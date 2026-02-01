Begin typing your search above and press return to search.
    Posted On
    1 Feb 2026 2:20 PM IST
    Updated On
    1 Feb 2026 2:20 PM IST

    പ്ര​മേ​ഹ​വും ഡ​യ​ബ​റ്റി​ക് റെ​റ്റി​നോ​പ്പ​തി​യും

    പ്ര​മേ​ഹ​വും ഡ​യ​ബ​റ്റി​ക് റെ​റ്റി​നോ​പ്പ​തി​യും
    ര​ക്ത​ക്കു​ഴ​ലു​ക​ളി​ലെ ബ്ലോ​ക്ക് മൂ​ലം ക​ണ്ണു​ക​ളി​ലേ​ക്കു​ള്ള ര​ക്ത​യോ​ട്ടം കു​റ​യു​ക​യും ഈ ​ഭാ​ഗ​ത്തേ​ക്കു​ള്ള ഓ​ക്സി​ജ​ന്‍ ല​ഭ്യ​ത​യി​ല്‍ കു​റ​വ് സം​ഭ​വി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യും

    പ്ര​മേ​ഹം ശ​രീ​ര​ത്തി​ലെ ഓ​രോ കോ​ശ​ത്തെ​യും ദോ​ഷ​ക​ര​മാ​യി ബാ​ധി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​ല്‍ പ​ല അ​വ​യ​വ​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും ആ​രോ​ഗ്യ​ത്തെ ക്ര​മേ​ണ ഇ​ല്ലാ​താ​ക്കാ​ന്‍ ഇ​തു കാ​ര​ണ​മാ​കാ​റു​ണ്ട്. ഇ​ത്ത​ര​ത്തി​ല്‍ പ്ര​മേ​ഹം ക​ണ്ണു​ക​ളെ ബാ​ധി​ക്കു​ക​യും കാ​ഴ്ച​ശ​ക്തി കു​റ​യു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്ന അ​വ​സ്ഥ​യാ​ണ് ഡ​യ​ബ​റ്റി​ക് റെ​റ്റി​നോ​പ്പ​തി. ഏ​റെ​നാ​ളാ​യു​ള്ള പ്ര​മേ​ഹം​മൂ​ലം ക​ണ്ണി​ലേ​ക്കു​ള്ള ര​ക്ത​ക്കു​ഴ​ലി​ൽ ഉ​ണ്ടാ​വു​ന്ന മാ​റ്റം കാ​ര​ണ​മാ​ണ് ഡ​യ​ബ​റ്റി​ക് റെ​റ്റി​നോ​പ്പ​തി എ​ന്ന അ​വ​സ്ഥ ഉ​ണ്ടാ​വു​ന്ന​ത്.

    ര​ക്ത​ക്കു​ഴ​ലു​ക​ളി​ലെ ബ്ലോ​ക്ക് മൂ​ലം ക​ണ്ണു​ക​ളി​ലേ​ക്കു​ള്ള ര​ക്ത​യോ​ട്ടം കു​റ​യു​ക​യും ഈ ​ഭാ​ഗ​ത്തേ​ക്കു​ള്ള ഓ​ക്സി​ജ​ന്‍ ല​ഭ്യ​ത​യി​ല്‍ കു​റ​വ് സം​ഭ​വി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യും. നേ​ത്ര​ങ്ങ​ളി​ലെ പ്ര​ധാ​ന കോ​ശ​ങ്ങ​ള്‍ക്ക് ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ അ​ള​വി​ല്‍ ഓ​ക്സി​ജ​ന്‍ ല​ഭി​ക്കാ​തി​രി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​ല്‍ പ്ര​വ​ര്‍ത്ത​ന​ക്ഷ​മ​ത കു​റ​ക്കു​ക​യും കാ​ഴ്ച​ശ​ക്തി​യെ ദോ​ഷ​ക​ര​മാ​യി ബാ​ധി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യും. പ്ര​മേ​ഹം ബാ​ധി​ക്കു​ന്ന​തോ​ടെ റെ​റ്റി​ന​യി​ലേ​ക്കു​ള്ള ര​ക്ത​ക്കു​ഴ​ലു​ക​ള്‍ നേ​ര്‍ത്ത് പൊ​ട്ട​ല്‍ സം​ഭ​വി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​ല്‍ ക​ണ്ണി​നു​ള്ളി​ൽ ര​ക്തം വ​രു​ന്ന സാ​ഹ​ച​ര്യ​വും ഉ​ണ്ടാ​കും.

