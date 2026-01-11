Begin typing your search above and press return to search.
    11 Jan 2026 6:29 AM IST
    11 Jan 2026 6:29 AM IST

    താ​മ​സ​ക്കാ​രി​ൽ​ ‘ഉ​പ്പ്​ തീ​റ്റ’​ കൂ​ടു​ത​ലെ​ന്ന്​ സ​​ർ​വേ

    ഹൃ​ദ്രോ​ഗ​ത്തി​നും പ​ക്ഷാ​ഘാ​ത​ത്തി​നും സാ​ധ്യ​ത വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ന്നു
    ദു​ബൈ: ഭ​ക്ഷ​ണ​ത്തി​ലൂ​ടെ ശ​രീ​ര​ത്തി​ലെ​ത്തു​ന്ന ഉ​പ്പി​ന്‍റെ അ​ള​വ്​ രാ​ജ്യ​ത്ത്​ 96 ശ​ത​മാ​നം പേ​ർ​ക്കും കൂ​ടു​ത​ലാ​ണെ​ന്ന്​ ദേ​ശീ​യ സ​ർ​വേ. അ​മി​ത​മാ​യി സോ​ഡി​യം ശ​രീ​ര​ത്തി​ലെ​ത്തു​ന്ന​ത്​ ഹൃ​ദ്രോ​ഗ​ത്തി​നും പ​ക്ഷാ​ഘാ​ത​ത്തി​നും സാ​ധ്യ​ത വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ന്നു​വെ​ന്നും സ​ർ​വേ ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ണി​ക്കു​ന്നു.

    ലോ​കാ​രോ​ഗ്യ സം​ഘ​ട​ന ശി​പാ​ർ​ശ ചെ​യ്യു​ന്ന ഒ​രു ദി​വ​സ​ത്തെ ഉ​പ്പി​ന്‍റെ അ​ള​വി​നെ​ക്കാ​ൾ കൂ​ടു​ത​ൽ മി​ക്ക മു​തി​ർ​ന്ന​വ​രും ക​ഴി​ക്കു​ന്ന​താ​യി ആ​രോ​ഗ്യ-​പ്ര​തി​രോ​ധ മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ന്റെ 2024-2025 ലെ ​ദേ​ശീ​യ പോ​ഷ​കാ​ഹാ​ര സ​ർ​വേ​യി​ലാ​ണ്​ ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ​ത്. 20,000പേ​രാ​ണ്​ സ​ർ​വെ​യി​ൽ പ​​ങ്കെ​ടു​ത്ത​ത്. ഈ ​സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ൽ ബ്രെ​ഡ്, മ​റ്റ് ബേ​ക്ക​റി ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ൾ തു​ട​ങ്ങി​യ ദൈ​നം​ദി​ന ഭ​ക്ഷ്യ​വി​ഭ​വ​ങ്ങ​ളി​ലെ ചേ​രു​വ​യാ​യ ഉ​പ്പ് കു​റ​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള മാ​ർ​ഗ​ങ്ങ​ൾ ആ​രോ​ഗ്യ അ​ധി​കൃ​ത​ർ പ​രി​ശോ​ധി​ച്ചു​വ​രു​ക​യാ​ണ്.

    അ​ടു​ത്തി​ടെ പ​രി​ഷ്ക​രി​ച്ച പ​ഞ്ച​സാ​ര നി​കു​തി​ക്ക് സ​മാ​ന​മാ​യ രീ​തി​യി​ൽ ഉ​പ്പ് നി​കു​തി സാ​ധ്യ​മ​ല്ലെ​ങ്കി​ലും സോ​ഡി​യം അ​ള​വ് ഒ​രു നി​ശ്ചി​ത​പ​രി​ധി​ക്ക് താ​ഴെ കൊ​ണ്ടു​വ​രാ​ൻ ഭ​ക്ഷ്യ നി​ർ​മാ​താ​ക്ക​ളെ പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്കു​ന്ന മ​റ്റു ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ അ​ധി​കൃ​ത​ർ ആ​ലോ​ചി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. രാ​ജ്യ​ത്ത്​ 56 ശ​ത​മാ​നം മു​തി​ർ​ന്ന​വ​രും ഭ​ക്ഷ​ണ​ത്തി​ൽ അ​മി​ത​മാ​യി കൊ​ഴു​പ്പ് ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്ന​താ​യും 27 ശ​ത​മാ​നം പേ​ർ ദി​വ​സ​വും മ​ധു​ര​മു​ള്ള സോ​ഫ്റ്റ് ഡ്രി​ങ്കു​ക​ൾ കു​ടി​ക്കു​ന്ന​താ​യും യു.​എ.​ഇ നാ​ഷ​ന​ൽ ന്യൂ​ട്രീ​ഷ​ൻ സ​ർ​വേ​യി​ൽ ക​ണ്ടെ​ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. ആ​റ് മു​ത​ൽ 17 വ​യ​സ്സ് വ​രെ പ്രാ​യ​മു​ള്ള കു​ട്ടി​ക​ളി​ൽ 16 ശ​ത​മാ​ന​വും അ​ഞ്ച് വ​യ​സ്സി​ന് താ​ഴെ​യു​ള്ള കു​ട്ടി​ക​ളി​ൽ 2 ശ​ത​മാ​ന​വും അ​മി​ത​വ​ണ്ണ​മു​ള്ള​വ​രാ​ണെ​ന്ന് റി​പ്പോ​ർ​ട്ടി​ലെ കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ ആ​രോ​ഗ്യ സൂ​ച​ക​ങ്ങ​ൾ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്.

    രു​ചി മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​നാ​യി മി​ക്ക ഭ​ക്ഷ​ണ​ങ്ങ​ളി​ലും ഉ​പ്പ് ചേ​ർ​ക്കാ​റു​ണ്ട്. ബ്രെ​ഡ് ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ൾ, ത​ണു​ത്ത മാം​സം, പി​സ്സ, കോ​ഴി ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ​യി​ലാ​ണ് ഏ​റ്റ​വും കൂ​ടു​ത​ൽ ഉ​പ്പ് അ​ട​ങ്ങി​യി​ട്ടു​ള്ള​തെ​ന്ന് യു.​എ​സ് സെ​ന്റ​ർ​സ് ഫോ​ർ ഡി​സീ​സ് ക​ൺ​ട്രോ​ൾ ആ​ൻ​ഡ് പ്രി​വ​ൻ​ഷ​ൻ (സി.​ഡി.​സി) പു​റ​ത്തു​വി​ട്ട ഒ​രു റി​പ്പോ​ർ​ട്ടി​ൽ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. സം​സ്ക​രി​ച്ച മാം​സം, സൂ​പ്പും ടി​ന്നി​ല​ട​ച്ച ഭ​ക്ഷ​ണ​ങ്ങ​ളും, മ​സാ​ല​ക​ളും സോ​സു​ക​ളും, ചീ​സ്, ശീ​തീ​ക​രി​ച്ച​തും പാ​ക്ക്​ ചെ​യ്ത​തു​മാ​യ ഭ​ക്ഷ​ണ​ങ്ങ​ൾ, പ്ര​ഭാ​ത​ഭ​ക്ഷ​ണ ധാ​ന്യ​ങ്ങ​ൾ, ല​ഘു​ഭ​ക്ഷ​ണ​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ​യി​ലും ഉ​പ്പ്​ കൂ​ടു​ത​ലാ​ണെ​ന്നും വി​ല​യി​രു​ത്ത​പ്പെ​ടു​ന്നു.

