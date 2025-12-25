ഹാപ്പി ക്രിസ്മസ്, ഹെൽത്തി ക്രിസ്മസ്!text_fields
ക്രിസ്മസ് കാലം സാധാരണയായി കേക്കിന്റെയും പലഹാരങ്ങളുടെയും വറുത്ത വിഭവങ്ങളുടെയും സമയമാണ്. എന്നാൽ രുചി ഒട്ടും ചോരാതെ തന്നെ നമുക്ക് ക്രിസ്മസ് ആരോഗ്യകരമായി ആഘോഷിക്കാം. ക്രിസ്മസ് ആഘോഷങ്ങൾക്കിടയിൽ ആരോഗ്യം കാത്തുസൂക്ഷിക്കാൻ ലളിതമായ ചില മാറ്റങ്ങൾ പാചകത്തിലും ശീലങ്ങളിലും വരുത്തിയാൽ മതി.
1. ഭക്ഷണത്തിലെ നിയന്ത്രണം: എല്ലാ വിഭവങ്ങളും കഴിക്കാം, പക്ഷേ അളവ് ശ്രദ്ധിക്കണം. വലിയ പ്ലേറ്റിന് പകരം ചെറിയ പ്ലേറ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അമിതമായി ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കാൻ സഹായിക്കും. പ്ലേറ്റിന്റെ പകുതി ഭാഗം സാലഡുകളും പച്ചക്കറികളും കൊണ്ട് നിറക്കാൻ ശ്രമിക്കുക.
2. പാചകത്തിൽ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താം: ചിക്കനോ മീനോ എണ്ണയിൽ വറുക്കുന്നതിന് പകരം ഗ്രിൽ ചെയ്യുന്നത് കലോറി കുറക്കാൻ സഹായിക്കും.
3. മധുരം കുറക്കാം: കേക്ക് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ മൈദക്ക് പകരം ഗോതമ്പ് പൊടിയോ ഓട്സോ ഉപയോഗിക്കാം. പഞ്ചസാരക്ക് പകരം ശർക്കരയോ ഈന്തപ്പഴമോ പരീക്ഷിക്കാവുന്നതാണ്.
4. വെള്ളം കുടിക്കാൻ മറക്കരുത്: മധുരപാനീയങ്ങൾക്കും സോഡക്കും പകരം ധാരാളം വെള്ളം കുടിക്കുക. ഇത് വിശപ്പ് കുറക്കാനും ദഹനം സുഗമമാക്കാനും സഹായിക്കും.
5. വ്യായാമം മുടക്കണ്ട: ആഘോഷത്തിനിടയിൽ വ്യായാമം പൂർണ്ണമായും ഒഴിവാക്കരുത്. ഭക്ഷണത്തിന് ശേഷം കുടുംബാംഗങ്ങളോടൊപ്പം ഒരു ചെറിയ നടത്തം ശീലമാക്കാം. ഇത് രക്തത്തിലെ പഞ്ചസാരയുടെ അളവ് നിയന്ത്രിക്കാൻ സഹായിക്കും.
ആഘോഷത്തിരക്കിനിടയിൽ പ്രഭാതഭക്ഷണമോ ഉച്ചഭക്ഷണമോ വൈകിക്കുന്നത് രാത്രിയിൽ കൂടുതൽ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ ഇടയാക്കും. കൃത്യസമയത്ത് ലഘുവായ ഭക്ഷണങ്ങൾ കഴിക്കുന്നത് അമിതഭക്ഷണം ഒഴിവാക്കാൻ സഹായിക്കും. വയർ നിറഞ്ഞുവെന്ന തോന്നൽ ഉണ്ടായ ഉടൻ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത് നിർത്തുക.
ആഘോഷത്തിന്റെ ആവേശത്തിൽ നമ്മൾ പലപ്പോഴും ഈ സൂചന ശ്രദ്ധിക്കാറില്ല. ഒരു ചെറിയ ബോക്സിലോ കവറിലോ കുറച്ച് അണ്ടിപ്പരിപ്പ്, ബദാം, പിസ്ത അല്ലെങ്കിൽ നിലക്കടല കരുതാം. ഇവ പെട്ടെന്ന് വയർ നിറക്കുകയും നല്ല ഊർജ്ജം നൽകുകയും ചെയ്യും. ആപ്പിൾ, ഓറഞ്ച്, പേരക്ക പോലുള്ള പഴങ്ങൾ കൊണ്ടുപോകാവുന്നതാണ്. ഇവയിലെ നാരുകൾ വിശപ്പിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ സഹായിക്കും.