    ദീ​ര്‍ഘ​നാ​ളാ​യി പ്ര​മേ​ഹം ബാ​ധി​ച്ച​വ​രി​ലാ​ണ് അ​വ​സ്ഥ ക​ണ്ടു​വ​രു​ന്ന​ത്. തു​ട​ര്‍ച്ച​യാ​യി അ​ഞ്ചു വ​ര്‍ഷ​ത്തി​നു മു​ക​ളി​ല്‍ പ്ര​മേ​ഹം അ​നു​ഭ​വി​ക്കു​ന്ന​വ​രി​ല്‍ രോ​ഗ​സാ​ധ്യ​ത കൂ​ടു​ത​ലാ​ണ്. പ​ത്തു വ​ര്‍ഷ​ത്തി​ല​ധി​ക​മാ​യി പ്ര​മേ​ഹം അ​നു​ഭ​വി​ക്കു​ന്ന 20 ശ​ത​മാ​നം രോ​ഗി​ക​ളി​ലും രോ​ഗ​സാ​ധ്യ​ത ഏ​റെ​യാ​ണ്. പ്രാ​രം​ഭ​ഘ​ട്ട​ത്തി​ല്‍ ല​ക്ഷ​ണ​ങ്ങ​ള്‍ വ​ലി​യ​തോ​തി​ല്‍ പ്ര​ക​ട​മാ​കാ​റി​ല്ലെ​ങ്കി​ലും കൂ​ടു​ത​ല്‍ ഗു​രു​ത​ര​മാ​കു​ന്ന​തോ​ടെ കാ​ഴ്ച​ശ​ക്തി ക്ര​മേ​ണ കു​റ​ഞ്ഞു​വ​രു​ന്ന​താ​യി കാ​ണാം. രോ​ഗാ​വ​സ്ഥ അ​നി​യ​ന്ത്രി​ത​മാ​യ ചി​ല​രി​ല്‍ ര​ക്ത​ക്കു​ഴ​ല്‍ ക​ണ്ണി​ന്റെ ഉ​പ​രി​ത​ല​ത്തി​ലേ​ക്ക് ത​ള്ളി​വ​രു​ന്നു. കാ​ഴ്ച കു​റ​ക്കു​ന്ന​തോ​ടൊ​പ്പം ക​ണ്ണി​ന് അ​സ​ഹ്യ​മാ​യ വേ​ദ​ന രൂ​പ​പ്പെ​ടു​ന്ന​തി​നും വ​ഴി​വെ​ക്കും.

    കൃ​ത്യ​മാ​യ പ്ര​മേ​ഹ നി​യ​ന്ത്ര​ണ​മി​ല്ലാ​ത്ത അ​വ​സ്ഥ, മ​റ്റു ജീ​വി​ത​ശൈ​ലീ രോ​ഗ​ങ്ങ​ളു​ടെ സാ​ന്നി​ധ്യം എ​ന്നി​വ ഡ​യ​ബ​റ്റി​ക് റെ​റ്റി​നോ​പ്പ​തി ഏ​തു ഘ​ട്ട​ത്തി​ല്‍ ബാ​ധി​ക്കു​ന്നു​വെ​ന്ന​തി​നെ സ്വാ​ധീ​നി​ക്കു​ന്ന ഘ​ട​ക​ങ്ങ​ളാ​ണ്. ര​ക്ത​സ​മ്മ​ർ​ദം, കൊ​ള​സ്ട്രോ​ള്‍, ഹൃ​ദ്രോ​ഗ​ങ്ങ​ള്‍, ക​ര​ള്‍രോ​ഗം, വൃ​ക്ക സം​ബ​ന്ധ​മാ​യ പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ള്‍ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ ഡ​യ​ബ​റ്റി​ക് റെ​റ്റി​നോ​പ്പ​തി ബാ​ധി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള വേ​ഗം കൂ​ട്ടും. ഗ​ര്‍ഭ​കാ​ല​ത്ത് പ്ര​മേ​ഹം പ​രി​ധി ക​ട​ന്ന​വ​രി​ലും ഡ​യ​ബ​റ്റി​ക് റെ​റ്റി​നോ​പ്പ​തി ബാ​ധി​ക്കു​ന്ന​തി​ന് സാ​ധ്യ​ത​യു​ണ്ട്.

