Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightU.A.Echevron_rightഹ്യൂമൻ എനർജി ഹെൽത്ത്...
    U.A.E
    Posted On
    date_range 5 Nov 2025 7:47 AM IST
    Updated On
    date_range 5 Nov 2025 7:47 AM IST

    ഹ്യൂമൻ എനർജി ഹെൽത്ത് ആൻഡ് വെൽബീയിങ് പുരസ്കാരം സ്റ്റാവഞ്ചർ സർവകലാശാലക്ക്

    text_fields
    bookmark_border
    ഹ്യൂമൻ എനർജി ഹെൽത്ത് ആൻഡ് വെൽബീയിങ് പുരസ്കാരം സ്റ്റാവഞ്ചർ സർവകലാശാലക്ക്
    cancel
    camera_alt

    ഹ്യൂ​മ​ൻ എ​ന​ർ​ജി ഹെ​ൽ​ത്ത് ആ​ൻ​ഡ് വെ​ൽ​ബീ​യി​ങ് പു​ര​സ്കാ​രം സ്റ്റാ​വ​ഞ്ച​ർ സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല​ക്ക് സ​മ്മാ​നി​ക്കു​ന്നു

    Listen to this Article

    അ​ബൂ​ദ​ബി: 10 ല​ക്ഷം ഡോ​ള​ർ ഹ്യൂ​മ​ൻ എ​ന​ർ​ജി ഹെ​ൽ​ത്ത് ആ​ൻ​ഡ് വെ​ൽ​ബീ​യി​ങ് അ​വാ​ർ​ഡ് നോ​ർ​വേ​യി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള സ്റ്റാ​വ​ഞ്ച​ർ സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല​ക്ക്. ആ​ഗോ​ള ഊ​ർ​ജ​മേ​ഖ​ല​യി​ലെ തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളു​ടെ ശാ​രീ​രി​ക, മാ​ന​സി​ക ആ​രോ​ഗ്യം മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​നു​ള്ള സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല​യു​ടെ നൂ​ത​ന ആ​ശ​യ​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​ണ് അ​വാ​ർ​ഡ് ല​ഭി​ച്ച​ത്. ബു​ർ​ജീ​ൽ ഹോ​ൾ​ഡി​ങ്സും റെ​സ്പോ​ൺ​സ് പ്ല​സ് ഹോ​ൾ​ഡി​ങ്ങും പ്രൊ​മി​ത്യൂ​സ് മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ഇ​ന്റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ലി​ന്റെ പി​ന്തു​ണ​യോ​ടെ ന​ൽ​കു​ന്ന അ​വാ​ർ​ഡ്, യു.​എ.​ഇ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ശൈ​ഖ്​ മു​ഹ​മ്മ​ദ് ബി​ൻ സാ​യി​ദ് ആ​ൽ ന​ഹ്​​യാ​ന്റെ ര​ക്ഷാ​ക​ർ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലു​ള്ള അ​ഡി​പെ​ക് 2025ൽ ​സ​മ്മാ​നി​ച്ചു.

    ബു​ർ​ജീ​ൽ ഹോ​ൾ​ഡി​ങ്സ് സ്ഥാ​പ​ക​നും ചെ​യ​ർ​മാ​നു​മാ​യ ഡോ. ​ഷം​ഷീ​ർ വ​യ​ലി​ൽ, ആ​ർ.​പി.​എം ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ ഒ​മ്രാ​ൻ അ​ൽ ഖൂ​രി എ​ന്നി​വ​രു​ടെ സാ​ന്നി​ധ്യ​ത്തി​ൽ യു.​എ.​ഇ വ്യ​വ​സാ​യ, അ​ഡ്വാ​ൻ​സ്ഡ് ടെ​ക്നോ​ള​ജി മ​ന്ത്രി ഡോ. ​സു​ൽ​ത്താ​ൻ അ​ൽ ജാ​ബി​ർ വി​ജ​യി​ക​ൾ​ക്ക് പു​ര​സ്കാ​ര​ങ്ങ​ൾ ന​ൽ​കി. ജീ​വ​ന​ക്കാ​രു​ടെ ആ​രോ​ഗ്യ​ത്തി​നും ക്ഷേ​മ​ത്തി​നും പ്രാ​ധാ​ന്യം ന​ൽ​കു​ന്ന ക​മ്പ​നി​ക​ൾ​ക്കു​ള്ള ലോ​ക​ത്തി​ലെ​ത​ന്നെ ആ​ദ്യ​ത്തെ അ​വാ​ർ​ഡാ​ണി​ത്. ഹി​ന്ദു​സ്ഥാ​ൻ പെ​ട്രോ​ളി​യം കോ​ർ​പ​റേ​ഷ​ൻ ലി​മി​റ്റ​ഡും യു.​എ.​ഇ ആ​സ്ഥാ​ന​മാ​യു​ള്ള എ​ൻ.​എം.​ഡി.​സി ഗ്രൂ​പ്പും ജോ​ലി​സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളി​ലെ ആ​രോ​ഗ്യ​വും ക്ഷേ​മ​വും ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള അ​വ​രു​ടെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ‘ഹൈ​ലി ക​മ​ൻ​ഡ​ഡ്’ വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ പു​ര​സ്കാ​ര​ങ്ങ​ൾ നേ​ടി. റെ​സ്പോ​ൺ​സ് പ്ല​സ് ഹോ​ൾ​ഡി​ങ്​ സി.​ഇ.​ഒ ഡോ. ​റോ​ഹി​ൽ രാ​ഘ​വ​ൻ, ബു​ർ​ജീ​ൽ ഹോ​ൾ​ഡി​ങ്സ് സി.​ഇ.​ഒ ജോ​ൺ സു​നി​ൽ, പ്രോ​മി​ത്യൂ​സ് മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ഇ​ന്റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ സി.​ഇ.​ഒ സ്റ്റീ​വ​ൻ വൈ​ൻ​സ്, ആ​ഗോ​ള ഊ​ർ​ജ മേ​ഖ​ല​യി​ലെ മു​തി​ർ​ന്ന നേ​താ​ക്ക​ൾ എ​ന്നി​വ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Healthuniversityhumanenergyaward
    News Summary - University of Stavanger wins Human Energy Health and Wellbeing Award
    Similar News
    Next Story
    X