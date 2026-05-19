Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightU.A.Echevron_rightവിമാനങ്ങളുടെ...
    U.A.E
    Posted On
    date_range 19 May 2026 1:24 PM IST
    Updated On
    date_range 19 May 2026 1:24 PM IST

    വിമാനങ്ങളുടെ അറ്റകുറ്റപ്പണി; ആൽ മക്തൂം വിമാനത്താവളത്തിൽ എമിറേറ്റ്സിന്‍റെ വമ്പൻ എൻജിനീയറിങ് സമുച്ചയം

    text_fields
    bookmark_border
    • 5.1 ശതകോടി ഡോളറാണ്​ നിക്ഷേപം,
    • 2030ൽ പദ്ധതി പൂർത്തിയാകും
    വിമാനങ്ങളുടെ അറ്റകുറ്റപ്പണി; ആൽ മക്തൂം വിമാനത്താവളത്തിൽ എമിറേറ്റ്സിന്‍റെ വമ്പൻ എൻജിനീയറിങ് സമുച്ചയം
    cancel
    camera_alt

    ആൽ മക്​തൂം വിമാനത്താവളത്തിൽ എമിറേറ്റ്​സ്​ എയർലൈൻസ്​ നിർമിക്കുന്ന എൻജിനീയറിങ്​ കെട്ടിടത്തിന്‍റെ തറക്കല്ലിടൽ ചടങ്ങ്

    ദുബൈ: വിമാനങ്ങളുടെ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾക്കായി ദുബൈയിലെ ആൽ മക്തൂം അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളത്തിൽ എമിറേറ്റ്സ്​ എയർലൈൻസ് കൂറ്റൻ എൻജിനീയറിങ് കെട്ടിടം ഒരുക്കുന്നു. 510 കോടി ഡോളർ ചെലവിട്ട്​ നിർമിക്കുന്ന കെട്ടിടം വിമാനങ്ങളുടെ എല്ലാ തരം അറ്റകുറ്റപ്പണികളും നിർവഹിക്കാൻ കഴിയുന്ന ലോകത്തെ ഏറ്റവും നൂതനവും ആധുനികവുമായ സൗകര്യങ്ങളോട്​ കൂടിയതാണ്​. ചൈന റെയിൽവേ കൺസ്ട്രക്ഷൻ കമ്പനിയുമായി കൈകോർത്താണ്​ പുതിയ എൻജിനീയറിങ് സമുച്ചയം നിർമിക്കുന്നതെന്ന് എമിറേറ്റ്സ് എൻജിനീയറിങ് അധികൃതർ അറിയിച്ചു. എമിറേറ്റ്സിന്‍റെ നിലവിലുള്ള സൗകര്യങ്ങളുടെ ഇരട്ടി വലിപ്പമുള്ളതായിരിക്കും പുതിയ സമുച്ചയമെന്ന് എമിറേറ്റ്സ് എയർലൈൻസ്​ ഡെപ്യൂട്ടി പ്രസിഡന്‍റും സി.ഇ.ഒയുമായ ആദിൽ അൽ റിദ്ഹ പറഞ്ഞു.

    28 വൈഡ്-ബോഡി വിമാനങ്ങൾ ഒരേസമയം കൈകാര്യം ചെയ്യാനുള്ള സൗകര്യം പുതിയ കെട്ടിടത്തിലുണ്ടാവും. വിമാനം അറ്റകുറ്റപ്പണി നടത്താനും യാത്രാവിമാനം ചരക്ക് വിമാനമാക്കി മാറ്റാനും സംവിധാനമുണ്ടാകും. ഏകദേശം പതിനൊന്ന്​ ലക്ഷം ചതുരശ്ര മീറ്ററാണ്​ കെട്ടിടത്തിന്‍റെ ആകെ വിസ്തൃതി​. 285 മീറ്റർ വ്യാപ്തിയിൽ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഫ്രീ സ്പാൻ ഹാംഗർ, 77,000 ചതുരശ്ര മീറ്ററിൽ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ലാൻഡിങ്​ ഗിയർ വർക്ക്​ഷോപ്പ്​, 3,80,000 ചതുരശ്ര മീറ്റർ വിസ്തൃതിയിലുള്ള സംഭരണ, ലോജിസ്റ്റിക്​ ശേഷി എന്നിവയും കെട്ടിത്തിൽ സജ്ജമാക്കും. കെട്ടിടത്തിന്‍റെ മേൽക്കൂരയിൽ സൗരോർജ പാനൽ ഘടിപ്പിക്കുന്നതിലൂടെ സുസ്ഥിരമായ ഊർജ ലഭ്യതയും ഉറപ്പാക്കാനാവും. ഭരണ നിർവഹണത്തിനായി 50,000 ചതുരശ്ര മീറ്റർ വിസ്തൃതിയുള്ള കെട്ടിടവും 15,000 ചതുരശ്ര മീറ്ററിൽ ​പരിശീലന ​സൗകര്യവും പുതിയ പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടും. 2030ന്‍റെ പകുതിയോടെ പദ്ധതി നിർമാണം പൂർത്തീകരിക്കാനാകുമെന്നാണ്​​ പ്രതീക്ഷയെന്നും എമിറേറ്റ്സ് പ്രസ്താവനയിൽ അറിയിച്ചു. പദ്ധതിക്കായി എമിറേറ്റ്സ് ചെയർപേഴ്സൺ ശൈഖ് അഹമ്മദ് ബിൻ സഈദ് ആൽ മക്തൂമും സി.ആർ.സി.സി ചെയർപേഴ്സൺ ഡായ് ഹെഗനും ദുബൈ സൗത്ത് ആസ്ഥാനത്ത് വെച്ച് പങ്കാളിത്ത കരാറിൽ ഒപ്പുവച്ചു. തുടർന്ന്​ കെട്ടിടത്തിന്‍റെ നിർമാണത്തിനായുള്ള തറക്കല്ലിടൽ കർമവും നടന്നു. ദുബൈ സാമ്പത്തിക അജണ്ട ഡി33യുമായി ചേർന്ന്​ നിൽക്കുന്നതാണ്​ പദ്ധതി.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:aircraftrepairemiratesAl Maktoum Airport
    News Summary - Emirates' massive engineering complex at Al Maktoum Airport to repair aircraft
    Similar News
    Next Story
    X