട്രാസൗണ്ട് സ്കാൻ, സി.ടി സ്കാൻ, എം.ആർ.ഐ തുടങ്ങിയ റേഡിയോളജി പരിശോധനകൾക്ക് പുറമെ ആവശ്യമെങ്കിൽ എൻഡോസ്കോപ്പിക് അൾട്രാസൗണ്ട്, ബയോപ്സി എന്നിവയും ചെയ്യേണ്ടിവരാം. ഒന്നോ രണ്ടോ ദിവസത്തെ സാധാരണ ഗ്യാസ് പ്രശ്നങ്ങളെ കണ്ട് ഭയപ്പെടേണ്ടതില്ലെങ്കിലും, ആവർത്തിച്ചുവരുന്ന വയറുവേദനയ്ക്കൊപ്പം മഞ്ഞപ്പിത്തം, അമിതമായ ഭാരം കുറയൽ, ഛർദി തുടങ്ങിയവ അനുഭവപ്പെട്ടാൽ സ്വയം മരുന്നു കഴിച്ചു സമയം കളയാതെ വിദഗ്ദ്ധ പരിശോധന ഉറപ്പാക്കേണ്ടതാണ്.

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    TAGS:HealthawarenessSymptoms
    News Summary - Mistook Gas, Found Cancer
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