    രോ​ഗ​നി​ര്‍ണ​യ​വും ചി​കി​ത്സ​യും

    ദീ​ര്‍ഘ​നാ​ളാ​യി പ്ര​മേ​ഹ​മു​ള്ള​വ​ര്‍ വ​ര്‍ഷ​ത്തി​ല്‍ ഒ​രി​ക്ക​ലെ​ങ്കി​ലും കാ​ഴ്ച പ​രി​ശോ​ധ​ന ന​ട​ത്തേ​ണ്ട​ത് അ​നി​വാ​ര്യ​മാ​ണ്. കൃ​ഷ്ണ​മ​ണി​യി​ല്‍ മ​രു​ന്നു​ക​ള്‍ ഒ​ഴി​ച്ച് റെ​റ്റി​ന പ​രി​ശോ​ധി​ക്കു​ന്ന​തി​ലൂ​ടെ ഡ​യ​ബ​റ്റി​ക് റെ​റ്റി​നോ​പ്പ​തി ബാ​ധി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ടോ​യെ​ന്നു ക​ണ്ടെ​ത്താ​നാ​കും. എ​ന്നാ​ല്‍, ഇ​തി​ന്‍റെ തീ​വ്ര​ത, സ്വ​ഭാ​വം എ​ന്നി​വ ക​ണ്ടെ​ത്തു​ന്ന​തി​ന് കൂ​ടു​ത​ല്‍ പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക​ള്‍ ആ​വ​ശ്യ​മാ​ണ്‌. ഫ്ലൂ​റ​സെ​ന്‍ ആ​ന്‍ജി​യോ​ഗ്ര​ഫി, ഒ.​സി.​ടി തു​ട​ങ്ങി​യ പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക​ളി​ലൂ​ടെ ഡ​യ​ബ​റ്റി​ക് റെ​റ്റി​നോ​പ്പ​തി കൃ​ത്യ​മാ​യി തി​രി​ച്ച​റി​യാ​ന്‍ സാ​ധി​ക്കും.

    കൃ​ത്യ​സ​മ​യ​ത്ത് രോ​ഗം ക​ണ്ടെ​ത്തു​ക​യും ചി​കി​ത്സ ല​ഭ്യ​മാ​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്‌​താ​ല്‍ ഡ​യ​ബ​റ്റി​ക് റെ​റ്റി​നോ​പ്പ​തി​മൂ​ലം പൂ​ര്‍ണ​മാ​യും കാ​ഴ്ച ന​ഷ്ട​പ്പെ​ടു​ന്ന അ​വ​സ്ഥ ഇ​ല്ലാ​താ​ക്കാ​ന്‍ സാ​ധി​ക്കും. ഇ​തോ​ടൊ​പ്പം പ്ര​മേ​ഹം നി​യ​ന്ത്രി​ക്കേ​ണ്ട​ത് ഏ​റെ പ്ര​ധാ​ന​മാ​ണ്. വ​ള​രെ വൈ​കി ചി​കി​ത്സ തേ​ടു​ക​യും പ്ര​മേ​ഹം നി​യ​ന്ത്രി​ക്കാ​തി​രി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്‌​താ​ല്‍ മി​ക​ച്ച ചി​കി​ത്സാ​രീ​തി​കൊ​ണ്ടു​പോ​ലും പ്ര​തീ​ക്ഷി​ച്ച ഗു​ണം ല​ഭി​ക്കാ​ന്‍ സാ​ധ്യ​ത​യി​ല്ല. നി​ശ്ചി​ത ഇ​ട​വേ​ള​ക​ളി​ല്‍ ക​ണ്ണി​ല്‍ ഇ​ന്‍ജ​ക്ഷ​ന്‍, ലേ​സ​ര്‍ ചി​കി​ത്സ, ശ​സ്ത്ര​ക്രി​യ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​യാ​ണ് ഡ​യ​ബ​റ്റി​ക് റെ​റ്റി​നോ​പ്പ​തി മാ​റ്റി​യെ​ടു​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള വി​വി​ധ ചി​കി​ത്സാ​രീ​തി​ക​ള്‍.

    നി​യ​ന്ത്ര​ണം പ്ര​ധാ​നം

    ഭ​ക്ഷ​ണ​രീ​തി​യി​ല്‍ ആ​രോ​ഗ്യ​ക​ര​മാ​യ മാ​റ്റം​വ​രു​ത്തി​ക്കൊ​ണ്ട് ശ​രീ​ര​ത്തി​ലെ പ്ര​മേ​ഹ​നി​ല നി​യ​ന്ത്രി​ച്ചു​നി​ര്‍ത്തു​ന്ന​ത് ഗു​ണം​ചെ​യ്യും. ഡ​യ​ബ​റ്റി​ക് റെ​റ്റി​നോ​പ്പ​തി മാ​ത്ര​മ​ല്ല, പ്ര​മേ​ഹം​മൂ​ലം ശ​രീ​ര​ത്തെ ബാ​ധി​ക്കു​ന്ന മ​റ്റു രോ​ഗാ​വ​സ്ഥ​ക​ളെ​യും ഒ​രു പ​രി​ധി വ​രെ നി​യ​ന്ത്രി​ക്കാ​ന്‍ ഇ​തു സ​ഹാ​യി​ക്കും.

    ചി​ല​രി​ല്‍ ഡ​യ​ബ​റ്റി​ക് റെ​റ്റി​നോ​പ്പ​തി​ക്ക് പു​റ​മേ തി​മി​ര​വും ക​ണ്ണു​ക​ളെ ബാ​ധി​ച്ചേ​ക്കാം. ഇ​തു കൂ​ടു​ത​ല്‍ ഗു​രു​ത​ര​മാ​യ അ​വ​സ്ഥ സൃ​ഷ്ടി​ക്കാം. ഡ​യ​ബ​റ്റി​ക് റെ​റ്റി​നോ​പ്പ​തി​ക്ക് ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ ചി​കി​ത്സ ന​ല്‍കി നി​യ​ന്ത്ര​ണ​വി​ധേ​യ​മാ​യ​ശേ​ഷം മാ​ത്ര​മേ തി​മി​രം മാ​റ്റു​ന്ന​തി​നു​ള്ള ചി​കി​ത്സ ന​ല്‍കാ​നാ​വൂ. ചി​കി​ത്സ ഫ​ലം​ചെ​യ്യ​ണ​മെ​ങ്കി​ല്‍ പ്ര​മേ​ഹ​വും മ​റ്റു ജീ​വി​ത​ശൈ​ലീ​രോ​ഗ​ങ്ങ​ളും കൃ​ത്യ​മാ​യ നി​യ​ന്ത്ര​ണ​ത്തി​ല്‍ കൊ​ണ്ടു​വ​രേ​ണ്ട​തു​ണ്ട്.

    ല​ക്ഷ​ണ​ങ്ങ​ള്‍

    ● ഞ​ര​മ്പി​ൽ​നി​ന്ന് നീ​ര് വ​രു​ക

    ●കാ​ഴ്ച മ​ങ്ങു​ക

    ● ക​ണ്ണി​ൽ ര​ക്ത​സ്രാ​വ​മു​ണ്ടാ​കു​ക​യും കാ​ഴ്ച​ശ​ക്തി കു​റ​യു​ക​യും ചെ​യ്യു​ക

